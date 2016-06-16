



Светлана Шаповалова ИА REGNUM Избирательная кампания-2016 в Алтайском крае. Коллаж

— Сегодня политика такая, что умному человеку лучше лишний раз промолчать.

— Потому и политика такая, что умные молчат

(народное творчество)

Арену битвы алтайских кандидатов за места депутатов в Государственной думе VII созыва продолжают сотрясать скандалы, вышедшие за рамки региона еще задолго до старта избирательной кампании. Представители оппозиции буквально завалили Центризбирком жалобами на притеснение местными властями — единороссами. Председателю ЦИК Элле Памфиловой даже пришлось создавать при избиркоме рабочую комиссию, и, совместно с правоохранителями, направлять ее в Алтайский край. Далеко не все подтверждается в процессе проверки, но это не останавливает оппозицию создавать все новые и новые информационные поводы, свидетельствующие о «дискриминации». Причем, больше всех об этом «кричат» представители партии «Яблоко», которая хоть и участвовала в прошлых выборах, но не получила ни одного депутатского мандата.

Не исключено, что желание успеть вскочить на последнюю подножку уходящего поезда у алтайской оппозиции оказалось настолько сильным, что создание информационного шума и образа страдальцев признаны эффективным инструментом в деле увеличения своей популярности и узнаваемости. Редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова попыталась изучить предвыборные тактики и методы работы с электоратом, применяемые алтайскими кандидатами от оппозиции.

«Волки, зайцы, тигры в клетке…»

«Балаган, зоопарк»: именно такими эпитетами некоторые пользователи Фейсбука в группах «Политика на Алтае» и «Выборы на Алтае» награждают многочисленные отчеты местных политиков, ринувшихся перед выборами в «свои» округа рассказывать «всю правду». Каждодневно, а то и по несколько раз в день, электорат и пользователей сети «кошмарит» один их представителей партии «Справедливая Россия».

Напомним, в начале лета секретарь бюро алтайского реготделения партии Вячеслав Вакаев заявил, что лидер алтайских «справедливороссов» Александр Терентьев и его команда готовят сюрпризы в одномандатных округах. Также в алтайских СМИ озвучивалась информация о том, что действующий депутат Госдумы — господин Терентьев — «принципиально изменил подходы по работе с электоратом». Может быть, именно поэтому за месяц до начала выборов его, кандидата номер один в общефедеральном региональном списке (Республика Алтай, Тува, Хакасия, Алтайский край), нигде не слышно и не видно? За последний месяц не удалось найти хоть сколько-нибудь стоящих сообщений с его упоминанием.

Зато другие алтайские эсеры, укомплектовав свое отделение аутсайдерами из другой партии, активничают сверх всякой меры. Помимо традиционных коммунальных проблем, о которых «СР» начали писать за год до выборов в своей газете, признанной впоследствии, незаконной агитацией, в партийные хроники хлынул поток «страшилок» из сельской глубинки.

К примеру 12 августа, Владислав Вакаев поведал в Фейсбуке «об одной из главных проблем жителей Мамонтовского района»: он привел «неофициальную» статистику ужасающего процента смертей от раковых заболеваний и заявил, что скрывают ее потому, что район якобы должен был (но не вошел) в так называемую Семипалатинскую программу.

«Вот, например, соседний Алейский район в такую программу попал — хотя расположен от Семипалатинска дальше. <…> Весь район знает, что это не так», — отвечает господин Вакаев за всех жителей сразу, заявляя о том, что власти манипулируют с медицинской отчётностью, и пытаются сделать вид, что проблемы нет. Впрочем, его страшилка не удалась: политика сразу уличили в незнании географии. «Вы имеете в виду райцентр Мамонтово, Владислав, то он дальше от Семипалатинска, чем Алейский район. Расстояние до Мамонтово — 416 км, до Алейска — 316 км», — ответил математик из Рубцовска Андрей Курков.

Открытые источники в группе «Фейсбук» — «Выборы в Алтайском крае» Фрагмент дискуссии справедливоросса Владислава Вакаева с читателем Фейсбука по поводу «Семипалатинской программы» в Мамонтвском районе

Но «справедливороссы» не унывают, они «вдруг» обнаружили множество нерешенных проблем. Причем некоторые из них подаются весьма истерично.

