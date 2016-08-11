Наиболее обсуждаемой на минувшей неделе темой в Киргизии стало противостояние сторонников и противников внесения изменений в Конституцию страны, а также попытки США усилить влияние в Средней Азии.

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В конце июля 2016 года парламентские фракции СДПК, «Республика — Ата Журт», «Кыргызстан» и «Онугуу — Прогресс», ссылаясь на инициативу президента Алмазбека Атамбаева, подготовили и вынесли на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений и дополнений в основной закон.

Газета «Кыргыз Туусу» отметила, что «Конституция Киргизии писалась в 2010 году в спешке, поэтому в ней есть некоторые сырые места»: «Бесспорно, внесение изменений в основной закон тесно связано с государственной безопасностью. Киргизия располагается в самом центре геополитических интересов, поэтому проблема национальной безопасности остается на переднем плане. … Помимо национальной безопасности в нашей стране хватает проблем, связанных с внутренней политикой. … Кроме того, в действующей Конституции есть некие несоответствия между киргизским и русским вариантами. Это тоже создает определенное недопонимание».

«Focus.kg», отвечая на вопрос о том, зачем нужно менять основной закон, процитировал отрывок из выступления президента Алмазбека Атамбаева, подчеркнувшего, что «власть не должна сосредотачиваться в одних руках», иначе «в условиях нынешней Конституции следующий президент Киргизии легко может превратиться в дракона».

«Я, например, пережил многие вещи. Следующий президент, который не пережил то, что пережил я, может легко изменить основной закон и превратиться в дракона. Чтобы избежать этого, надо изменить Конституцию», — сказал глава государства.

Газета «Вечерний Бишкек» высказала мнение, что предложенные изменения в основной закон Киргизии позволят «положить конец коалиционным играм в парламенте, когда фракции, продвигая своих ставленников на министерские должности, в прямом смысле устраивают торги за то, будут ли они поддерживать правящее большинство или нет».

«В этой части в новом варианте Конституции устойчивость спикера поставлена в прямую зависимость от правящего большинства. Развалилась коалиция в результате политических интриг, в отставку отправляются не только министры и премьер, но и спикер. Может, тогда депутаты начнут хоть немного думать о том, кому поручить ответственный сектор работы, от которого зависит развитие страны — «другу» или профессионалу», — поясняет свою позицию издание.

Лидер фракции СДПК (партия власти — ИА REGNUM ) Иса Омуркулов в интервью «Азия News» также акцентировал внимание на изменениях, касающихся полномочий Кабинета министров, и отметил, что между правительством и парламентом должен быть некий баланс, которого в настоящее время не наблюдается.

«С учетом нашей реальной экономики, сложившейся ситуации, нам нужно позволить правительству работать. Глава правительства теперь может предложить президенту членов правительства, кроме министра обороны и министра национальной безопасности. … Полномочия президента, срок его правления не изменились», — подчеркнул экс-мэр столицы Киргизии.

Тему «властных полномочий» затронул и «Focus.kg», заострив внимание на высказываниях противников внесения изменений в основной закон Киргизии о том, что «Атамбаев делает все, чтоб не выпустить власть из рук».

«Если бы я хотел сохранить свою власть, тогда провел бы совсем другой референдум. Сегодня ко мне поступает множество предложений, коллективных писем «пусть Атамбаев останется на второй срок». … Мне президенты нескольких братских государств говорят: «обратимся к народу, чтоб не менял своего президента». Каждый мыслит на своем уровне. Принимаются усилия, чтобы по нашей Конституции никто не мог вернуть Киргизию туда, откуда мы вышли. Конечно, будут убраны мины из Конституции. Я скажу, кроме Киргизии в мире нет другого государства, где решение Верховного суда отменяется решением Комитета ООН», — цитирует издание президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

В то же время местные НПО, а также оппозиционные активисты и политики, выступающие против проведения референдума о внесении изменений в основной закон, заявляют о том, что «давно такой «конституционной» каши не было в истории Киргизии», пишет «Zanoza.kg».

«В связи с упадком образования и культуры целые пласты общества все более маргинализуются, и власть как бы следует за ними, потакая их вкусам, смешивая конституционные нормы с моралью и такими понятиями как «любовь к Родине» или «стремление к счастью». Само использование такой маргинализации в политических целях позволяет предположить, что начавшаяся и продолжающаяся такая деградация выгодна власти, может ею самой инспирироваться и поддерживаться, чтобы в ответ получать больше голосов на выборах», — считают оппозиционеры.

Противники референдума, лидерами которых являются экс-депутат Жылдызкан Жолдошева, журналисты Нарын Айып и Замира Сыдыкова, экс-госсекретарь Адахан Мадумаров, политики Равшан Жээнбеков и Мавлян Аскарбеков, правозащитник Нурбек Токтакунов, а также депутат и бывшая правозащитница Чолпон Жакупова, создали специальную рабочую группу и провели заседание под лозунгом «Недопущение узурпации власти».

