



Иван Шилов ИА REGNUM Сотрудничество России и Казахстана

ИА REGNUM представляет обзор наиболее значимых событий во взаимодействии России со странами Средней Азии в марте 2016 года на основе анализа сообщений региональных СМИ.

Казахстан

Приостановка поставок российских автомобилей в Казахстан

«АвтоВАЗ» и «КАМАЗ» в начале марта приостановили поставки готовых автомобилей в Казахстан. Причиной были названы введенные там утилизационный и регистрационный сборы на автомобили, что привело к удорожанию «легковушек» почти в полтора раза.

Для России Казахстан — крупнейший автомобильный импортер, и остановка поставок может нанести ощутимый ущерб российским производствам. На сегодня выходом стала поставка комплектующих для последующей сборки в Казахстане.

Казахстан надеется, что Москва и Анкара помирятся

Министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов на встрече с российскими журналистами в Астане выразил заинтересованность в нормализации отношений Москвы и Анкары.

«Нынешний уровень отношений России и Турции вызывает у нас чувство глубокого сожаления. И Россия, и Турция — близкие нам страны. Россия является для нас союзником, ближайшим партнером, крупнейшим соседом. С Турцией нас связывает история, культура, в конечном итоге — кровь», — подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что введенные Россией санкции против Турции «сказываются на наших бизнесменах и, в конечном итоге, на наших потребителях».

И не летят туда сегодня самолеты

26 марта «Аэрофлот» объявил о приостановке полетов в Казахстан из-за того, что казахстанские чиновники не предоставили компании необходимую разрешительную документацию на выполнение полетов по летнему расписанию. Однако уже на следующий день российская авиакомпания сообщила о возобновлении полетов в связи с получением соответствующих документов от Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Тем временем казахстанская авиакомпания «Эйр Астана» сообщила о том, что остается неурегулированным вопрос о выполнении компанией рейсов в Монголию.

«Росавиация отказывает в открытии прямых рейсов казахстанским перевозчиком из Астаны в Улан-Батор с пролетом 300 км над территорией РФ», — сообщили в компании, назвав несостоятельным аргумент российской стороны о том, что «участок пути на маршруте Астана-Улан-Батор, пролегающий через территорию России, относится к Транссибирской магистрали, так как этот маршрут начинается и заканчивается в Азии».

Возобновлена поставка казахстанской электроэнергии в Россию

С 17 марта включен в работу второй энергоблок АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и осуществляется передача казахстанской электроэнергии для российской энергосистемы. Ожидается, что в 2016 году объем экспортируемой энергии составит 1,8 млрд кВтч.

Поставка казахстанской электроэнергии была прекращена в ноябре 2014 года из-за снижения курса российского рубля.

Солидарность трудящихся

Шахтеры из Караганды, входящие в профсоюз угольного департамента «Коргау», собрали 1 миллион тенге (212 765 рублей) и перечислили деньги семьям погибших в воркутинской шахте «Северная» российских горняков. Средства были отправлены для дальнейшего распределения на счета российского независимого профсоюза работников угольной промышленности «РосУглеПроф».

Аршавин теперь за «Кайрат»

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин 18 марта подписал контракт по схеме «1+1» с казахстанским футбольным клубом «Кайрат», в котором ближайший год будет выступать под номером «28».

Первый матч Аршавина за «Кайрат» против уральского «Акжайыка» закончился поражением со счетом 2:1. После чего главный тренер «Кайрата» российский специалист Александр Бородюк расторг контракт с клубом.

Киргизия

Встреча «надежных партнеров»

2 марта в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым. В ходе встречи стороны отметили благоприятно складывающиеся отношения двух стран.

«Нет необходимости говорить о характере наших отношений. Кыргызстан — наш надежный партнер, с которым у нас действительно стратегические отношения», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, он отметил, что, несмотря на снижение двустороннего товарооборота на фоне колебания курсов валют, Россия остается основным торгово-экономическим партнером для Киргизии. А после вступления республики в ЕАЭС возможности сотрудничества увеличиваются.

В Бишкеке надеялись на то, что встреча двух президентов завершится подписанием очередного документа о инвестициях в киргизсккую экономику. Надежды не оправдались — никаких существенных документов участники встречи не подписали.

РФ подарила Киргизии $30 млн

Россия выделила $30 млн безвозмездной помощи Киргизии. По данным Аппарата президента Киргизии, средства планируется направить на покрытие дефицита бюджета и завершение строительства жилья для силовиков.

Россия регулярно перечисляет суммы в 20−30 млн долларов для поддержания на плаву киргизского бюджета.