«Спасите школу!» — взывает Владислав со своей страницы в Фейсбуке, рассказывая и показывая, в каком состоянии находится здание в селе Буканка (Мамонтовский район). При этом в «СР», вероятно, забыли, что в своей «обойме» имеют действующего депутата Госдумы и весьма толковых представителей в алтайском парламенте. Но на вопрос о том, что же мешало справедливороссам спасти хотя бы одну школу, вероятно так и останется вопросом, — даже если был бы задан. Думается, что заслуг для отчета перед избирателями у эсеров не так уж и много. Правда, в официальных комментариях эсеры «списывают» сие обстоятельство на «засилье партии власти», представители которой перехватывают инициативы справедливороссов, выдавая их за свои.

«Вся правда об Алтае»

«Всю правду об Алтае» электорату любит говорить и другой представитель «СР» — действующий депутат в Алтайском заксобрании Александр Молотов. После одной из встреч он опубликовал свое фото из номера для новобрачных в белокурихинской гостинице и поделился комментарием: «Ощущения — своеобразные, но в целом все клево».

Открытые источники в группе «Фейсбук» — «Выборы в Алтайском крае» Кандидат в депутаты АКЗС от «Справедливой России» Александр Молотов — в «свадебном номере» одной из гостиниц Белокурихи после встречи с избирателями

Случаются у справедливороссов и позитивные сообщения. Недавно, к примеру, написали о полях фермера Чеснокова. Владислав Вакаев даже сфотографировался с тем, «что может давать алтайская земля» — пышной ботвой и огромной тыквой.

Открытые источники в группе «Фейсбук» — «Выборы в Алтайском крае» Справедливоросс Владислав Вакаев в окружении ботвы и тыквы

Примечательно, что при всем многообразии публикаций как в соцсетях, так и в прессе, оппозиционеры постоянно твердят об «информационной блокаде» и «информационной войне», а также так называемом, «административном давлении». Почти во всех представителях алтайских СМИ видят «врагов», которые пишут заказные материалы.

О чиновниках, которые «превращаются в олигархов», не устает повторять «командированный» на Алтай от партии КПРФ московский писатель и журналист Сергей Шаргунов.

«Я вижу, что Алтайский край с одной стороны красивейшее место в России, а с другой стороны, в тех местах, которые называют «русская Швейцария» — такое унижение человеческой личности… Бедность, нищета, разбитые дороги, пресловутая оптимизация. Растущее социальное расслоение. Чиновники, которые превращаются в олигархов», — заявил в интервью алтайскому сайту «Капиталист» сам кандидат.

Также, как и справедливороссы, господин Шаргунов старается принимать участие во всех массовых общественных мероприятиях и «отмечаться» в громких информационных поводах. В частности, Сергей побывал на Шукшинских чтениях, а также «помог» решать проблему многодетной матери из алтайского села Соколово, у которой хотят отобрать детей. Правда, по причине, вероятно, большой политзанятости, коллега написал статью, в которой изложил только одну точку зрения — свою.

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Но в целом, если бы не столичный кандидат, алтайские коммунисты на данных выборах выглядели бы весьма скучно. После ухода действующего депутата Госдумы Сергея Юрченко с должности первого секретаря (настояние президиума ЦИК, — прим. ИА REGNUM) и назначения его преемницы — 32-летней Марии Прусаковой — сообщения на официальном сайте местных коммунистов не отличаются ни оригинальностью, ни значимостью инфоповодов.

К примеру, за последнюю неделю там перепечатаны несколько федеральных тем, опубликовано одно поздравление с днем рождения и риторика на тему образования в советских школах. Даже излюбленный конек коммунистов — десоветизация ‑ и то примитивен.

Сайт алтайского отделения КПРФ Момент снятия советской символики с административного здания в Топчихе

В частности, 10 августа коммунисты из Топчихи известили, что местные власти демонтировали советский символ со здания администрации под предлогом ремонта крыши, но при этом (как заявили подрядчики, — прим. ИА REGNUM ) после завершения работ гипсовые флаги с гербом не обретут своего прежнего места. Один из местных активистов, заснявший это действо на видео, поведал, что ему даже угрожали во время и после съемок.

Из других «громких» скандалов коммунисты были замечены в организации акции «Спасите Батурово».

Речь идет о жителях села, расположенного в Шебалолихинском районе Алтайского края (прим. ИА REGNUM: в июле 2016 года оно пострадало от мощнейшего ливня). В комментарии к этой теме представители КПРФ описывают прямо-таки, апокалиптичную картину, происходящего в Батурово: «Разрушены заборы и постройки, погиб скот, вода в домах доходила до подоконников. Нанесло слой песка около метра на дороги и огороды. Огромные деревья смывало с корнем и несло к усадьбам жителей». Во всех бедах, как водится, — обвиняют местную власть.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Так выглядит сейчас один из домов в затопленном ливневыми водами алтайском селе Батурово: в отличие от сообщений КПРФ видно, что растительность пострадала не везде

Но, как выяснилось при личном визите в село 12 августа, пострадало далеко не все, а лишь часть домов, расположенных в низине. И власти, в том числе, и районные, уже начали оказывать помощь: и дорогу расчистили, и деньги обещали изыскать пострадавшим.

