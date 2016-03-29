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ktla.com Самолет авиакомпании Egypt Air

В Египте неизвестные захватили пассажирский самолёт A320 компании EgyptAir, который выполнял рейс из Александрии в Каир, передает CNN Greece. Известно, что лайнер произвёл посадку в аэропорту Ларнаки на Кипре.

На борту захваченного самолета находятся 80 или 81 человек, дополняет Reuters. А по данным AFP, в лайнере — 55 пассажиров и 7 членов экипажа.

Читайте подробнее: Неизвестные захватили пассажирский самолёт Egypt Air

Лайнер А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший рейсом из Александрии в Каир, приземлился на Кипре в аэропорту Ларнаки (Кипр), передает «Россия 24». По сообщениям некоторых СМИ, в самолете находятся люди, которые вооружены и у которых могут быть пояса смертников. Между тем сообщается, что женщинам и детям египетского происхождения разрешили покинуть борт.

Читайте подробнее: На борту захваченного в Египте самолета может быть бомба

На борту захваченного самолета A320 авиакомпании EgyptAir, приземлившегося 29 марта в аэропорту Ларнаки на Кипре, может находиться самодельное взрывное устройство. Как сообщает ВВС, о захвате воздушного судна заявил один из пассажиров.

Злоумышленник сообщил командиру и пассажирам, что подорвет пояс смертника в случае, если не будут выполнены его требования. В связи с данным инцидентом на Кипре созданы два кризисных штаба.

Читайте подробнее: Захвативший самолет Egypt Air угрожал взорвать пояс смертника

Самолёт А320 компании EgyptAir, следовавший из Александрии в Каир, был захвачен неизвестными сегодня, 29 марта. Это подтвердили в МИД Кипра, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.

«Я могу подтвердить, что он был захвачен. Официально мы больше не можем предоставить никакой информации. Мы следим за развитием событий», — сказал пресс-секретарь.

Угонщик выпустил из самолета A320 авиакомпании ЕgyptAir около 50 пассажиров, передает телеканал ERT 1.

Читайте подробнее: МИД Кипра подтвердил: А320 захвачен неизвестными; Угонщик выпустил из самолета Egypt Air около 50 пассажиров

На борту А320 находились десять граждан США и восемь подданных Великобритании, сообщает Al Arabiya.

В МИД Кипра подтвердили, что египетский самолёт А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший рейсом из Александрии в Каир, захвачен сегодня, 29 марта, неизвестными.

Читайте подробнее: На борту захваченного А320 находились десять граждан США

Угонщик самолета A320, приземлившегося 29 марта в аэропорту Ларнаки на Кипре, разрешил пассажирам покинуть воздушное судно. Как уточнили в авиакомпании EgyptAir, на данный момент злоумышленник освободил почти всех заложников, кроме членов экипажа и еще 5 человек.

По уточненным данным, на борту воздушного судна находились 62 человека (55 пассажиров и 7 членов экипажа).

Читайте подробнее: Захватчик самолета EgyptAir не отпустил членов экипажа

На борту захваченного сегодня, 29 марта, неизвестными самолёта А-320 египетской авиакомпании Egypt Air, следовавший из Александрии в Каир, нет граждан России. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД России.

«По предварительной информации, после изучения списка пассажиров захваченного самолета, на его борту нет граждан России», — говорится в сообщении. Отмечается, что с властями Кипра и Египта МИД РФ находится в постоянном взаимодействии. Эту же информацию подтвердило посольство России на Кипре.

Борт приземлился в аэропорту Ларнаки. По предварительным данным, женщины и дети египетского происхождения смогли покинуть самолёт.

Читайте подробнее: Граждан России на борту захваченного А320 нет

Власти Кипра ведут переговоры с угонщиком египетского пассажирского воздушного судна A320, которое выполняло рейс из Александрии в Каир. Об этом сообщает авиакомпания EgyptAir на своей странице в Twitter.

