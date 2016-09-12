ИА REGNUM предлагает обзор событий, контактов и тенденций, которые могут отразиться на развитии двусторонних отношений России и стран Средней Азии. Текст составлен на основе публикаций ведущих российских и местных средств массовой информации за август.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРС С-300

Казахстан

И снова к военно-техническому

Россия направила в Казахстан пять зенитных ракетных систем С-300. Ожидается также поставка 170 ракет к комплексам, вертолёты Ми-171Ш и Ми-35, истребители Су-30СМ и другое вооружение в рамках Договора о военно-техническом сотрудничестве, который действует с 2015 года, сообщает Минобороны Казахстана.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 2 августа встретился с главой оборонного ведомства Казахстана Имангали Тасмагамбетовым на учебном полигоне «Гвардейский» в Джамбульской области, где проходили Армейские международные игры-2016. Стороны обсудили вопросы военно-технического сотрудничества.

На уровне глав правительств

Премьер-министр Казахстана Карим Масимов (ныне глава Комитета национальной безопасности) обратился к российскому премьеру с просьбой помочь с возвращением черепа Кейки-батыра. Дмитрий Медведев пообещал посодействовать в решении вопроса.

12 августа казахстанский премьер встретился со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым в Сочи, куда прибыл для участия в работе межправительственного совета ЕАЭС.

Медведев отметил снижение двустороннего товарооборота и призвал восполнить пробелы. При этом он обратил внимание на устойчивое развитие российско-казахстанских отношений, назвав их «действительно партнерскими».

Также обсуждались вопросы доступа к портам, проблемы ветеринарной службы и сертификация молочной продукции.

По границе

На следующий день, 13 августа, Карим Масимов обсудил вопросы строительства транспортного коридора «Западная Европа — Западный Китай» и решение проблемы экологического состояния трансграничной реки Урал с главой Оренбургской области, куда прибыл с делегацией для обсуждения вопросов приграничного сотрудничества.

Киргизия

ГЭС? Нет. Совсем нет

Правительство Киргизии 9 августа прекратило действие соглашения о строительстве и эксплуатации Верхненарынского каскада гидроэлектростанций и Камбаратинской ГЭС-1 с правительством РФ.

«После подтверждения окончательных результатов аудита киргизская сторона готова выполнить свои обязательства в части компенсации затрат российской стороны», — подчеркивают в ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», отмечая, что киргизское правительство работает над привлечением иностранных инвесторов, готовых вложиться в реализацию проектов.

Однако стоит отметить, что с декабря 2015 года, когда Киргизия в одностороннем порядке денонсировала соглашение, власти заявляют о большом количестве желающих принять участие в строительстве каскада ГЭС. Только до сих пор серьезной заинтересованности в проекте пока никто не проявил.

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Ранним утром 27 августа во время крупного пожара в здании типографии на Алтуфьевском шоссе в Москве погибли 17 человек, 14 из которых — граждане Киргизии.

Предварительная причина пожара — замыкание лампы дневного освещения на первом этаже здания, из-за которого загорелся потолок. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

29 августа в Киргизии было объявлено днем траура.

Разрешите возвратиться

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев направил Владимиру Путину письмо с просьбой вывести из «черного списка» всех попавших в него киргизских граждан, которых там насчитывается уже 119 тысяч. Отмечается, что большинство оказавшихся в списке попали в него до вступления Киргизии в ЕАЭС из-за нарушения трудового законодательства РФ, теперь же они могли бы устроиться на работу легально, но въезд на территорию России им закрыт.

Таджикистан

Нас и тут неплохо кормят

Замминистра экономического развития и торговли Таджикистана Умед Давлатзод 2 августа заявил о том, что его страна и без вхождения в ЕАЭС показывает неплохие экономические результаты. По его словам, многие вопросы уже и так урегулированы со всеми странами — участницами объединения на двусторонней основе.

Давлатзод усомнился в резонности обсуждения вступления Таджикистана в ЕАЭС, однако подчеркнул, что вопрос еще не снят с повестки.

«Мы находимся накануне празднования 25-й годовщины независимости Таджикистана. Это ценнейшее достижение нации, и насколько вхождение в интеграционные союзы может повлиять на принцип независимости? Об этом тоже надо думать. Но так как муссируется вопрос того, что вхождение в ЕАЭС как манна небесная решит все вопросы, наша позиция такова: мы не считаем, что вне этого союза мы будем хуже развиваться», — заявил замглавы Минэкономразвития.