Информационная волна алтайских жириновцев на фоне КПРФ выглядит еще менее впечатляющей и более «беззубой»: кадровый голод сказывается и на алтайском отделении ЛДПР. Общерегиональную часть списка, как известно, там возглавил лидер партии Владимир Жириновский. Вторым идет действующий депутат Государственной думы от Алтайского края Владимир Семёнов. Замыкает тройку Евгения Боровикова.

Либерал-демократы, как и другие оппозиционеры, тоже не упускают возможности «засветиться», правда, в отличие от «Яблока» и КПРФ, наиболее харизматичный кандидат жириновцев — Андрей Щукин — предпочитает проводить персональные мероприятия и одиночные пикеты. Другие кандидаты в Госдуму если и встречаются с избирателями, то прессу об этом информируют крайне мало.

Открытые источники в группе «Фейсбук» — «Выборы в Алтайском крае» Депутат от ЛДПР в Алтайском крае Андрей Щукин: фрагмент листовки

Между тем, именно господин Щукин призвал недавно политиков не нарушать избирательное законодательство.

«Призываю своих коллег по «предвыборному цеху» соблюдать нормы, потому что каждое нарушение ведет, по сути, к дискредитации всей краевой избирательной системы. Жители нашего региона не должны сомневаться в прозрачности всего процесса», — цитирует господина Щукина официальный сайт алтайского отделения ЛДПР.

Правда, произошло сие заявление еще в конце июля: информация о других событиях, опубликованных на сайте ЛДПР в августе, совершенно не интересна для повестки СМИ: поздравление, награждение и официальная информация избиркома.

ЦИК и «страдальцы»

Генерировать шумиху вокруг себя и делать из нее инфоповоды о «неимоверном давлении и дискриминации», лучше всего получается у «яблочников». Они еще с начала года поняли, что чем более значимую персону удастся заинтересовать скандалом, тем больше будет информационный эффект и упоминаемость.

«Она меня за муки полюбила, А я ее — за состраданье к ним»: причем лучше всего «влюблять в себя за муки», исполняя известную жалобную песню в подражание «Уильяму нашему Шекспиру», получается у известного в прошлом политика Владимира Рыжкова, примкнувшего к яблочникам для того, чтобы не утомлять себя сбором тысяч подписей.

Открытые источники в группе «Фейсбук» — «Выборы в Алтайском крае» Владимир Рыжков — кандидат в депутаты Госдумы от партии «Яблоко»

Созданием информационного шума вокруг своей персоны господин Рыжков занялся еще в феврале, задолго до начала своей работы как кандидата. Его стараниями алтайские власти стали чуть-ли не монстрами, запретив проведение, так называемого «Сибирского Давоса». Политолог Анатолий Савостин еще тогда сделал предположение по поводу Рыжкова и сообщал ИА REGNUM : «не исключено, что и в этом году он собрался в парламент и намеревался использовать этот конгресс как некое предвыборное по сути мероприятие».

Буквально следом «удар» господину Рыжкову нанесли противники гражданского проекта «Последний адрес». Борец за правду и страдалец дал понять, что к исчезновению мемориальных табличек в память репрессированных причастны власти и административные органы. Дальнейшая их «демонизация» продолжилась уже в «яблочном» исполнении. Речь идет об издании «антирыжковской» газеты-листовки, не имеющей каких-либо выходных данных, тиража и ответственных за выпуск.

Некоторые политологи и политтехнологи (в том числе — из числа тех, кто ранее работал с Владимиром Рыжковым, — прим. ИА REGNUM) сделали вывод, что эта газета может быть заказом сторонников самого Рыжкова: ведь статьи в ней были старыми, «надерганными», по большей части наспех из Интернета. Новыми в этой газете были только заголовки, которые и позволили Рыжкову не только вновь напомнить о себе, но и пожаловаться главе ЦИК России Элле Памфиловой на административный ресурс и единороссов.

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"Кому выгодна эта провокация, мы не можем сказать с уверенностью. Есть разные точки зрения — и что это выгодно штабу Рыжкова, и что это некие «третьи силы». Но о непричастности «Единой России» к этому, так сказать, агитпродукту я могу заявить абсолютно однозначно», — заявлял ИА REGNUM секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Трофимов.

