Последнее время любое погодное явление — дождь, снег, ветер приводит к затруднению дорожной ситуации в Новосибирске. Пробки в мегаполисе возникают даже просто так — казалось бы на пустом месте. Сами автомобилисты уже свыклись с тем, что утрами и вечерами с одного берега до другого ехать приходится часами, когда при благоприятных условиях поездка могла бы продлиться пару десятков минут.

Invest.novo-sibirsk.ru Новосибирск

Власти решили помочь автомобилистам и начать бороться с заторами. Разгребать пробки было решено с центра города, где в скором времени было обещано появление платной парковки. Для начала нужно разобраться с личным транспортом «офисного планктона» — на том и порешили. При этом сервис «Яндекс. Пробки» в самые часы пик фиксирует многокилометровые пробки не в центре города. Они возникают на пути к нему, на дорогах из и в спальные и отдаленные районы города, а также к двум основным мостам и редко на подъездах к третьему — Бугринскому мосту, на который некогда власти возлагали надежду по борьбе с дорожными проблемами.

Читайте также: Бугринский мост в Новосибирске не спас от многочасовых пробок

Несколько лет назад власти пытались пересадить автолюбителей на общественный транспорт и начали осуществлять планы по внедрению перехватывающих парковок. Бесплатная перехватывающая парковка на 445 машиномест была построена в конце 2013 года на площади Маркса. Отбросим мысли о том, что сдать ее должны были в 2012 году, строительство завершилось в апреле 2013 года, открыли ее в середине октября 2013 года. Главное же, что построена, а значит жители Левобережья, которые до этого стояли в многочасовых пробках на подъездах к мостам через реку Обь, теперь спокойно могут оставить свои машины на перехватывающей парковке, сесть на метро, находящееся тут же, и спокойно добраться на правый берег на работу. Идея отличная. Прошло три года и, по данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, на сегодняшний день перехватывающая парковка на площади Маркса заполняется на 50−60%. Стоит учитывать и тот факт, что тут же на площади Маркса располагаются несколько больших торговых центров, сотрудники и покупатели которых вполне могут оставлять здесь свои авто и фиксироваться при подсчетах этих 50−60%. Удалась ли идея — вопрос? Как факт — у половины жителей левого берега даже бесплатная перехватывающая парковка интереса не вызывает При этом, власти в ближайшее время хотят рассмотреть вопрос по реализации еще нескольких перехватывающих парковок — на станции метро «Золотая Нива» и «Речной вокзал». Перехватывающую парковку на станции метро «Золотая Нива» планируется реализовать за счет муниципалитета, а парковку на станции метро «Речной вокзал» — с помощью инвестора. Ввести в эксплуатацию их хотят в течении двух-трех лет.

Всего же сейчас в городе запущены три перехватывающие парковки: на станции «Сеятель», на площади Маркса, на Южной площади. Дальнейшее развитие перехватывающих парковок, а также многоярусных парковок, будет зависеть от инвестиционного климата в регионе, говорят власти.

Совсем недавно Новосибирск стоял в десятибалльных пробках. Не спасли и бесплатные парковки. Есть мнение, что перехватывающие парковки неинтересны инвесторам хотя бы с точки зрения рентабельности. И рассчитывать, что инвестор будет в это вкладываться, не приходится.

Читайте также: Новосибирск впервые за год сковали 10-балльные пробки

Как заявила начальник управления по взаимодействию со СМИ мэрии города Новосибирска Татьяна Клюкина, «проблема автомобильных пробок и парковок на улично-дорожной сети входит в перечень основных проблем любого крупного города, а вопрос парковки в центральной части города стоит наиболее остро и требует новых методов администрирования, таких как «Единое платное парковочное пространство».

Новосибирские городские власти уже неоднократно подчеркивали, что «Единое платное парковочное пространство» — это не коммерческий, а социальный проект. То есть акцент не на том, чтобы пополнить городской бюджет, а хоть в какой-то степени снять проблему пробок, упорядочить парковочное пространство на УДС, сократить число нарушений, а также улучшить качество жизни и привлекательность города для горожан и гостей. Платные парковки, заявляют власти, это одна из необходимых комплексных мер для создания благоприятной и комфортной среды для пешеходов, городского транспорта и автомобилистов.

«Введение платных парковок обусловлено следующим: скопление личного автотранспорта сосредоточено в деловой части города, существующее парковочное пространство не рассчитано на такое количество автомобилей. Понятно, что всем нам не нравится платить за парковку. Однако бесплатная парковка обходится жителям города слишком дорого — автомобили заполоняют собой всё пространство и ползут в пробках в поисках места. Необходимо ограничить центры от автомобилей, стоящих там весь рабочий день, тем самым дать возможность припарковаться транспорту, приезжающему на короткий период времени, снизить загруженность дорог», — сказала в беседе с ИА REGNUM Клюкина.

Получается от идеи бесплатных перехватывающих парковок, от которых, как мы видим, толку на 50%, новосибирские власти перешли к идее платных парковок (пока, правда, только в центре, но в перспективе и в других районах). Чтобы не загружать дворы машинами не желающих платить за парковку работников офисов, практически во все придомовые территории жилых многоквартирных домов в центральной части города будет ограничен проезд шлагбаумами. По предварительным подсчётам, час стоянки обойдётся от 30 до 40 рублей. Платить придётся только с 8:00 до 20:00 вечера, ночью стоянка будет бесплатной. При этом даже не все депутаты городского совета Новосибирска до конца поняли, почему проект, который планируется реализовать в форме государственно-частного партнерства, и при котором получаемая прибыль будет делиться в пропорции 30% на 70% (мэрии и инвестору соответственно) или 40% на 60% (соответственно), не может быть реализован с большим учетом интересов города. Мэрия может претендовать на значительно более выгодные условия, чем 30% от прибыли при заключении договора на десять лет, считает депутат Наталья Пинус.

