Таджикистан оказался на 76 строке в списке безопасных стран в рейтинге Всемирного экономического форума (WEF). Учитывая, что всего в списке 141 государство, выходит, что эта среднеазиатская страна расположилась практически в самой середине списка, опередив соседнюю Киргизию (97 место).

Ibrahimjon Rustamov Река Пяндж. Таджикско-афганская граница

Если верить составителям рейтинга, его результаты, пожалуй, могут являться поводом для гордости — при весьма протяженной границе с неспокойным соседом Таджикистану все-таки удается избежать массового вторжения боевиков.

Увы, но о стопроцентной безопасности в стране речи пока не идет. Сегодня мы наблюдаем очередное обострение ситуации в Афганистане. В ночь на 3 октября боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) с четырех сторон атаковали город Кундуз — административный центр одноименной провинции, которая непосредственно граничит с Таджикистаном. На протяжении недели в городе велись ожесточенные бои, постепенно правительственным войскам удалось вытеснить боевиков, однако при отступлении боевики минировали дороги и жилые дома, что уже привело к новым жертвам среди мирного населения. По данным авторов доклада Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, из Кундуза были вынуждены бежать более 32 тысяч мирных жителей.

Такие новости держат Таджикистан в серьезном напряжении — усилена граница, погранвойска переведены в боевую готовность.

«За счет военнослужащих приграничные районы с афганской провинцией Кундуз усилены. Также на второй линии обороны расположены военнослужащие Министерства обороны Таджикистана. При необходимости они придут на помощь пограничникам», — сообщил пресс-секретарь таджикских погранвойск Мухаммад Улугходжаев.

Однако о массовом нарушении границы или же попаданиях снарядов выпущенных с сопредельной территории данных пока не поступало. Надо отметить, что нарастающее напряжение силовиков в Таджикистане стало заметно еще с начала осени. В середине сентября состоялись совместные российско-таджикские антитеррористические учения, в которых были задействованы 800 военнослужащих и около 200 единиц военной техники: автомобили, БТР и танки.

Подразделения 201 российской военной базы в Таджикистане и военнослужащие Минобороны, пограничники и спецподразделения МВД страны как раз отрабатывали обнаружение и блокирование вооруженных группировок в горной местности. «Уничтожены» более 500 условных террористов, которые по легенде перешли границу Таджикистана.

В конце сентября в Душанбе приезжает генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности. Николай Бордюжа провел ряд встреч с высшим военным руководством страны и лично с президентом Эмомали Рахмоном.

Информации о встрече не много — лишь формальные сообщения о том, что обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе, выразили обеспокоенность ситуацией и обсудили возможности «расширения сотрудничества в плане укрепления потенциала и возможностей пограничных войск Таджикистана».

После захвата Кундуза талибами среди экспертов зазвучали предположения о том, что Генсек ОДКБ неспроста посетил Среднюю Азию именно в эти дни. По мнению эксперта Института стран СНГ Андрея Грозина, активизация боевиков движения «Талибан» на севере Афганистана не была неожиданностью ни для российских, ни для таджикских силовых структур, а Бордюжа посетил Таджикистан, чтобы «сверить часы».

«Визит Бордюжи был призван продемонстрировать возможность региональной консолидации в рамках ОДКБ для стран-членов этой организации в случае угроз. То есть это стремление удержать руку на пульсе», — предположил аналитик.

Позже в своем интервью телеканалу «МИР-24» Николай Бордюжа расскажет, о чем шла речь в Душанбе:

«Во-первых, было решение об оказании Таджикистану — а это основная граница с Афганистаном — помощи от наших государств. Эта помощь была поставлена. Сегодня пограничные войска Таджикистана укомплектованы, вооружены, экипированы и в этом есть определенная доля тех поставок, которые осуществлялись из наших стран. Во-вторых, могу сказать, что за последнее время руководство Таджикистана предпринимало экстраординарные меры по повышению уровня деятельности пограничных войск и их оснащенности. Могу привести один пример, о котором недавно рассказывал президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Только за последний год на территории Таджикистана на границе были построены 84 заставы. И сегодня более 100 объектов пограничной инфраструктуры строятся. И это все — силами Республики Таджикистан. Поэтому делается очень много, но для того, чтобы граница охранялась плотно и чтобы исключить возможность прорыва бандформирований или переправки крупных партий наркотиков, предстоит еще большой фронт работ. В этом плане наши государства помогают Таджикистану».