Кстати, сам Владимир Рыжков неоднократно пояснял, что не мог пропустить выборы — 2016 из-за бедственного положения в стране и регионе. Он по сей день продолжает писать жалобы и говорить в прессе о препятствовании в его деятельности, как кандидата.

Правда, не все, что озвучивается яблочниками, в ЦИК принимают за нарушение.

«К сожалению, наши кандидаты в депутаты далеко не всегда знают нормы действующего законодательства, а зачастую где-то даже и злоупотребляют своими правами», — заявила в доме пресс-конференции 11 августа председатель Алтайской краевой избирательной комиссии Ирина Акимова, слова которой цитирует ИА «Банкфакс».

В региональном избиркоме не понимают, почему о нарушениях выборного законодательства заявители сразу «пишут в Москву», а не в региональный избирком. Так было и с последней (на данный момент) жалобой Рыжкова по поводу непредоставления помещения для встречи с избирателями кандидату-яблочнику.

«Конечно, это право самого кандидата, в данном случае не действует правило, когда сначала нужно обращаться в нижестоящие комиссии. Однако вы же прекрасно понимаете, что если бы он делал так, то это было бы гораздо продуктивнее, в том числе и что касается скорости принятия определенных решений, реагирования на ситуацию», — подчеркнула глава регионального избиркома.

Представителей СМИ госпожа Акимова заверила, что избирком принимает все необходимые меры пресечения противоправных действий, «когда ситуация соответствует действительности». Примером такого реагирования может служить тот факт, что рабочая группа по информационным спорам крайизбиркома приняла положительное решение по другой жалобе господина Рыжкова. По данным ИА «Банкфакс», речь шла о фильме «Про мальчиша-плохиша Вову Рыжкова, или Заграница, помоги», который некоторое время назад появился в Сети. По итогам рассмотрения этой жалобы, было принято решение направить представление в Роскомнадзор и полицию о пресечении распространения фильма, а также выявлении лиц, причастных к его тиражированию в Интернете.

«Яблоко раздора»

Выражение «Яблоко раздора» уже давно стало фразеологизмом, обозначающим причину ссоры, вражды. Есть основания полагать, что развязанная оппозиционерами предвыборная война есть ничто иное, как попытка дискредитировать выборную систему России, а значит и саму власть. К примеру, господин Рыжков не раз позволял себе публичные выпады против России.

«Владимир Александрович проделал большой путь через все оппозиционные организации, которые занимают жестко антироссийские позиции. И не было случая, чтобы за рубежами нашей родины он не высказался исключительно критично о той стране, которую он представляет, о ее руководстве. В ста процентах из ста это было так. Поэтому смешно говорить, что он представляет какую-то патриотическую оппозицию или демократическую оппозицию. Потому что демократия — это прежде всего, учет воли большинства собственного народа», — напомнил о Рыжкове в ток-шоу Владимира Соловьева «Поединок» председатель комитета Госдумы по образованию, президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов.

У жителей Алтайского края есть основание не доверять некоторым высказываниям других кандидатов от оппозиции (о партии власти и ее невыполненных обещаниях — тема для еще более обстоятельного обзора). Представление об этом можно составить, почитав комментарии к новостям в алтайских СМИ. Причем некоторые кандидаты даже удостаиваются персональных народных статусов, как то: «чемпион по вранью», и — «балабол».

"Вообще-то смешно смотреть на этот предвыборный балаган! Кто на фоне подсолнухов, кто рядом с бычком, кого-то политтехнологи завели в огуречные заросли, не удивлюсь, если кандидаты горожане тяпку в руки возьмут, и по семьям из оползневой зоны поедут! Фарс! Какое единение с народом! Какая любовь к сирым! Мужики, конечно, засиделись в кабинетах, им <…> надо, а заодно и узнать, ЧТО такое народ. До следующей пятилетки. А вот если бы они всегда мотались по низам жизни, необходимость заигрывать могла бы и отпасть», — написал в комментариях один из читателей ИА «ПолитСибРу».

Почему-то верится, что при таком раскладе и «яблоко раздора» наконец-то было бы «съедено и переварено» в депутатских желудках будущих депутатов Госдумы. Только вот знать бы — какого созыва?

