На минувшей неделе в таджикской прессе наибольшее внимание было уделено обеспечению безопасности в стране, а также способам выживания в условиях безденежья и неприлично пышных свадеб.

Серебряный Иосиф. Будь бдительным! (фрагмент)

Потребность в безопасности

Последние дни щедро наполнили информационные ленты сообщениями о трагических событиях в разных уголках планеты. Вероятно, на этом фоне под знаком укрепления безопасности прошла неделя и в Таджикистане, начавшаяся с визита в Согдийскую область министра внутренних дел страны Рамазона Рахимзоды. Он провел оперативно-служебное заседание и помимо всего прочего распорядился усилить меры безопасности в поездах и самолетах.

Тем временем местные силовики отчитались о задержании 130 подозреваемых в экстремизме и терроризме за последние полгода, еще 349 человек находятся в розыске. Позже начальник управления внутренних дел МВД в Согдийской области сообщил журналистам об общем снижении преступности «почти по всем видам» и «тенденции уменьшения примыкания молодежи к таким (экстремистским — прим. ИА REGNUM) движениям». По его данным, повысилась и раскрываемость преступлений до 93,61%.

После событий в Ереване и Алма-Ате 18 июля Эмомали Рахмон провел совещание с руководителями органов правопорядка и силовых структур, на котором обсудил меры усиления безопасности в стране с учетом «угроз современного мира» и распорядился обеспечить охрану оружейных комнат в зданиях правоохранительных органов. Кроме того, он призвал силовиков «не терять политическую бдительность и с высоким патриотическим чувством обеспечить безопасность государства и нации».

Судя по всему, не без намека в тот же день председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммади Шохиён сообщил о том, что по делу о сентябрьском мятеже экс-заместителя министра обороны Таджикистана генерал-майора Абдухалима Назарзоды, известного также как ходжа Халим, осуждены десять чиновников правоохранительных органов, в том числе «один высокопоставленный». Правда, ни имен, ни должностей, ни сроков заключения Шохиён не назвал.

Более того, именно 18 июля также стало известно о подписанном президентом ранее распоряжении, в котором Рахмон поручил принять дополнительные антитеррористические меры в аэропортах и самолетах. Президент потребовал досматривать всех сотрудников аэропортов и работников фирм, имеющих отношение к их деятельности, проводить антитеррористические учения в зданиях аэровокзалов и самолетах.

Эмомали Рахмон отметил необходимость особых антитеррористических мер в обеспечении безопасности перелетов высокопоставленных гостей и, конечно же, его самого — «Основателя мира и национального единства — Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона» (официальный титул президента. — прим. ИА REGNUM).

Делу время…

В первом полугодии 2016-го Миграционная служба Минтруда Таджикистана зафиксировала уменьшение числа выезжающих на заработки за рубеж граждан страны на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. За шесть последних месяцев из Таджикистана работать за рубеж отправились 308,6 тыс. человек.

Как и прежде, львиная доля таджикских гастарбайтеров отправляется работать в Россию, где, согласно исследованию группы W-City Community Research» на которое ссылается «Независимая газета», на 15% выросло количество внутренних мигрантов, которые, в свою очередь, вытесняют мигрантов иностранных.

«Теперь даже низкоквалифицированную и малооплачиваемую работу удается получить далеко не всем приезжим. С начала кризиса все больше россиян готовы идти на позиции, которые раньше занимали гастарбайтеры: дворники, грузчики, уборщики. Из-за этого, к примеру, в торговле количество мигрантов сразу сократилось на 54%», — пишет издание.

Однако, как отметил руководитель фонда «Миграция XXI века» Вячеслав Поставнин, кризис коснулся не только российской экономики, сложная ситуация сложилась во многих странах СНГ, в частности в Таджикистане, куда возвращаться трудовым мигрантам также не имеет смысла, и они переходят в нелегалы.

Примечательно, что, несмотря на возникающие сложности, мигранты, по данным все той же миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана, возвращаться домой действительно стали меньше, чем в прошлом году — на 14%.

Политолог Андрей Грозин отмечает, что если бы не такой значительный поток трудовой миграции, Таджикистан и вовсе давно бы стал страной-банкротом, а сейчас он находится на уровне экваториальной Африки.

Тем временем на родине остаются целые семьи, живущие на переведенные из России деньги. Скоро Россия окажет им поддержку иного рода. Уже ближайшей осенью начнется трехлетний проект Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) стоимостью $6 млн «Наращивание потенциала по укреплению продовольственной безопасности и улучшению питания в ряде стран Кавказа и Центральной Азии», профинансирует который российское правительство.

По словам представителя ФАО ООН в Таджикистане Виорела Гуцу, в рамках программы семьям мигрантов будут предоставлены гранты до $5 тыс. на реализацию небольших сельхозпроектов.

… потехе час

А пока одни говорят о продовольственной безопасности, бедности и катастрофической нехватке средств, другие ищут способы умерить народную тягу к непомерно пышным торжествам.

На итоговой пресс-конференции начальник управления по упорядочению традиций и обычаев Комитета по делам религии Фаррухулло Олимов заявил о том, что необходимо увольнять должностных лиц, нарушающих закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов Таджикистана», ограничивающий количество приглашенных гостей и время проведения мероприятия. Однако «поймать» чиновников на проведении излишне роскошных торжеств оказалось сложной задачей — должностные лица оформляют мероприятия на других людей.

Радио «Озоди» тем временем пишет о всевозможных способах общественного контроля за расходами на проведение торжеств: невест просят приглашать не больше 20 подруг, а родителей — составлять меню праздничного стола из недорогих продуктов.

В упомянутом выше комитете от причастности к такого рода ограничениям открещиваются.

«Нет необходимости следить, как накрывается стол на мероприятиях. Прежде, в 2001—2007 годах действительно было такое, когда общественные комиссии посещали мероприятия, но это стало дополнительной проблемой. Мы им объяснили, что они не имеют права ходить по мероприятиям и следить, как они проводятся. Разъяснительные работы и подготовку человека необходимо проводить до начала мероприятия», — сказал журналистам первый заместитель Комитета по делам религии Азизулло Мирзозода.

Отметим, что закон был принят в Таджикистане в 2007 году для сокращения расходов на обряды и торжества.

«Зачастую такие мероприятия, которые в основном проводятся госчиновниками, бизнесменами и религиозными деятелями, напоминают соревнования и показуху», — высказался девять лет назад Эмомали Рахмон, еще только предлагая соответствующий законопроект.