«Focus.kg» охарактеризовал их как «пустых говорунов», «наркоманов» и «захватчиков собственности» и отметил, что «никто из вышеупомянутых лиц не смог сказать конкретного предложения, а говорили общие мнения: «нельзя менять Конституцию, ее нельзя трогать до 2020 года».

«Весь народ уже узнал, что внесением изменений в основной закон не делается никаких попыток узурпации власти. … Следует подчеркнуть, благодаря этому новому законопроекту совершаются действия по укреплению независимости нашего государства. Например, ограничится вмешательство таких международных организаций как ООН во внутренние решения Киргизии. Поэтому мы можем понять, что ставят цель лишь бы выступить против власти одни лишь обиженные на власть и ведущие деятельность на западные средства политики, НПОшники», — подчеркнуло проправительственное издание.

В свою очередь газета «Супер-Инфо» приводит слова лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова о том, что «проект внесения изменений в основной закон был написан втайне»:

«С тех пор, как была принята Конституция Киргизии, она неоднократно подвергалась изменениям. В ходе утверждения последних изменений был введен мораторий, по которому основной закон не может быть изменен до сентября 2020 года. … Я считаю, что это неправильно».

Депутат Дастан Бекешев высказал мнение, что «преамбула действующей Конституции составлена вовсе не на юридический лад». Также, в комментарии ИА «K-news», народный избранник затронул тему «высших ценностей», изменить список которых планируется в соответствии с предлагаемым законопроектом о поправках в Основной закон.

«Высшие ценности нужно прописать, так как по действующей Конституции единственным ориентиром являются права человека. Нельзя забывать, что это емкое понятие порой используется в политических целях. Например, вышли бездельники на митинг, перекрыли дорогу, правоохранительные органы разгоняют их, а «большой брат» нам через отчеты делает замечание: «Вы не соблюдаете права человека, а именно право на мирное собрание». Причем «большой брат» никогда бы не позволил своим гражданам поступать подобным образом», — сказал Дастан Бекешев.

ИА «24.kg», ссылаясь на местных правозащитников, отметило, что предлагаемые изменения в Конституцию содержат ряд инициатив, принятие которых «выставит Киргизию перед всем цивилизованным миром как страну с отсталым уровнем демократии».

«Предлагаемый законопроект содержит большой конфликтный потенциал и не решает заявленных инициаторами проблем, более того, он создаст их еще больше. … Законопроектом фактически меняются структура и полномочия ветвей власти. Последствиями этого должны стать отставка премьера, президента и парламента в связи с утерей их легитимности в силу изменения их полномочий. При таких обстоятельствах произойдет возврат к ситуации 2010 года, то есть отсутствию какой-либо законно избранной власти в государстве со всеми вытекающими отсюда последствиями», — подчеркнуло издание.

По мнению бывшего судьи Конституционной палаты Клары Сооронкуловой, которое она высказала в интервью радио «Азаттык», изменения в Основной закон Киргизии хотят внести с нарушением законов: «Даже когда укреплялся авторитаризм, таких явлений, как сейчас, не происходило. Потому что тогда, хотя это и была пыль в глаза, собирали общественность и ученых и предлагали проект, якобы ими разработанный. А сейчас изменения, которые даже еще неизвестны, разработали в каком-то узком кругу. Я удивилась, когда открыла проект. Они вносят изменения в первую статью — о высших ценностях. Они могут ограничить права других людей. Первая статья — самая важная часть Конституции. Ее нельзя просто так взять и изменить».

Схожую точку зрения озвучила правозащитница Рита Карасартова, пишет газета «Супер Инфо». По ее словам, от проекта поправок в Конституцию Киргизии у нее «волосы на голове встают дыбом».

«Инициаторы добавили в высшие ценности любовь к Отечеству, независимость государства, национальные ценности…, даже создание условий для гармонического роста личности. Кстати, законопроект о сносе ветхого жилья в столице тоже мог быть на основе национального интереса. Самое странное, инициаторы говорят, что мы слишком высоко подняли права человека, задают вопрос: «А что нам делать с государством?». Разве они не понимают, что основу государства составляют конкретные люди?» — возмутилась правозащитница.

Газета «Эгемен» отметила, что противники изменений в Конституцию «еще раз подтвердили правдивость выражения «ровня с ровней, а кизяк с мешком». Издание также отметило, что «среди них были и финансируемые с той стороны океана НПОшники», единственная цель которых — «любым способом противостоять власти».

