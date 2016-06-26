



Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело найдётся для всех, дело найдётся на многих

Начало выхода Великобритании из ЕС (Brexit), начало изгнания России из числа участников Олимпиады, растущая милитаризация силами НАТО сопредельных государств против России, массовое убийство детей в Карелии нерадивыми «организаторами детского отдыха» и их покровителями в Карелии и Москве, позорная и предательская мемориализация финского маршала Маннергейма в почти истреблённом при его участии городе — Ленинграде / Санкт-Петербурге, арест «либерально-демократического» губернатора Никиты Белых за крупную взятку. Вся эта тяжёлая масса крупнейших (и даже в ряде случаев — исторических) событий почти полностью вытесняет с информационного горизонта другие, не менее важные и долгосрочные по влиянию события.

Вот что на поверхности событий:

Сдача Петербурга гитлеристу Маннергейму

Выход Великобритании из Евросоюза

Первый шаг к военному уничтожению стран Прибалтики. Милитаризация Прибалтики продолжается: США дарят Латвии радиолокаторы

Дело Никиты Белых

Гибель детей в карельском озере

И вот что внутри:

Посреди громких саммитов ЕАЭС и ШОС президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил беспокойство о том, что все эти организации — говоря подробно — могут оказаться формальными, пустыми, не решающими свои уставные задачи и пасть жертвой более важных, влиятельных интересов. В переводе на язык практики лидер Казахстана предупредил примерно о следующим: интеграционные ухищрения России и вокруг России уходят в тень перед лицом транзитных интересов Китая, перед которыми должны капитулировать собственные интересы и Казахстана, и России. Или новая интеграция пойдёт мимо и против России. Так оно и получается, о чём прямо и громко говорят назначенные Назарбаевым казахстанские чины:

Только бизнес: Казахстан осваивает «искусство логистики». Против России? Китайских грузов должно хватить на всех, считают казахстанские транспортники

Прибалтика, Украина, Казахстан: кого Китай возьмет в «Шелковый путь»? Страны постсоветского пространства готовятся к инфраструктурному переустройству Евразии

Меж Европой и Азией: Россия стала «узким местом» нового транспортного пути. Казахстан поторапливает Москву со строительством международной автомагистрали «Западная Европа — Западный Китай»

После долгой немоты и невнятных разъяснений главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не будет делать уступок Японии по Курильским островам, которые, однако, стали результатом не личного политического мужества МИД РФ, а лишь повторением позиции президента России Владимира Путина о том, что Россия «не продаёт» Курилы, невнятица вновь поглотила принципиально важный для России вопрос. Есть тревожные знаки. Есть полные основания для тревоги — пока жизненно важный для России вопрос становится таким же предметом кулуарной инициативы, как и памятная доска гитлеровскому союзнику Маннергейму в городе, который он не добил до конца:

Ведёт ли МИД России переговоры о сдаче Курильских островов Японии? Тайная дипломатия неуместна и вредна

Тем временем теперь даже Совет Безопасности России вынужден идти против недавних оптимистических деклараций правительства России, что у него, правительства, с Калининградской областью всё хорошо: и с коммуникациями, и с поставками энергоресурсов. Именно ради этих пустых декларацией и был некогда уничтожен проект спасительной для Русской Прибалтики Балтийской АЭС: одного-де реактора было для правительственной коммерции мало, а два — стали бы дорого, а без второго-де торговать было бы нечем. И всё это — супротив ясно выраженной воли Литвы, Польши и даже Белоруссии политически воспрепятствовать торговле русской ядерной электроэнергией. И всё это — с циничным презрением к самодостаточным интересам Калининградской области. Так что успокоить калининградскую энергонезависимость правительство России намеревалось с помощью поставок мазута. Словно речь шла о поставках мазута не из материковой России, а из соседней бочки. И вот теперь даже Совбез России громко заговорил, что таких поставок вполне может и не получиться. Фокус не удался. Фокусник продолжает отмалчиваться.

Фокус теперь показывает НАТО, внятно объясняя даже иллюзионистам — давно предсказанное: следующая блокада — блокада Калининграда:

«НАТО репетирует захват Калининградской области». НАТО планирует захват Калининградской области в фазе до обмена ядерными ударами

#Крымнаш и #Калининграднаш: России нужна защита и в Прибалтике

И, наконец, министру культуры России Владимиру Мединскому теперь, после его соучастия в мемориализации Маннергейму, всё происходящее — божья роса, хоть вообще ликвидируй и преврати все библиотеки в вертепы коммерции и досуга. Но даже в таком багаже конфликта и разрушения он умудрился найти места для новых своих скандальных достижений, на этот раз вплотную граничащих с уголовно наказуемым разжиганием межрасовой розни в России:

Якутяне обиделись на Мединского: «Нам стыдно за Вас». Жители Якутии прокомментировали высказывание министра об азиатских лицах в российских мультфильмах

Кто и зачем исключил библиотеки из перспектив развития культуры в России? Открытое письмо министру культуры Российской Федерации В. Р. Мединскому