Детали переговоров пока неизвестны. Самолет был захвачен в воздушном пространстве Кипра. По требованию злоумышленника авиалайнер приземлился в аэропорту Ларнаки.

Женщинам и детям египетского происхождения разрешили покинуть борт.

Читайте подробнее: Власти Кипра ведут переговоры с угонщиком A 320

Угонщик самолета Egypt Air потребовал очистить от полиции аэропорт Ларнаки, сообщает Кипрское агентство новостей. В то же время египетский телеканал в эфире назвал имя захватчика самолета A320 авиакомпании EgyptAir — это Ибрагим Самаха, передает Al Arabiya.

Захватчик связался с властями Египта, идут переговоры.

Читайте подробнее: Al Arabiya назвала имя захватчика самолета Egypt Air

Власти Кипра закрыли аэропорт Ларнака, где находится захваченный террористом самолёт MS181 EgyptAir с заложниками на борту. Об этом 29 марта сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

«Аэропорт Ларнака закрыт из-за ситуации с захваченным самолетом MS181 EgyptAir», — говорится в сообщении.

Как отмечается, все рейсы, летящие в кипрский аэропорт, перенаправляются в другие аэропорты.

Читайте подробнее: МИД РФ: Кипрский аэропорт закрыт из-за захвата самолёта

Ибрагим Самаха— человек, который захватил египетский самолёт А320 сегодня, 29 марта, и заставил посадить его в Ларнаке (Кипр), мог сделать это по личным мотивам, передают «Вести»

Отмечается, что бывшая жена захватившего самолёт мужчины находится в настоящее время на Кипре. Он потребовал передать ей письмо, и, возможно, именно этим обстоятельством объясняется его намерение изменить курс лайнера.

Между тем телеканал «Аль-Арабия» утверждает, что изначально угонщик требовал направить самолет в Стамбул, однако пилот отказался перенаправлять борт в Турцию из-за нехватки топлива.

Читайте подробнее: У захватчика самолёта А320 могли быть личные мотивы

Угонщик самолета A320 авиакомпании EgyptAir освободил всех пассажиров воздушного судна. Об этом, как передает телеканал Lifenews, сообщил председатель Европарламента.

По предварительным данным, на борту самолета в момент ЧП находилось 62 человека (55 пассажиров и 7 членов экипажа).

О судьбе пилотов пока ничего неизвестно.

Читайте подробнее: СМИ: Пассажиры самолета A320 освобождены

Международный аэропорт в городе Ларнаке (Кипр), в котором сегодня, 29 марта, совершил внеплановую посадку самолёт А320 авиакомпании EgyptAir, захваченный неким Ибрагимом Самаху, эвакуируют.

Лайнер А-320 с пассажирами и экипажем на борту находится в Ларнаке. Угонщик ведёт переговоры с властями Кипра. Аэропорт закрыт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта в воздухе был захвачен лайнер, следовавший из Александрии в Каир. Российских граждан на борту не было.

Связь с А320 прервалась через полчаса после вылета из Александрии. Позднее самолёт совершил посадку в Ларнаке, где и находится в настоящее время. Захватчик связался с властями Египта для переговоров. Он разрешил покинуть воздушное судно женщинам и детям египетского происхождения, персонал остался на борту.

Читайте подробнее: Аэропорт в Ларнаке эвакуируют

Кадры с освобождением заложников захваченного самолета Airbus A320 авиакомпании EgyptAir появились в интернете.

На видео, опубликованном на YouTube, хорошо видно, как пассажиры вместе с багажом спокойным шагом сошли по трапу и сели в автобус, который доставил их в главное здание аэропорта Ларнака.

По предварительным данным, в заложниках у злоумышленника остались только члены экипажа.

Самолет был захвачен в воздушном пространстве Кипра. По требованию неизвестного воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Ларнаки на Кипре.