Небоевые потери

В начале августа также стало известно о гибели служащего российской 201 военной базы, дислоцированной в Таджикистане. 40-летний Алексей Буенков был убит в ходе ресторанной драки с местной молодежью в городе Курган-Тюбе.

По факту возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый Ахлиддин Машрабов, который в целом своей вины не отрицает, но заявляет о том, что драку завязали россияне, а сам он был вынужден защищаться с помощью ножа. Теперь ему грозит от 15 до 25 лет заключения. Известно также, что Машрабов несколько лет находился на заработках в России, где имел судимость.

В Центральном военном округе заявили, что убийство было совершено на бытовой почве.

Чрезвычайный потенциал

Россия оплатит обучение и переподготовку сотрудников таджикского Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС), а также оказание им техпомощи.

Проект стоимостью 1,65 млн долларов профинансирует Россия, а реализует (до 2018 года) трастовый Фонд ПРООН по развитию.

Соглашение по проекту «Усиление потенциала по подготовке и реагирования» было подписано 5 августа.

«Таджикских трудовых мигрантов» в России теперь нет

В России Верховный суд по требованию Министерства юстиции РФ ликвидировал движение «Таджикские трудовые мигранты», зарегистрированное в декабре 2008 года и призванное обеспечивать правовую защиту мигрантов, помогать им в адаптации и трудоустройстве.

Общественному движению не удалось подтвердить свой общероссийский статус, так как, по мнению Минюста, оно имеет свои представительства всего в 38 регионах, при том, что для такого статуса их должно быть не менее 43.

Представитель Минюста посоветовала организации перерегистрироваться в межрегиональное движение.

«Газпром» и «неприемлемая налоговая политика страны»

Центральная комиссия по недропользованию и управлению движением лицензий «Газпрома» решила сдать лицензию, «в связи с нецелесообразностью дальнейшего проведения геологического изучения недр», за два года до ее окончания.

Речь идет об исследовании нефтегазоперспективных площадей Сарикамыш и Западный Шохамбары, лицензии на которые Gazprom International получил 15 сентября 2009 года, срок действия разрешений истекает только 15 сентября 2018 года.

По словам главы представительства Gazprom International в Таджикистане Игоря Шаталова, разработка месторождения невыгодна, а «государство, не вкладывая ни копейки, получает огромные налоги». С такими выводами согласны и многие эксперты.

«Таджикистану необходимо пойти на уступки и предоставить «Газпрому» налоговые льготы», — считает таджикский экономист Бехруз Химо.

Пик не покорился

14 августа трое российских альпинистов при восхождении на пик Сомони (Пик Коммунизма, 7495 м) попали под лавину. Один из них, Павел Цветов, выжил и попытался самостоятельно спасти товарищей, но был вынужден вернуться на место стоянки и просить помощи. Тело одного из пропавших — председателя альпклуба Московского авиационного института Михаила Волкова было найдено через неделю, информации об обнаружении Натальи Цветовой все еще нет.

Тяжело в учении…

В августе инструкторы 201 российской военной базы завершили очередную подготовку 500 младших специалистов для таджикской армии.

Три месяца на полигоне «Ляур» таджикские военные обучались специальностям наводчика-оператора и механика-водителя танков Т-72 и БМП-2. Кроме того, подготовку прошли саперы, разведчики и операторы реактивной установки залпового огня «Град».

Рахмон о российско-таджикском

30 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в открытии нового учебного корпуса Российско-Таджикского (Славянского) университета. Во время своего выступления он коснулся темы русского языка в стране.

Лидер нации особо подчеркнул, что «огромное значение русского языка для нашего общества носит не декларативный, а реальный характер». По данным президента, в Таджикистане полностью на русском языке проводится обучение в 27 школах и 130 классах при общеобразовательных учреждениях. Во всех общеобразовательных школах страны русский язык является обязательным предметом со второго класса.

Кроме того, Рахмон поднял тему российско-таджикских отношений и вновь назвал Россию важным экономическим и стратегическим партнером, занимающим лидирующее место в системе внешнеэкономических связей Таджикистана.

