Выбирайте выражения!

Снести с лица земли

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В ночь на вторник, 9 февраля, в Москве стартовал снос незаконно построенных торговых помещений, расположенных у станций метро. В соцсетях моментально появилась критика в адрес московских властей.

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8 декабря правительство Москвы приняло постановление «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города Москвы», предусматривающее с 8 февраля 2016 года снос 104 объектов. В списке оказались и крупные объекты — ТЦ «Пирамида» рядом с м. «Пушкинская», торговые ряды у м. «Кропоткинская», м. «Арбатская» и «Улица 1905 года». Как отметил замначальника Госинспекции по недвижимости Алексей Горбунов, согласно постановлению, они признаны самостроем из-за неправильного оформления документов, нахождения на землях общего пользования или на участках с инженерными коммуникациями, пишут «Ведомости».

Однако, как завил на общественных слушаниях исполнительный директор московского отделения «Опоры России» Сергей Селиверстов, попавшие в список объекты не самострой — у большинства владельцев должным образом оформлены все документы о собственности. Он подчеркнул, что объекты возведены на выделенных городскими властями участках в соответствии с действовавшими на момент их строительства правилами и нормами.

8 февраля истек срок добровольного демонтажа строений. К сносу конструкций техника приступила после полуночи 9 февраля. Большая часть работ была проведена у станций метро «Сухаревская», «Щелковская», «Чистые пруды» и некоторых других.

Как заявил ЪFM первый заместитель начальника Мосгоринспекции по недвижимости Тимур Зельдич, пока ни один собственник торговых павильонов у метро за компенсацией не обращался.

Новые жертвы

На юге Германии на перегоне Хольцкирхен — Розенхайм столкнулись два пассажирских поезда. В результате ЧП 9 человек погибли, около 150 получили ранения, 15 из них находятся в тяжелом состоянии. Как отмечают СМИ, версия о теракте не рассматривается. Авария произошла в 6:48 по местному времени (8:48 мск). Один из поездов — региональная электричка «Меридиан». При столкновении несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. В полиции заявили, что это самая крупная авария в регионе за последние несколько лет.

Агентство ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Мюнхене сообщило, что данных о том, что в аварии могли пострадать граждане России, пока нет.

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Отменить нельзя оставить

Правительство РФ представило отзыв на законопроект о полной отмене транспортного налога. В нем сказано, что правительство против полной отмены транспортного налога, однако считает возможным предоставить собственникам грузовиков налоговый вычет в размере их платы по «Платону».

«Согласно статье 14 Кодекса, транспортный налог относится к региональным налогам. Этот налог устанавливается в соответствии с Кодексом региональными законами и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Федерации. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов субъектов Федерации. Полная отмена транспортного налога приведёт к возникновению выпадающих доходов региональных бюджетов в расчёте на 2016 год в сумме 146,2 млрд рублей. Вместе с тем источники компенсации выпадающих доходов дорожных фондов субъектов Федерации не определены. Поэтому Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции. Правительство полагает возможным предоставить собственникам транспортных средств, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, налоговый вычет по транспортному налогу в размере платы в счёт возмещения вреда, причиняемого такими транспортными средствами автомобильным дорогам общего пользования федерального значения», — говорится в заключении.

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что тема отмены транспортного налога находится в поле внимания президента. Он подтвердил, что Владимир Путин обсуждал с министром транспорта разные варианты, которые могли бы «облегчить груз» для водителей большегрузов, и об отмене транспортного налога для них речь шла как об одной из возможных мер, уточнил Песков. «Не в том плане, что так тому и быть, а в плане, что тему можно проработать», — добавил он.

«Работа будет продолжаться, потому что это вопрос экономической целесообразности: нужно найти наиболее приемлемый вариант и для водителей, и для того, чтобы бюджет не страдал», — сказал Песков.

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Дмитрий Песков также прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что сирийские жители якобы страдают от «наступления армии Асада и ударов России».

«Что касается слов канцлера Германии о якобы имеющих место человеческих жертвах в результате авиаударов российской авиации в Сирии, то, безусловно, здесь нужно обратить внимание на то, что, несмотря на огромное количество подобных заявлений, до сих пор никем не было представлено ни одного заслуживающего доверия подтверждения этим словам», — сказал Песков.

Он призвал всех «очень внимательно и очень ответственно» использовать «какие-то трактовки в и без того хрупкой ситуации» вокруг сирийского кризиса и его урегулирования.

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Пресс-секретарь главы государства говорил не только о Сирии, он напомнил об ухудшении отношений с Турцией. «Россия не является виновником», — подчеркнул он. По его словам, «отношения сейчас в наихудшем состоянии за последние несколько десятилетий».

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