Читайте подробнее: Появилось видео освобождения заложников самолета A320

На сегодняшний день рано делать выводы о влиянии инцидента в аэропорту Кипра на возобновление авиасообщения между РФ и Египтом. Об этом 29 марта журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал дождаться выяснения всех обстоятельств произошедшего в самолёте авиакомпании EgyptAir

Напомним, неизвестный захватил самолёт авиакомпании EgyptAir с 81 пассажиром на борту. Рейс вылетел из Александрии и должен был приземлиться в Каире, но связь с воздушным судном пропала через полчаса после взлёта.

Захватчик связался с властями Египта, идут переговоры. По некоторым данным, часть заложников была освобождена. Также, по данным СМИ, захватчиком является профессор университета в Атланте Ибрагим Самаха. На территории Кипра может находиться его супруга.

Читайте подробнее: Песков: Инцидент на Кипре никак не повлиял на решение о сообщении с Египтом

Захват самолета авиакомпании EgyptAir на Кипре следует учесть при обсуждении вопроса о возобновлении авиасообщения России с Египтом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»). «К большому сожалению, очевидно, что у властей Египта пока не получилось обеспечить надлежащий уровень безопасности пассажирских перевозок, что позволило злоумышленнику угрожать пассажирам и экипажу», — констатировал парламентарий.

Какие бы мотивы и проблемы ни двигали человеком, захватившим самолет, необходимо относиться к этому инциденту со всей серьезностью, указал он. По мнению депутата, «авиационное сообщение с Египтом имеет смысл восстановить, когда будут приняты все требуемые меры безопасности и наши граждане не будут подвергаться смертельной опасности».

Отметим, рейс вылетел из Александрии и должен был приземлиться в Каире, но связь с воздушным судном пропала через полчаса после взлёта.

Читайте подробнее: «Захват EgyptAir следует учесть при возобновлении авиасообщения с Египтом»

На борту самолета А320 авиакомпании EgyptAir, который был захвачен 29 марта в воздушном пространстве Кипра, нет взрывных устройств. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

Напомним, пилот воздушного судна, запрашивая посадку в аэропорту кипрской Ларнаки, рассказал, что злоумышленник угрожает привести в действие «пояс смертника». По предварительным данным, угонщиком самолета А320 является гражданин Египта Ибрагим Самаха.

Читайте подробнее: Al Arabiya: Взрывчатки на борту А320 нет

Гражданин Египта Ибрагим Самаха, который сегодня, 29 марта, захватил в воздухе лайнер А320 и заставил пилота посадить воздушное судно в международном аэропорту крупного кипрского города Ларнака, страдает психическим расстройством, передаёт телеканал Al Arabiya со ссылкой на родственников угонщика.

Напомним, что 29 марта в воздухе был захвачен египетский лайнер А320, следовавший из Александрии в Каир. Российских граждан на борту не было.

На борту воздушного судна в момент ЧП находилось 62 человека (55 пассажиров и 7 членов экипажа). Лайнер следовал на Кипр, но через 30 минут после взлёта связь с ним прервалась. Позднее воздушное судно совершило посадку в Ларнаке, где и находится в настоящее время.

Захватчик начал вести с властями Египта переговоры, при этом разрешив покинуть борт женщинам и детям египетского происхождения, а персоналу и многим другим пассажирам пришлось остаться в самолёте.

Аэропорт был эвакуирован.

Читайте подробнее: Al Arabiya: Захватчик самолёта А320 — психически болен

На борту самолёта А320 авиакомпании EgyptAir, который сегодня, 29 марта, был захвачен гражданином Египта и совершил экстренную посадку в кипрском международном аэропорту города Ларнака, находятся семь человек. Об этом сообщили в министерстве авиации Египта.

Уточняется, что среди семи находящихся на борту человек трое являются пассажирами. Также в заложниках у захватчика командир корабля, второй пилот, стюардесса и офицер безопасности.

Напомним, что лайнер А320, следовавший из Александрии в Каир, захвачен 29 марта в воздухе. В момент ЧП в самолёте находилось 62 человека (55 пассажиров и 7 членов экипажа). Российских граждан на борту не было.