«За прошедший период наши страны накопили колоссальный опыт взаимодействия в этой сфере. В настоящее время крайне важно увеличение взаимного товарооборота и реализация новых совместных инвестиционных проектов, аналогичных Сангтудинской ГЭС-1», — отметил Рахмон и выразил заинтересованность Таджикистана «в максимально взаимовыгодном использовании его (стратегического партнерства, — ИА REGNUM ) потенциала на благо двух дружественных народов».

Узбекистан

Чудовищная несправедливость

В Узбекистане осудили решение о дисквалификации параолимпийской сборной России. Экс-министр по делам культуры и спорта Узбекистана, академик Турсунали Кузиев направил соответствующее письмо в Международный олимпийский комитет.

«В условиях, когда мир объединяется в борьбе перед мировыми вызовами, за утверждение справедливости во всех мировых делах, принятие подобного решения, направленного на разъединения людей, — это образец чудовищной несправедливости», — указал он в послании.

Будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях

Ход исполнения действующих узбекско-российских соглашений и вопросы защиты прав граждан на территориях двух стран 31 августа в Москве обсудили Делегации консульских управлений МИД Узбекистана и России.

«В ходе консультаций также состоялся обмен информацией о вступивших в силу изменениях в законодательствах Узбекистана и России, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Блистать своим отсутствием…

В августе высокой активности в российско-узбекских отношениях не наблюдалось. Однако с первыми вестями об ухудшении состояния здоровья узбекского лидера Ислама Каримова и пессимистичными прогнозами заинтересованность происходящими в Узбекистане событиями в России заметно увеличилась.

После официального объявления о смерти Каримова можно наблюдать резко возросший интерес к стране. Подробнее об этом вы сможете прочитать в следующем обзоре, который будет посвящен основным событиям сентября.

Туркмения

12 августа, в День Каспия, по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и Туркмении.

Сергей Лавров и Рашид Мередов обсудили «взаимодействие в Каспийском регионе, а также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах».

Ранее в своем интервью журналу «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана» глава российского МИД охарактеризовал российско-туркменские отношения как строящиеся на основе стратегического партнерства.

По его словам, российский бизнес на туркменском рынке представлен в сфере поставок машин и оборудования, телекоммуникации, а также в нефтегазовом комплексе. Сергей Лавров напомнил, что в Туркмении зарегистрировано более 190 предприятий с участием российского капитала.

Отметив, что между двумя станами подписано более сотни соглашений, в том числе базовый документ — Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 года, он подчеркнул, что «рыночная конъюнктура, в целом международная ситуация диктуют необходимость вносить соответствующие коррективы не только в нашу текущую работу, но и в ее договорно-правовую базу».

Миграция

Одной из основных тем, на постоянной основе оказывающих значительное влияние на характер двусторонних отношений России со странами Средней Азии, по праву можно назвать миграцию.

К примеру, в августе наблюдателей озадачило новое постановление губернатора Новосибирской области, согласно которому трудовым мигрантам будет запрещено работать в регионе в школах, детсадах, в лагерях во время каникул, а также в сфере пассажирского транспорта, добычи полезных ископаемых и торговли лесом. Кроме того, иностранцы не смогут занимать позиции секретаря, редактора, переводчика, бухгалтера, финансиста, а также устраиваться в качестве рыболовов и охотников.

Отказаться от услуг сотрудников-иностранцев работодателям придется в течение трех месяцев с момента вступления постановления в силу.

В Минтруда Новосибирской области пояснили, что этот запрет касается граждан Украины, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Молдавии.

Эксперты отмечают, что распоряжение не противоречит законодательству, однако может вызвать недовольство мигрантов, так как значительная их часть трудится именно в этих сферах.

Таким образом, ожидается, что в области без работы останутся порядка трех тысяч иностранцев. Мигрантские общественные организации называют такое решение популистским, опасаются волны депортаций и недоумевают по поводу того, кто заменит их соотечественников на освобожденных позициях.

Тем временем в Москве подсчитали, что за первую половину 2016 года объем НДФЛ (налог на доходы физических лиц) от трудовых мигрантов (6,8 млрд рублей) в 2,3 раза превысил поступления в бюджет столицы от зарегистрированных на ее территории нефтяных компаний.

Более того, по словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольги Кирилловой, трудовые мигранты принесли в бюджеты субъектов Федерации порядка 21 млрд рублей, превысив прошлогодний показатель вдвое.

А по данным Росстата, именно миграционный прирост в 4,4 раза помог компенсировать естественную убыль населения в 32,3 тысячи человек.