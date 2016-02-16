Момент истины?

nebolet.com Нефть

Переговоры между министром энергетики России Александром Новаком и министром нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими, состоявшиеся 16 февраля в Дохе, аналитик ГК FOREX CLUB Валерий Полховский назвал моментом истины для текущего кризиса. По его словам, стороны просто вынуждены искать решения и компромиссы: «У Саудовской Аравии и России до недавнего времени не было плацдарма для переговоров. Они по-разному смотрели на ситуацию на рынке нефти и находились по разные стороны баррикад в геополитическом конфликте в Сирии. Однако успешный ход боевых действий в Сирийской Республике мог существенно изменить положение вещей и сформировать почву для серьезных переговоров».

Подробнее: «Переговоры в Дохе — момент истины для текущего кризиса»

Новак в Катаре начал встречу с представителями стран — членов ОПЕК

На данный момент уже известно, что ОПЕК и РФ договорились «заморозить» добычу нефти. Об этом со ссылкой на Минэнерго Катара сообщило агентство Bloomberg. Как отмечается, глава Минэнерго России Александр Новак и представители ряда стран ОПЕК (Организация экспортеров нефти) по итогам переговоров в столице Катара договорились о заморозке добычи «черного золота» на уровне 11 января.

Ранее с предложением заморозить добычу нефти выступила Венесуэла.

«Состоялась встреча Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака с представителями трех стран ОПЕК — министром нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али аль-Наими, министром нефти Катара Мохаммедом аль-Садом и министром нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино», — подтвердили в Министерстве энергетики РФ.

Александр Новак заявил, что Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла готовы заморозить добычу нефти на уровне января, если другие производители присоединятся к этой инициативе.

Ранее Новак заявлял, что восстановление баланса спроса и предложения на нефть потребует 1−1,5 года. По его словам, удерживать баланс сможет цена в 40−50$ за баррель.

Цена нефти Brent отреагировала на итог встречи падением ниже $34 за баррель.

Отметим, что Кремль не стал комментировать сообщения о соглашении с ОПЕК по нефти. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что он пока не располагает информацией на этот счет.

Читайте: Песков: Кремль не знает о договорённости по заморозке добычи нефти

По словам аналитика QB Finance Мадины Абаевой, окончательных решений инвесторы будут ожидать от заседания ОПЕК в марте. «При условии если итоги заседания ОПЕК окажутся позитивными, цены на нефть могут вырасти до 40 долларов за баррель, рубль в этом случае может окрепнуть до 70−73 рублей за доллар», — прогнозирует эксперт.

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Заявление о «заморозке нефти» ничего не значит?

«Цена на нефть может вырасти до $40 за баррель после заседания ОПЕК»

Переселение беженцев

Минвостокразвития поддержало инициативу депутатов Госдумы от КПРФ, предложивших разработать федеральную целевую программу по добровольному переселению беженцев с Украины на территорию Сибири и Дальнего Востока. В КПРФ довольны, но уверены — направлять туда возможных беженцев из Сирии опасно.

Как отмечается, до 2020 года появится более 50 тысяч рабочих мест на территориях социально-экономического развития и в инвестиционных проектах, которые могли бы занять украинцы. Согласно данным Минвостокразвития, в перечень территорий приоритетного заселения включены: Республика Бурятия, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Магаданская область, Сахалинская область и Еврейская автономная область.

В Сибири к идее отнеслись положительно, а вот на Дальнем Востоке особого оптимизма не отмечается. Например, в Бурятии ее назвали хорошей, но уточнили, что одновременно региону нужны инвестиции и создание адекватного количества рабочих мест.

Читайте: Бурятский эксперт о заселении Сибири украинскими беженцами: «Хорошая идея»

«В Сибири есть все ресурсы, чтобы принять украинских беженцев»

В ЕАО, напротив, считают, что это просто популизм КПРФ. «Позиция Минвостокразвития непонятна, это какой-то абсурд. И дело не в том, что это КПРФ, — мое отношение было бы таким же, если б это была инициатива любой другой партии. Как политолог заявляю: категорически нельзя политизировать ситуацию с украинскими беженцами. То, что это политическая конъюнктура КПРФ перед выборами, — белыми нитками шито. Очень странно, что орган госвласти поддержал такую инициативу», — отметила глава общественной палаты ЕАО Наталья Матиенко.

Подробнее: «Идея расселить украинских беженцев на Дальнем Востоке — пиар КПРФ»

Приморский эксперт Сергей Пушкарев также не поддержал инициативу депутатов Госдумы, назвав ее мерой принуждения, и предложил для начала трудоустроить нынешнее население ДФО и Сибири.

Ранее в сюжете: Украинские беженцы на Дальнем Востоке: «Не надо поощрять иждивенчество!»

Трагедия в Ярославле

Очередное громкое ЧП стало одной из обсуждаемых тем 16 февраля.

В ночь на 16 февраля в Ярославле на улице 6-й Железнодорожной произошло обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома. Причина — взрыв газа в квартире на втором этаже.

В результате обрушилось 5 квартир, находящихся друг над другом, взрывной волной выбило стены соседних квартир. Пострадавший дом отключен от всех коммуникаций, кроме того, отопление было отключено в ряде соседних домов.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Число погибших по последним данным достигло 7 человек, среди них подросток и ребенок 5 лет. Также есть пострадавшие.

«Спасатели продолжают работу по разбору завалов, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Скорбим по погибшим…», — сообщил на своей странице в Facebook заместитель губернатора Ярославской области Юрий Бойко.

С 17 февраля в Ярославской области будет объявлен трехдневный траур.

Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов отметил, что решается вопрос предоставления жилья пострадавшим. «Большой вопрос: 80 квартир. Сейчас ведется работа с людьми. Большинство будут ночевать у родственников и знакомых. Всего в доме прописано 171 человек, по состоянию на 10 утра 28 человек не определились. Мы решаем, где они будут ночевать. Компенсации семьям погибших будут, как это положено по закону. Будет отдельный мой указ. Это трагическое событие», — заявил он.

Подробнее: В Ярославле из-за взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажного дома

Взрыв газа в жилом доме в Ярославле произошел в квартире на втором этаже

Сотрудники ФСБ работают на месте обрушившегося дома в Ярославле

Число жертв взрыва газа в Ярославле достигло 7 человек

Спасатели в Ярославле завершают разбор завалов

Траур в Ярославской области будет трехдневным

STOP!!!

Москва ответила на блокировку Киевом российских грузов, следующих в ЕС из России. Как заявили в пресс-службе Минтранса РФ, с 12.00 мск 16 февраля запрещен транзит по территории РФ всех грузовых автомобилей с украинскими номерами.

Подробнее: РФ ответила полным запретом транзита грузовиков из Украины

Украина запретила транзит российских фур

Как сообщало ИА REGNUM, активисты «Правого сектора» и других общественных организаций на Украине требовали от правительства запретить транзит российских грузов из РФ в ЕС через украинскую территорию. Активисты «Автомайдана» останавливали российские фуры на украинских границах.

Читайте: Очевидец: Украинские боевики обещают водителям грузовиков «весёлую ночку»

В Закарпатье «Правый сектор» разворачивает российские фуры

При этом министр информационной политики Украины Юрий Стець в эфире «112-Украина» признал блокаду движения российских фур нарушением закона. По его словам, на данный момент действия участников блокады находятся вне закона: «Им может угрожать административная ответственность».