Мотивы захватчика воздушного судна пока неизвестны. От родственников Ибрагима Самахи, захватившего лайнер, стало известно, что он страдает психическим расстройством.

Также поступила информация, что на борту захваченного лайнера отсутствует взрывчатка. Между тем пилот А320 сообщал, что злоумышленник угрожает привести в действие «пояс смертника».

Читайте подробнее: Минавиации Египта: На борту захваченного А320 — семь заложников

Гражданин Египта Ибрагим Самаха, который сегодня, 29 марта, захватил египетский самолёт А320 и заставил пилота посадить его в городе Ларнаке (Кипр), в ходе переговоров с властями Египта потребовал освободить нескольких женщин, которые отбывают наказание в египетских тюрьмах, передаёт кипрский телеканал RIK.

Отмечается, что захватчик самолёта является представителем египетской оппозиции. В своём письме он изложил требование по освобождению некоторых египетских заключённых.

«Он требует освобождения нескольких заключенных женщин, которые содержатся в тюрьмах Египта», — говорится в сообщении.

Напомним, что авиалайнер А320, который совершал перелёт из Александрии в Каир, был захвачен 29 марта в воздухе. В момент захвата на борту находилось 62 человека (55 пассажиров и 7 членов экипажа). Российских граждан среди них не было.

По требованию египтянина-захватчика лайнер совершил вынужденную посадку в Ларнаке, где и находится в настоящее время. Захватчик начал вести с властями Египта переговоры, при этом разрешив покинуть борт женщинам и детям египетского происхождения. На борту остались заложники: персонал и несколько пассажиров.

Родственники египтянина сообщили, что он страдает психическим расстройством. Со слов пилота А320, злоумышленник угрожает привести в действие «пояс смертника». позднее выяснилось, что на борту захваченного лайнера взрывчатки нет.

Читайте подробнее: Захватчик А320 потребовал освободить заключённых в Египте

Захват египетского лайнера А320, который сегодня, 29 марта, вынужденно приземлился в международном аэропорту города Ларнака (Кипр), связан не с политическими, а с личными мотивами. Египтянин Ибрагим Самаха решился на угон самолёта из-за женщины, считает президент Кипра Никос Анастасиадис, передаёт LifeNews.

Анастасиадис изложил свою версию мотивов египетского захватчика в ходе брифинга с председателем Европарламента Мартином Шульцем. Политик предположил, что поступок этот связан с неразделёнными чувствами человека.

«Всё и всегда связано с женщиной», — сказал он.

Напомним, что египетский самолёт А320, летевший из Александрии в Каир, был захвачен 29 марта египетским гражданином. В самолёте летели 62 человека: 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Российских граждан среди них не оказалось.

Самаха потребовал, чтобы лайнер сел в Ларнаке: требование было выполнено, лайнер находится в аэропорту кипрского города. Самаха обратился к властям Египта с требованием освободить несколько женщин, которые находятся в египетских тюрьмах. При этом он разрешил женщинам и детям египетского происхождения покинуть захваченный борт и оставил в заложниках персонал и несколько пассажиров.

Ранее сообщалось, что на Кипре проживает бывшая жена захватчика.

От родственников египтянина поступила информация, что он страдает психическим расстройством. Несмотря на то, что пилот сообщал об угрозах Самахи взорвать самолёт, взрывчатки на борту нет.

Читайте подробнее: Президент Кипра: Захват А320 связан с женщиной

Сотрудники сил безопасности Кипра задержали гражданина Египта Ибрагима Самаху, угнавшего самолёт А320 сегодня, 29 марта, передаёт BFM со ссылкой на МИД Кипра.

«Все кончено. Угонщик задержан», — сообщили в министерстве. Самаха вышел из самолёта сам, добровольно, с поднятыми вверх руками. Все заложники освобождены.