«Один обижен на власть, другой боится борьбы с коррупцией сегодняшней власти, еще кто-то настроен как-нибудь окупить полученные из зарубежья средства. И вот такие отставшие от «еды и кочевья» объединились и выступают против совершаемых действий по изменению Конституции, укреплению независимости нашего государства. Кстати, надо отметить, после 2010 года Адахан Мадумаров порывался: «надо изменить эту Конституцию, нельзя оставлять до 2020 года». Трудно понять, какой черный козел его забодал теперь», — подытоживает «Эгемен».

Россия и США. С кем дружить?

Министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев принял участие в саммите С5+1, на котором главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении обсудили с заместителем государственного секретаря США по вопросам региона Дэниелом Розенблюмом проблемы региона, обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве и проблемах сферы прав человека.

«Политэксперт» высказал мнение, что «поскольку играть «на своем поле» выгоднее стратегически, глава Госдепа США Джон Керри пригласил министров иностранных дел этих государств на расширенные переговоры в Вашингтон». Издание считает, что «США хотят «купить» Центральную Азию за 15 миллионов долларов» и за счет этих вложений «получить рычаги влияния на многие процессы, в первую очередь, политические».

«Дестабилизировать обстановку в странах Центральной Азии путем провокации беспорядков, демонстраций и подготовкой «цветных революций» не удалось, поэтому Вашингтон решил сменить тактику и начал действовать путем так называемой «мягкой силы». Предварительная «арт-подготовка» через СМИ, социальные сети и работу проамериканских фондов уже проведена. Теперь, по шаблону любой «гибридной войны», должен начаться второй этап — проникновение в различные структуры через финансовые вливания. Грубо говоря, навязать денег, чтобы после этого иметь «право» предъявить должникам свои права и взять их под контроль», — пояснил «Политэксперт».

Сайт «Азаттык» привел на своих страницах слова официального представителя американского Госдепартамента для русскоязычной аудитории Джошуа Бейкера о том, что США якобы «не конкурируют с Россией в регионе» и «не видят в Киргизии или Центральноазиатском регионе «большую шахматную доску», не будут использовать регион для своих целей».

В своем комментарии проамериканскому изданию политолог Марс Сариев отметил, что Соединенные Штаты через новую платформу сумели восстановить свое влияние в странах Центральной Азии: «Исследование социологического центра Gallup показало, что влияние США в Центральной Азии спало. Информационная пропаганда России влияет на это. В США осознали, что необходимо усиливать свои позиции в Центральной Азии. Поэтому стараются наладить контакты со странами региона посредством нового формата сотрудничества».

В свою очередь «CA-News», ссылаясь на мнение ряда зарубежных экспертов и «Голос Америки», написало о том, что «Россия медленно, но верно утрачивает контроль над Центральной Азией, и все ее проекты там «накрываются», тем не менее, со стороны официальной Москвы «не последовало практически никакой официальной реакции на встречу в Вашингтоне в формате «С5+1».

«Это выглядит несколько необычно, учитывая то, что три из пяти этих центральноазиатских стран (Казахстан, Киргизия и Таджикистан) входят в ОДКБ, а отношения Вашингтона и Москвы находятся сейчас, как говорят многие эксперты, на уровне «холодной войны», — подчеркнул портал «CA-news».

Издание «Майдан.kg» приурочило к поездке главы МИД Киргизии на американский саммит «С5+1» статью, в которой выступило с резкой критикой в адрес России и отметило, что «русские, таскавшие жар чужими руками, теперь остались в одиночестве».

Издание подчеркнуло, что все другие постсоветские республики, кроме Киргизии, «вдохнувшие воздух свободы и уже привыкшие к ней, перестали смотреть положительно на русских»: «Удивляет обращение нашего правительства перед вступлением в Таможенный союз: «Мы в такие тяжелые дни не должны бросать Россию, должны быть возле нее». Что это за слова? Когда, в какие времена мы вместе с Россией захватывали земли, превращали народы в рабов и создавали империю? С тех пор, как она захватила в 19 веке, вроде только вчера выпустила из когтей. А что, это забыто или есть жаждущие снова войти в ее ведение?».

Киргизская редакция «Би-Би-Си» процитировала киргизского оппозиционного политика Равшана Жээнбекова, также высказавшего мнение, что власти находятся под очень сильным влиянием России, что мешает стране наладить сотрудничество с Соединенными Штатами Америки.

«Известно, что в последние годы Киргизия проводит политику примыкания к России. Из-за того, что с опаской оглядывается на Кремль, Бишкек не очень стремится вывести отношения с США на новый уровень. Наше правительство не готово строить близкие доверительные отношения, открывать и запускать в работу новые каналы. Ведь наше правительство во внешней политике, особенно в политике с США, должно согласовывать с кураторами из Кремля. Во-вторых, должно смотреть с учетом интересов России. Поэтому мы, как и прежде, проводим ограниченную политику», — подытожил оппозиционер.