На фоне решения большинства избирателей Великобритании выйти из ЕС, а также избрания в США президента, который никогда до этого не занимал государственных должностей, граждане Франции решили, по всей видимости, последовать примеру своих англоязычных союзников по НАТО, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для American Thinker.

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Так, 27 ноября во втором туре праймериз правоцентристов Французской Республики победил Франсуа Фийон, которому придется столкнуться с лидером правой партии страны «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Хотя за Фийоном закрепилась репутация Маргарет Тэтчер в области фискальной политики, в социальной области он является католиком-консерватором, который поддерживает семейные ценности и стремится бороться с исламизмом, контролировать иммиграцию, восстановить историческую идентичность, а также положить конец санкциям против России.

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«Россия не представляет угрозы для Запада», — заявил Фийон. Но если это так, встает вопрос, зачем тогда нужно НАТО и контингент США в Европе?

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Поскольку Ле Пен, как ожидается, одержит верх в первом туре выборов весной 2017 года, второй раунд президентской гонки будет за Фийоном. В любом случае, отмечает автор, следует ожидать, что сближение Парижа и Москвы кажется делом решенным. Европейцы сами тянут Россию к себе, отталкивая США.

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В свою очередь, Италия проведет 4 декабря референдум о реформах конституции, провал которого может стоить премьер-министру страны Маттео Ренци его кресла главы правительства.

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Ренци противостоят лидер протестного политического движения «Пять звёзд» комик Беппе Грилло и бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони, возглавляющий партию «Вперёд, Италия!» и являющийся, по мнению автора, «дружком Путина».

«До восьми испытывающим проблемы банкам Италии грозит банкротство» в случае провала правительства Ренци, поэтому всего через неделю западная пресса, возможно, в очередной раз будет писать о новом кризисе в ЕС.

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В Нидерландах Партия свободы Герта Вилдерса, которую судят за разжигание ненависти, может победить на выборах в марте, согласно опросам общественного мнения.

В то же самое время дверь в европейский блок, по всей видимости, закрывается и для исламской Турции, после того как Европейский парламент проголосовал за отмену переговоров с Анкарой о присоединении.

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Тогда как открывшая двери мигрантам-мусульманам канцлер Германии Ангела Меркель, которая больше не может говорить от лица всего Евросоюза, вот-вот лишится своего самого значительного союзника в лице Барака Обамы.

Именно такой мир, скорее всего, и унаследует Дональд Трамп. В нем не только в ЕС, но и в других частях планеты наблюдается нарастание нестабильности. Старые режимы и партии теряют свою хватку, тогда как националисты, популисты и просто правые силы приходят к власти.

Острая ситуация складывается в Бразилии, Венесуэле и других странах. Турция и Египет больше не прислушиваются к Вашингтону. Президенту Южной Кореи Пак Кын Хе грозит импичмент и обвинения в коррупции. В свою очередь, Северная Корея продолжает проводить испытания ядерного оружия и баллистических ракет, которые со временем могут достичь американских баз в Восточной Азии и на западном побережье США.

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США в силу договоров обязаны защищать Южную Корею, где размещено 28 тыс. 500 военнослужащих. Такие же обязательства Вашингтон взял на себя и по отношению к Японии и Филиппинам. Президент последних Родриго Дутерте, проклиная Запад, поворачивается в сторону КНР. Так же поступают и Малайзия с Австралией, зависимые во все большей степени от торговли с Китаем.

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В ответ на направление военнослужащих НАТО в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу президент России Владимир Путин начал наращивать ядерный потенциал и системы ПРО в Калининграде. Поэтому стоит задать вопрос, считает автор, дойди напряженность США с Россией до противостояния в Прибалтике, сколько союзников НАТО, часть из которых открыто занимают пропутинские позиции, поддержат США.

Таким образом, делает он вывод, не только холодная война окончена, но и период, ознаменовавшийся окончанием холодной войны, тоже подошел к концу. Режимы падают, старые партии разваливаются, давая дорогу новым. Вместе с ними распадаются и старые союзы.

Силы национализма и популизма были выпущены не только на Западе, но и во всем мире, и возврата к прежнему положению дел нет. Однако политика США, кажется, застряла во временах Сталина и Трумэна.

США вышли из холодной войны единственной сверхдержавой, однако сейчас уже очевидно, что страна не занимает такой же доминирующей позиции, как в 1989—1991 годах. Перед Вашингтоном стоят крупные соперники и противники, США погрязли в долгах, в стране очевидный раскол. Страна пошла на войны в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и Йемене, не получив от этого ничего.

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И сейчас США ничто не нужно так сильно, как анализ последних 25 лет провалов и свежий взгляд на свое будущее.