Напомним, что самолёт А320, летевший из Александрии в Каир, был захвачен 29 марта египетским гражданином. На борту находились 62 человека: 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Российских граждан среди них не было .

Захватчик потребовал, чтобы лайнер сел в Ларнаке: требование выполнили. Далее Самаха обратился к властям Египта с требованием освободить несколько женщин, которые находятся в египетских тюрьмах. При этом он разрешил женщинам и детям египетского происхождения покинуть захваченный борт и оставил в заложниках персонал и несколько пассажиров.

Родня захватчика сообщила, что мужчина страдает психическим расстройством. Несмотря на то, что пилот сообщал об угрозах Самахи взорвать самолёт, взрывчатки на борту нет.

Читайте подробнее: МИД Кипра: Угонщик А320 задержан силами безопасности страны

Ибрагим Самаха, который 29 марта захватил самолет А320 авиакомпании EgyptAir, является гражданином Египта. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил официальный представитель МИД Кипра Александрос Зенон.

По его словам, в данном случае речь не идет о терроризме, так как злоумышленник, вероятно, находится в «нестабильном психическом состоянии».

Захватчик Ибрагим Самаха потребовал, чтобы лайнер сел в Ларнаке: пилоты требование выполнили. Далее злоумышленник обратился к властям Египта с требованием освободить несколько женщин, которые находятся в египетских тюрьмах. При этом мужчина разрешил женщинам и детям египетского происхождения покинуть захваченный борт и оставил в заложниках персонал и несколько пассажиров.

Родня захватчика сообщила, что мужчина страдает психическим расстройством. Несмотря на то, что пилот сообщал об угрозах Самахи взорвать самолёт, взрывчатки на борту так и не обнаружили.

Читайте подробнее: Власти Кипра рассказали о психическом состоянии угонщика А320

Фотографию мужчины, который сегодня, 29 марта, захватил египетский лайнер А320 и добился, чтобы пилот посадил самолёт с 55 пассажирами на борту в кипрском городе Ларнака, продемонстрировали на арабском телеканале Al Arabiya.

На фотоснимке изображён светловолосый мужчина в очках. Куртка его распахнута, и под ней виден пояс под расстёгнутой рубашкой, надетый поверх футболки. Из пояса торчат провода, он начинён белыми предметами цилиндрической формы.

Напомним, что самолёт А320, совершавший перелёт между египетскими городами, захвачен 29 марта. На борту находились 62 человека: 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Российских граждан среди них не было.

Лайнер вынужденно сел в городе Ларнаке. Захватчик обратился к властям Египта с требованием освободить несколько женщин, которые находятся в египетских тюрьмах. При этом он разрешил женщинам и детям египетского происхождения покинуть самолёт и оставил в заложниках персонал и несколько пассажиров.

Судя по сведениям родственников мужчины, он не вполне здоров психически. Несмотря на то, что пилот А320 сообщил об угрозах захватчика взорвать самолёт, взрывчатки на борту обнаружено не было.

Спустя несколько часов после угона захватчик сдался силам безопасности Кипра, добровольно покинув лайнер. Заложников освободили. Точные мотивы действий человека пока не установлены.

Читайте подробнее: В Сети появилось фото угонщика А320 в поясе со взрывчаткой

Международный аэропорт «Ларнака» возобновил свою работу после завершения инцидента с захватом пассажирского самолёта Airbus A320 авиакомпании EgyptAir. Об этом сегодня, 29 марта, сообщается на сайте воздушной гавани.

Сообщается, что аэропорт снова принимает и отправляет рейсы. Первым после инцидента с захватом самолета в «Ларнака» прибыл рейс FV5701 авиакомпании «Россия», вылетевший из «Внуково».

Ранее сегодня стало известно, что кипрские силовики смогли задержать мужчину, который захватил Airbus A320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс по маршруту Александрия — Каир сегодня утром, 29 марта.

Читайте подробнее: Аэропорт «Ларнака» возобновил свою работу после инцидента с захватом A 320