Следом 4 октября в Таджикистан приехал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев для встречи со своим таджикским коллегой Абдурахимом Кахаровым. Главы Совбезов двух стран затронули тему активизации «Талибана» на афганском севере.

Информационный портал «Центр-1» напомнил о том, что некоторые эксперты обвиняют Москву в намеренном преувеличении афганской угрозы, используя ее для укрепления своих позиций в регионе. Однако Андрей Грозин в беседе с изданием подчеркнул, что вопрос безопасности Средней Азии и продвижение российских интересов в регионе идут рука об руку, что не отличается от политики других мировых акторов.

«Россия, помимо двухстороннего партнерства, связана со странами Центральной Азии договорными обязательствами в рамках ОДКБ, ШОС, СНГ, ЕАЭС. Это наши союзники, и мы должны защищать их интересы, параллельно защищая свои. Отделить безопасность ЦА от безопасности и стабильности России очень сложно, если в принципе возможно», — отмечает специалист.

Тем временем активизировались также и учения военнослужащих российской военной базы в Таджикистане. Навыки выживания в предгорьях Каршытау на полигоне «Ляур» отрабатывали российские разведчики. Военные осваивали скрытное передвижение и учились эвакуации пострадавших.

Также, буквально на днях около 150 служащих российской базы отрабатывали навыки ведения ночного боя, в ходе которого гранатометчики «уничтожили» условный караван с боеприпасами.

Афганская проблематика стала одной из ключевых тем в переговорах председателя Совфеда России Валентины Матвиенко в Душанбе. Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров заявил о том, что его страна нуждается в помощи России в борьбе с угрозами.

«Активизация деятельности международных радикальных группировок, огромный риск распространения экстремизма в регионе, в том числе риски, связанные с афганским фактором, обязывают нас усилить работу на совместных международных площадках, принятию совместных комплексных мер по нейтрализации угроз в регионе. Таджикистан, имеющий с Афганистаном общую границу протяженностью 1400 км, в большей степени заинтересован в коллективных механизмах безопасности», — подчеркнул Зухуров.

Таким образом налицо активизация таджикско-российских контактов, причем преимущественно в области обеспечения безопасности. Можно сказать, что на фоне ухудшения обстановки в северных провинциях Афганистана Россия демонстрирует свою заинтересованность в обеспечении безопасности в Таджикистане, а Таджикистан, в свою очередь, эту возможность видит в сотрудничестве с Россией.

Таджикистан, чьи вооруженные силы признаны самыми слабыми в регионе, и который имеет 1344 км границы с перманентно взрывоопасным Афганистаном, самостоятельно обеспечить полную безопасность своих рубежей судя по всему не в состоянии.

Таджикистан де-факто — аванпост большинства региональных интеграционных объединений: ОДКБ, СНГ и даже ЕАЭС, несмотря на то, что сам в него не входит. Учитывая зачастую сугубо номинальную границу с Киргизией, в случае массового вторжения боевиков в Таджикистан, попасть на киргизскую территорию им не составит особого труда.

Более того, распространение дестабилизации на таджикскую территорию может спровоцировать поток беженцев, которые скорее всего в большинстве своем отправятся именно в Россию.

В итоге перед угрозой разрастания конфликта за пределы афганской территории Москва и Душанбе оказываются в плотной связке. В эту же компанию волей-неволей попали и Киргизия с Узбекистаном, Казахстаном и Туркменией — если афганский конфликт перельется на территорию экс-СССР проблем хватит всем.