Награда и ее герои

Владимир Путин лично вручил награду «За спасение погибавших» трудовому мигранту из Киргизии Марату Исаеву, который вместе с московским полицейским Артемом Королюком, рискуя собственной жизнью, спас женщину, упавшую на рельсы метро в Москве.

«Храбрый мужской поступок совершили Артем Александрович Королюк и гражданин Кыргызстана Марат Аразматович Исаев. Рискуя своей жизнью, они спасли от гибели женщину, упавшую на рельсы в московском метро», — подчеркнул президент России.

Новый глава Фонда

14 марта распоряжением премьер-министра Киргизии Темира Сариева освобождена от должности председателя Российско-киргизского фонда развития Нурсулу Ахметова. На ее место назначен Кубанычбек Кулматов, незадолго до этого освободивший должность мэра киргизской столицы. Тогда он заявлял, что не знает, чем будет заниматься в дальнейшем, и сетовал на то, что разучился «радоваться прелестям столицы Киргизии».

«Заграница нам поможет»

Киргизская оппозиция предложила обратиться к «Путину и мировому сообществу» с просьбой выступить в качестве посредников в решении вопроса спорных участков государственных границ Киргизии. Такие заявления оппозиционных политиков звучали в ходе митинга в городе Кербен Джалал-Абадской области Киргизии против размещения Узбекистаном бронетехники и военнослужащих на спорных участках киргизско-узбекской границы.

Таджикистан

Больше фруктов для России

Председатель Торгово-промышленной палаты Таджикистана Шариф Саид направил письмо руководителям некоторых регионов России с призывом расширить сотрудничество в сфере поставок плодоовощной продукции, заявив, что республика в состоянии в несколько раз увеличить объем поставок овощей и фруктов.

В письме Шариф Саид указал список таджикских предприятий, занимающихся производством плодоовощной продукции и оптовой торговлей, а также их реквизиты.

По данным ТПП Таджикистана, в ответ на письмо поступили предложения от 53 плодоовощных предприятий и организаций оптовой торговли Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Пензенской области и Башкирии.

Самые масштабные российско-таджикские учения

С 14 по 20 марта в Таджикистане вдоль почти всей границы с Афганистаном были проведены самые масштабные за историю военного сотрудничества Москвы и Душанбе командно-штабные учения. Военнослужащие двух армий отработали совместные действия и вопросы обмена информации при прорыве незаконных вооруженных формирований со стороны Афганистана.

В учениях приняли участие порядка 50 тыс. таджикских военнослужащих и 2 тыс. российских. Кроме того, были задействованы до 1000 единиц бронетанковой и автомобильной техники и около 30 единиц военной авиации. За время учений участники отработали навыки нейтрализации около двух тысяч условных террористов, проникших на территорию Таджикистана.

Учения российских военных медиков

Российские специалисты военного госпиталя и Центра госсанэпиднадзора 2 марта провели учения по выявлению опасных вирусных заболеваний среди военнослужащих и гражданского персонала 201-й Российской военной базы. Военные врачи отработали порядок действий при выявлении больного опасными инфекционными заболеваниями.

Туркмения

Расчет в национальных валютах

Россия и Туркмения в рамках прошедшего в Екатеринбурге российско-туркменского экономического форума обсудили сотрудничество в сферах энергетики, машиностроения, а также в химической и нефтегазовой промышленности, дорожно-коммунальном и жилищном строительстве, текстильной промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, логистике и финансах.

По словам вице-президента ТПП России Александра Рыбакова, стороны считают необходимым создавать совместные предприятия в области сельского хозяйства и легкой промышленности, а также выступают за переход в расчетах на национальные валюты.

Поставки агротехники и сотрудничество в строительстве

Российские и туркменские компании в рамках прошедшего в Ашхабаде туркмено-российского бизнес-форума подписали документы о сотрудничестве в сферах строительства и поставок агропромышленной техники. В форуме участвовали представители более 60 ведущих российских компаний.

Кроме того, в туркменской столице прошло первое заседание Группы высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций в рамках межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которого участники рассмотрели вопросы сотрудничества в химической и текстильной отраслях, производстве стройматериалов, судостроении, сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Узбекистан

Узбекский текстиль для РФ на $150 млн

Узбекские производители подписали десять соглашений на экспорт продукции в Россию на сумму $150 млн до конца первого полугодия текущего года в рамках ежегодной федеральной оптовой ярмарки «Текстильлегпром — 2016».

Россия начинает импортировать узбекскую обувь

Подписаны контракты о поставке обуви узбекских производителей в Россию и Казахстан на сумму $12 млн. Договоренности достигнуты в рамках международной выставки обуви «ShoesStar-2016», проходившей в первых числах марта в Новосибирске.