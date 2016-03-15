Миссия выполнена

Минобороны.рф Российские пункты базирования в Тартусе и на базе Хмеймим продолжат работу в прежнем режиме

Решение президента РФ Владимира Путина начать вывод основных сил ВКС РФ из Сирийской Арабской Республики стало темой номер один 15 марта и в российских, и в зарубежных СМИ.

Первое сообщение о выводе войск появилось накануне. 14 марта состоялась встреча президента с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как подчеркнул Путин, задачи, которые были поставлены перед Министерством обороны, в целом выполнены. Он отметил, что российские военнослужащие, солдаты и офицеры, проявили профессионализм, слаженность, умение организовать боевую работу вдали от своей территории, не имея с театром военных действий общих границ.

Владимир Путин также выразил надежду, что вывод российских войск из Сирии станет хорошим стимулом для переговорного процесса политических сил этой страны.

Стоит также обратить внимание на важное дополнение, о котором некоторые СМИ не сообщают: российские пункты базирования в Тартусе и на базе Хмеймим продолжат работу в прежнем режиме. «Эти пункты должны быть защищены с суши, с моря и с воздуха. Часть оставшихся в Сирии российских военных будет заниматься контролем за режимом прекращения огня», — подчеркнул президент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что решение о начале вывода войск из Сирии Путин обсуждал и согласовывал с президентом Сирии Башаром Асадом.

Подробнее: Песков: российские военные базы остаются в Сирии

Путин приказал выводить войска из Сирии

Днем 15 марта первая группа российских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 вернулась из Сирии. Как уточнили в Минобороны РФ, они приземлились на авиабазе под Воронежем. Летчиков встречали с цветами и флагами. На базу специально прибыл главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

Американское издание Politico утверждает, что Белый дом оказался не готов к решению президента Путина о выводе основной группировки ВКС РФ из Сирии. В частности, отмечается, что пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест во время брифинга не давал развёрнутых ответов на тему решений российского руководства. Он не смог пояснить, предшествовала ли этому решению российского президента какая-либо координация с американским руководством.

А вот кандидат в президенты США от Партии зелёных Джилл Стайл уверен, что Вашингтону стоит работать сообща с Россией как по вопросам прекращения огня в Сирии, так и по ведению мирных переговоров. Решение Москвы он назвал прекрасным шагом.

Официальный представитель французского МИД Ромэн Надаль, комментируя решение о выводе из Сирии основной группировки ВКС РФ, отметил, что это может стать положительным моментом: «Франция выражает надежду на то, что объявление о выводе российских войск способствует прочному урегулированию ситуации по сирийскому конфликту».

Подробнее: МИД Франции: Вывод российский войск из Сирии поможет разрешению кризиса

В Германии считают, что вывод российских войск усилит давление на президента САР Башара Асада и «вынудит его серьезно отнестись к переговорам в Женеве о политическом переходе, который обеспечит стабильность в Сирии в интересах всех групп ее населения».

А испанские СМИ пишут о выводе российских войск из Сирии как о громе среди ясного неба.

Читайте также: Ряд стран положительно оценил вывод ВКС из Сирии

Как обратил внимание обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, в этой самой горячей сегодня теме обсуждения больше всего представлены «крайние» позиции — либо о том, что Россия совершила грубую ошибку, не доведя начатое до конца, либо полностью совпадающие с официальными заявлениями. О том, что Россия смогла получить от военной операции, начатой 30 сентября 2015 года и продлившейся почти полгода, и каким образом ситуация может развиваться дальше, читайте в материале: «Итоги операции ВКС РФ в Сирии».

Снова санкции

Если пока заявления о необходимости отмены антироссийских санкций звучат негромко, то с автоматическим продлением санкций уже согласны не все. Агентство Reuters сообщило, что о своем несогласии по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза заявили главы МИД Италии и Венгрии.

Представитель Италии Паоло Джентилони отметил, что любое решение по этому вопросу не может приниматься «как должное» на данном этапе. Министр иностранных дел Венгрии Петер Cиярто считает, что вопрос должен решаться на самом высоком уровне.

Кроме того, антироссийские меры Евросоюза хотят пересмотреть Греция и Кипр.

В результате никаких решений по антироссийским санкциям главы МИД 28 стран Евросоюза не приняли. А возглавлявшая встречу Федерика Могерини, которая отвечает за всю внешнюю политику ЕС, явно пыталась избежать открытого раскола в рядах Союза по поводу отношения к России, отмечают журналисты.

Добавим, что 9 марта Евросоюз одобрил продление персональных санкций против 146 физических лиц и 37 российских компаний. Они будут действовать до 15 сентября 2016 года. Блок секторальных ограничений будет обсуждаться летом, он действует до июля.

Читайте также: МИД Эстонии хочет сохранить жесткие санкции против России

Пушков: Позиция против продления санкций может не сказаться на их отмене

Вступились за Крым

Жители России обнаружили, что на официальном сайте FIFА продаются футболки, посвященные чемпионату мира — 2018, на которых в составе России нет Крыма.

В пресс-службе Федерации заявили, что принято решение изъять из продажи эти футболки: «Упомянутые футболки удаляются из доступа в официальном онлайн-магазине FIFА во избежание недопонимания».

По словам гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, появление в продаже сувенирной продукции с символикой чемпионата мира по футболу с картой России без Крыма является ошибкой оператора продаж. Об этом он заявил «Р-спорту».

Без накопительной части пенсии

В 2015 и 2016 годах отчисления на пенсионные накопления всех граждан в России «заморожены», пенсионные взносы в полном объеме поступают в распределительную систему. Вполне возможно, что «заморозку» продлят и на 2017 год. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников, правительство РФ уже обсуждает вариант продления моратория на формирование накопительной пенсии, однако пока решение не принято. Также отмечается, что инициатива принадлежит Минфину.

Что же значит для граждан РФ возможное продление «заморозки»?

Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий полагает, что население готовят к полной отмене накопительной части пенсии.

«Позиция Минфина, как и социального блока, состоит в том, чтобы в принципе ликвидировать накопительную пенсию. Но в силу ряда политических причин они не могут сделать это единовременно, открыто и прямо заявив, что конфискуют накопления граждан», — заявил Кагарлицкий. Генеральный директор аудиторской компании «Уверенность» Максим Гладких-Родионов считает, что заморозка накопительной части укрепляет недоверие к пенсионной системе.

«Мы вновь видим, как правительство в угоду сиюминутным интересам жертвует задачами развития. Пенсионные накопления граждан оказались де-факто конфискованными и были направлены на решение текущих вопросов», — заявил он.

Негативно к инициативе отнеслись и в Национальной ассоциации пенсионных фондов. «Очередная заморозка пенсий — подрыв доверия к политике государства», — подчеркнул президент НАПФ Констатин Угрюмов.

Иного мнения придерживается глава комитета Госдумы по труду Ольга Баталина («Единая Россия»). Она уверена, что все страховые взносы людей будут учтены в размере их будущей пенсии, они будут отражены на их персональных счетах и проиндексированы.