Читайте также: Несмотря на возражения: платным парковкам в Новосибирске быть

«Наиболее перспективными формами реализации подобных проектов на территории Российской Федерации является финансирование из средств местных бюджетов или инвестиционное соглашение (контракт). Самым эффективным является бюджетный способ, но при такой форме реализации проекта потребуются большие единовременные финансовые затраты. С нашей точки зрения наиболее приемлемой формой является инвестиционный контракт, который позволит реализовать данный проект за счет инвестора, без привлечения бюджетных средств. Увеличение доли прибыли муниципалитета возможно только после запуска проекта в полном объеме, а пропорции между инвестором и муниципалитетом напрямую зависят от заполняемости и использования платных парковок», — подчеркнула представитель мэрии Новосибирска Татьяна Клюкина.

Платные парковки начнут работать в Новосибирске весной 2017 года. Проведение конкурса на заключение инвестиционного договора запланировано на декабрь 2016 года. В январе будущего года будет определен победитель конкурса. В течение шести месяцев инвестору предстоит установить необходимое оборудование, заключить договоры с мобильными операторами, провайдерами и банками.

Ограничить парковку в центре по времени и сделать её платной — единственный способ избавиться от хаоса и победить пробки, считают власти.

Председатель Общественного совета при министерстве транспорта Новосибирской области Алексей Носов отмечает, что любые попытки точечного решения проблем ни к чему хорошему не приведут.

«Мы ещё в 2008 году предлагали программу развития парковочного и гаражного пространства города. Даже вроде как были выделены 23 земельных участка для этих целей. Очень интересна их судьба сейчас, спустя почти 10 лет. Ни парковок, ни гаражей на них явно не появилось. Зато прибавилось свыше 200 тысяч автомобилей. Бездумное хищническое разграбление городской земли под торговые и бизнес-центры, не обеспеченные парковочным пространством, привело к тем проблемам с парковкой в центре, которые мы имеем сейчас. Когда застройщику выдавалось разрешение, например, под мастерские художников, заведомо зная, что площади будут торговыми, на что рассчитывали сотрудники мэрии, которые, кстати, по сей день работают?! А теперь нам говорят, что введением платных парковок нужно бороться с «хранением» автомобилей «офисного планктона» в центре. А сотрудники офисов виноваты, что их здания построены с нарушением нормативов? Или, может, они виноваты, что общественный транспорт решительно некомфортный, да ещё и выходит дороже поездки на автомобиле?» — задает вопрос представитель новосибирской общественности Алексей Носов, который считает, что Новосибирск находится в «предколлапсном транспортном состоянии».

«От неминуемых «закупорок», как окрестил с лёгкой руки Локоть (мэр Новосибирска Анатолий Локоть — прим. ИА REGNUM ) 10-балльные пробки, нас спасает только экономический кризис. Прирост автомобилизации в Новосибирске сократился из-за снижения реальных доходов населения с 70 тыс. автомобилей в год, до, примерно, 30−40 тыс. Но это лишь отсрочка. Мы живём на пороховой бочке. Город срочно нуждается в комплексной транспортной реформе. Программа парковочного и гаражного пространства. Реформа пассажирского транспорта. Внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением. Срочно. А уже потом говорить о платных парковках, как о последнем инструменте организации дорожного движения, когда все остальные меры исчерпаны. Сейчас же мы имеем попытки латания дыр и вычерпывание воды руками в тонущей шлюпке. 220-й закон о пассажироперевозках уже вступил в силу. С 1 января вступают в силу изменения в 44 ФЗ. Управление пассажирских перевозок не может торговать маршрутами, поэтому вынужденно их продляет, оттягивая неминуемое. Тоже самое и с парковками», — подчеркнул ИА REGNUM Носов.

Если говорить об общественном транспорте Новосибирска, то речи о комфортности передвижения жителей города вести не приходится. Сами городские власти заявляют, что тот же парк «Горэлектротранспорта» изношен сейчас на 80%. А недавно министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов заговорил о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте почти как об уже решенном вопросе.

Читайте также: Новосибирские власти, вопреки обещаниям, хотят повысить тариф на проезд

Начальник городского управления пассажирских перевозок Роман Дронов назвал внутригородские маршруты — социально значимыми, но мало прибыльными.

Читайте также: Власти Новосибирска объяснили покупку китайских автобусов их выносливостью

Население Новосибирска растет, а значит, и транспортных средств вскоре прибавится. Учитывать стоит и то, что сегодня в центральной части Новосибирска функционируют в режиме постоянной перегрузки (особенно в часы пиковой нагрузки) только два мостовых перехода: Октябрьский (1955 года постройки) и Димитровский (1978 года постройки). Каждое осложнение дорожной ситуации приводит к возникновению масштабного транспортного коллапса в этой части города. Октябрьский мост выработал практически весь межремонтный ресурс и уже сейчас требует проведения углубленного обследования и разработки проекта проведения капитального ремонта с частичным или даже полным перекрытием движения. Димитровский мост не имеет полноценного подключения к УДС Новосибирска в его левобережной части и фактически функционирует в ограниченном состоянии с постоянными заторными ситуациями на его подходах. Областные власти заговорили о строительстве четвертого, платного моста.

Читайте также: «Четвертый мост Новосибирску нужен, но не на таких условиях»

Планов у городских властей много, проблем — еще больше. И пока что скепсис представителей общественности по поводу их решения перевешивает. Какая из сторон в итоге окажется правой, покажет только время. А пока же обстановка в Новосибирске, как в известной басне Ивана Крылова «Лебедь, рак и щука» — «А воз и ныне там».