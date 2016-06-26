Навстречу продавцам России идёт тотальный бизнес-Китай: Главное за неделю
Начало выхода Великобритании из ЕС (Brexit), начало изгнания России из числа участников Олимпиады, растущая милитаризация силами НАТО сопредельных государств против России, массовое убийство детей в Карелии нерадивыми «организаторами детского отдыха» и их покровителями в Карелии и Москве, позорная и предательская мемориализация финского маршала Маннергейма в почти истреблённом при его участии городе — Ленинграде / Санкт-Петербурге, арест «либерально-демократического» губернатора Никиты Белых за крупную взятку. Вся эта тяжёлая масса крупнейших (и даже в ряде случаев — исторических) событий почти полностью вытесняет с информационного горизонта другие, не менее важные и долгосрочные по влиянию события.
Вот что на поверхности событий:
Сдача Петербурга гитлеристу Маннергейму
Выход Великобритании из Евросоюза
Первый шаг к военному уничтожению стран Прибалтики. Милитаризация Прибалтики продолжается: США дарят Латвии радиолокаторы
Гибель детей в карельском озере
И вот что внутри:
Посреди громких саммитов ЕАЭС и ШОС президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил беспокойство о том, что все эти организации — говоря подробно — могут оказаться формальными, пустыми, не решающими свои уставные задачи и пасть жертвой более важных, влиятельных интересов. В переводе на язык практики лидер Казахстана предупредил примерно о следующим: интеграционные ухищрения России и вокруг России уходят в тень перед лицом транзитных интересов Китая, перед которыми должны капитулировать собственные интересы и Казахстана, и России. Или новая интеграция пойдёт мимо и против России. Так оно и получается, о чём прямо и громко говорят назначенные Назарбаевым казахстанские чины:
Только бизнес: Казахстан осваивает «искусство логистики». Против России? Китайских грузов должно хватить на всех, считают казахстанские транспортники
Прибалтика, Украина, Казахстан: кого Китай возьмет в «Шелковый путь»? Страны постсоветского пространства готовятся к инфраструктурному переустройству Евразии
Меж Европой и Азией: Россия стала «узким местом» нового транспортного пути. Казахстан поторапливает Москву со строительством международной автомагистрали «Западная Европа — Западный Китай»
После долгой немоты и невнятных разъяснений главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не будет делать уступок Японии по Курильским островам, которые, однако, стали результатом не личного политического мужества МИД РФ, а лишь повторением позиции президента России Владимира Путина о том, что Россия «не продаёт» Курилы, невнятица вновь поглотила принципиально важный для России вопрос. Есть тревожные знаки. Есть полные основания для тревоги — пока жизненно важный для России вопрос становится таким же предметом кулуарной инициативы, как и памятная доска гитлеровскому союзнику Маннергейму в городе, который он не добил до конца:
Ведёт ли МИД России переговоры о сдаче Курильских островов Японии? Тайная дипломатия неуместна и вредна
Тем временем теперь даже Совет Безопасности России вынужден идти против недавних оптимистических деклараций правительства России, что у него, правительства, с Калининградской областью всё хорошо: и с коммуникациями, и с поставками энергоресурсов. Именно ради этих пустых декларацией и был некогда уничтожен проект спасительной для Русской Прибалтики Балтийской АЭС: одного-де реактора было для правительственной коммерции мало, а два — стали бы дорого, а без второго-де торговать было бы нечем. И всё это — супротив ясно выраженной воли Литвы, Польши и даже Белоруссии политически воспрепятствовать торговле русской ядерной электроэнергией. И всё это — с циничным презрением к самодостаточным интересам Калининградской области. Так что успокоить калининградскую энергонезависимость правительство России намеревалось с помощью поставок мазута. Словно речь шла о поставках мазута не из материковой России, а из соседней бочки. И вот теперь даже Совбез России громко заговорил, что таких поставок вполне может и не получиться. Фокус не удался. Фокусник продолжает отмалчиваться.
Фокус теперь показывает НАТО, внятно объясняя даже иллюзионистам — давно предсказанное: следующая блокада — блокада Калининграда:
«НАТО репетирует захват Калининградской области». НАТО планирует захват Калининградской области в фазе до обмена ядерными ударами
#Крымнаш и #Калининграднаш: России нужна защита и в Прибалтике
И, наконец, министру культуры России Владимиру Мединскому теперь, после его соучастия в мемориализации Маннергейму, всё происходящее — божья роса, хоть вообще ликвидируй и преврати все библиотеки в вертепы коммерции и досуга. Но даже в таком багаже конфликта и разрушения он умудрился найти места для новых своих скандальных достижений, на этот раз вплотную граничащих с уголовно наказуемым разжиганием межрасовой розни в России:
Якутяне обиделись на Мединского: «Нам стыдно за Вас». Жители Якутии прокомментировали высказывание министра об азиатских лицах в российских мультфильмах
Кто и зачем исключил библиотеки из перспектив развития культуры в России? Открытое письмо министру культуры Российской Федерации В. Р. Мединскому