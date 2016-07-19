В самый разгар лета, когда погода преподносит сюрпризы, мучая одних изнуряющей жарой, а других ливнями и шквалистым ветром, на информационном поле едва заметна предвыборная тема, верх берут скандалы и происшествия.

Олимпийский флаг

Точка не поставлена

Менее трёх недель остается до старта Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Однако до сих пор не поставлена точка в вопросе допуска сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК) отложил оглашение решения по возможному отстранению сборной России от участия в летних Олимпийских играх до 23 июля. Отмечается, что оно будет принято после оглашения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским легкоатлетам.

Как пишет «Спорт-Экспресс», Ассоциация международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) призвала придерживаться индивидуального подхода в вопросе санкций к российским спортсменам после доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства WADA Ричарда Макларена, но не исключает возможности коллективного наказания.

В ассоциации заявили: «Просим ВАДА немедленно предоставить детальную информацию всем 20 международным федерациям, задействованным в докладе, чтобы они могли немедленно заняться рассмотрением индивидуальных дел спортсменов в соответствии с собственными правилами, кодексом ВАДА и Олимпийской хартией».

Подчеркивается, что АСОИФ полностью поддерживает политику нулевой толерантности ко всем лицам — нарушителям антидопинговых правил.

Напомним, что 18 июля был обнародован доклад WADA о допинге в российском спорте и даны рекомендации отстранить российских спортсменов от международных соревнований, включая Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Сегодня, 19 июля, состоялось телефонное совещание руководства МОК по этому поводу. В докладе утверждается, что найдены доказательства поддержки Министерством спорта РФ, Центром спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России и ФСБ допинговой программы в российском спорте.

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил Всемирное антидопинговое агентство предоставить полную информацию о расследовании. Кроме того, он пообещал, что должностные лица, названные в докладе комиссии как прямые исполнители, будут временно отстранены от занимаемой должности до полного завершения расследования.

По сообщению «Р-Спорт», глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев считает, что заявление Всемирного антидопингового агентства относительно спортсменов из России говорит о проявлении недоверия организации к стране.

«В их деятельности совершенно неправомерная форма, потому что здесь отход от принципиальной позиции права — персональной ответственности», — отметил Улюкаев.

По его мнению, в вопросе употребления допинга не должно существовать так называемой круговой поруки, когда за нарушение правил одним спортсменом отвечает сборная страны.

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Международный олимпийский комитет (МОК) начал дисциплинарное расследование в отношении должностных лиц Минспорта РФ, упомянутых в докладе. Министр спорта РФ Виталий Мутко подтвердил «Р-Спорт», что временно отстранены от исполнения обязанностей советник министра по антидопинговым вопросам Наталья Желанова, заместитель директора ЦСП сборных команд России Ирина Родионова, сотрудник ЦСП Алексей Великодный и заместитель директора департамента науки и образования Минспорта Авак Абалян. Добавим, что ранее временно отстранили заместителя Мутко Юрия Нагорных.

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Глава Минспорта РФ Виталий Мутко сохранил свой пост. Кремль не стал отстранять его от должности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил журналистам: «Мутко не упоминается в докладе WADA как прямой исполнитель тех действий, в которых подозреваются упомянутые лица. И Мутко не упоминается как непосредственный прямой исполнитель. В качестве непосредственного прямого исполнителя там была упомянута фамилия замминистра спорта РФ Юрия Нагорных».

Дмитрий Песков также заявил представителям СМИ, что в РФ уже ведётся тщательное разбирательство в отношении спортивных функционеров, причастных к допинговым скандалам. Он напомнил, что «и президент РФ Владимир Путин в своем заявлении, другие официальные лица и вчера, и ранее заявляли о достаточно твердом намерении российской стороны провести тщательное расследование всех обвинений».

Он также уточнил, что Владимир Путин обратился к комиссии с просьбой «представить обоснованные, существенные доказательства и факты, которые и стали причиной для таких обвинений, которые были господином Маклареном озвучены».

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Кремль встал на защиту главы Минспорта РФ Мутко

Допинговый скандал обсуждался и в ходе телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри, состоявшегося 19 июля по инициативе американской стороны. Российский министр «высказал всё, что он думает о подстрекательских антироссийских требованиях Антидопингового агентства США в адрес Международного олимпийского комитета», сообщили в пресс-службе главы МИД РФ. Как отмечается, в ответ Джон Керри «согласился с необходимостью не допускать политизацию спорта».

Подробнее: Керри в беседе с Лавровым: Политизация спорта недопустима

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») назвал обнародование доклада WADA накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро сознательным нагнетанием ситуации и проявлением политической ангажированности.

Он подчеркнул, что Ассоциация юристов России готова оказать правовую поддержку российским спортсменам.

Без Турции

Возобновления туристического потока из России в Турцию не случилось. Только-только желающие потратить свои кровные на турецкий берег узнали о начале переговоров о возобновлении чартерного авиасообщения между Россией и Турцией, как исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила «Известиям»: «Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией в этом году не возобновится. Не факт, что это произойдет и в 2017 году».

Издание пишет, что отсутствие договоренности по чартерам, а также приостановка регулярных рейсов в связи с попыткой военного переворота в Турции заметно снизили спрос на поездки в эту страну.

Вице-президент АТОР Владимир Канторович полагает, что количество туристов в Турции было бы невелико даже при условии возобновления чартерного авиасообщения.

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Чартеры между РФ и Турцией не возобновятся в 2016 г

Еще о Турции…

СМИ сообщили также о задержании двух пилотов, сбивших в 2015 году российский Су-24 в небе над Сирией. Как пишет Bloomberg, минимум один из задержанных участвовал 15 июля 2016 года в попытке госпереворота в Турции. Напомним, по словам мэра Анкары, этот человек является участником организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, находящегося в США.

Подробнее: Пилот, сбивший Су-24, участвовал в попытке госпереворота в Турции?

Смерть и слёзы

Печальные известия 19 июля пришли из Франции. Подтверждена гибель еще одной россиянки в результате теракта на Английской набережной в Ницце. По словам генерального консула РФ в Марселе Сергея Молчанова, подтверждение дали в правоохранительных органах Франции.

Ранее сообщалось, что в результате теракта в Ницце погибла гражданка РФ Виктория Савченко.

Напомним, что теракт произошел 14 июля. На Английскую набережную в Ницце выехал грузовик, водитель которого сознательно направлял транспортное средство на толпу, чтобы сбить максимальное число людей. По последним данным, в результате теракта погибли 84 человека, около 200 получили ранения.

Читайте подробнее: Число пострадавших от теракта в Ницце граждан России возросло до пяти