Ведь и к «единороссам» (объявившим в этом году курс на обновление), у электората очень большие претензии имеются. И складывающаяся ситуация с оппозицией пока слабо способствует повышению интереса к выборам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), проанализировав в июле 2016 года активность политических игроков и интенсивность противостояния (речь идет о регионах, где «Единая Россия» показала наиболее низкие результаты по итогам парламентских выборов 2011 года, — прим. ИА REGNUM ), пришло к выводу, что «ряд кандидатов от «Единой России» не обладают достаточным электоральным опытом для противостояния оппонентам».

В изучаемых регионах, куда, кстати, вошел и Алтайский край, учтено также влияние протестных настроений среди населения на повышение конкуренции.

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Выборы депутатов Госдумы: как это было, и как будет

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва состоятся в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Пройдут они по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а ещё 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Для попадания в думу по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть 5 — процентный барьер, а кандидатам в округах — достаточно получить относительное большинство голосов.

В Алтайском крае на четыре одномандатных избирательных округа претендуют (зарегистрированы) 33 депутата. По всем округам выдвинули свои кандидатуры: партия «Единая Россия», «Партия Роста», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и партия «Справедливая Россия». По три кандидата Центризбирком зарегистрировал у компартии «Коммунисты России» и «Российской экологической партии «Зеленые». Два кандидата выдвинуты от партии «Родина» и один — от политической партии «Гражданская платформа».

Наиболее конкурентными мажоритарными округами политологи признали 26: находятся они в 12-ти регионах России: Республика Карелия, Алтайский край, Иркутская, Свердловская, Челябинская, Самарская, Калининградская, Кировская, Рязанская, Новосибирская области, Санкт-Петербург, Москва.

Выборы Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва состоялись 4 декабря 2011 года. Ее состав впервые был избран на 5 лет. Сами выборы проходили по пропорциональной избирательной системе — все 450 депутатов избирались по партийным спискам по единому федеральному округу, а затем депутатские мандаты распределялись пропорционально проценту набранных партиями голосов. Участниками стали все официально зарегистрированные в РФ политические партии.

Полученные в итоге результаты «двери в Госдуму» открыли семи алтайским депутатам. Мандаты получили: Серей Неверов (избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия»), Александр Прокопьев (избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия»), Владимир Семенов (избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией «Либерально — демократическая партия России»), Александр Терентьев (избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией «Справедливая Россия»), Сергей Юрченко (избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации»), Николай Герасименко (избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия»), Михаил Заполев (избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации»).

На декабрьских думских выборах 2011 года алтайские единороссы набрали 37,17% голосов избирателей, коммунисты (КПРФ) — 24,71%, ЛДПР — 16,57%, справедливороссы — 16,10%.

Что касается партии «Яблоко», то для проведения в Госдуму своего кандидата она не смогла преодолеть даже минимальный 5-процентный порог голосов, получив лишь 2,41% голосов алтайских избирателей. Менее 1 процента голосов взяли «Патриоты России» и «Правое дело».

Привилегии народных избранников

Привилегии депутатов Госдумы РФ закреплены в законе «О статусе депутата Государственной думы». Помимо неприкосновенности и высокой заработной платы, (сейчас ее ежемесячной размер достиг 450 тыс. руб), многим из них причитаются различные премии и надбавки. Также парламентарии бесплатно (за счет бюджета) получают билеты не только на самолеты, но и на поезда, суда, междугородные автобусы и даже вертолеты.

К услугам депутатов — автопарк в Москве и Подмосковье, принадлежащий Управлению делами президента. Несмотря на то, что депутаты госслужащими не являются, они имеют те же социальные гарантии, что и федеральные министры.

Другая важная составляющая соцпакета депутатов — служебное жилье в Москве. К тому же, депутатам возмещают все затраты на переезд и выплачивают половину месячной зарплаты.

У всех парламентариев есть право на специальную надбавку к трудовой пенсии. Те, кто провел в Думе от года до трех лет, могут рассчитывать на пенсию в размере 55 процентов зарплаты (базовой ее части). У депутатов со стажем больше трех лет пенсия составит 75 процентов зарплаты. Причем каждый раз, когда президент РФ увеличит жалование действующим депутатам, пенсии тоже будут пересчитываться.

Кстати, материальными благами особое положение депутатов не ограничивается: они могут пользоваться бесплатной связью, получают на весь срок полномочий дипломатический паспорт и государственную страховку (на случай причинения вреда здоровью и смерти). Больного депутата и членов его семьи будут лечить в особых — ведомственных — поликлиниках и больницах. Да и отдыхают депутаты не как все рядовые россияне: отпуск парламентариев составляет не 28, а 42 календарных дня.