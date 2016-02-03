



Иван Шилов ИА REGNUM Ставка сделана

Галина Ширшина, отстраненная от должности мэра Петрозаводска, по-прежнему борется за отмену данного решения городских депутатов в суде. Многие считают, что окончательные итоги этого дела станут главным прецедентом по вопросу о том, насколько далеко губернаторы и их союзники на местах могут заходить, ведя «войны» с главами городов и районов. Однако в тени «дела Ширшиной» оказались не менее яркие и довольно свежие истории отставленных мэров. Какая же из них станет образцом для регионов?

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Глава Петрозаводска Ширшина отправлена в отставку

Самые оптимистичные сторонники Ширшиной видят ближайшее будущее так: Центр в том или ином виде вмешивается в ситуацию и возвращает смещенного петрозаводского мэра на прежний пост. Возможно, еще и заставляет депутатов Петросовета вернуть прямые выборы главы города, а главу Карелии Александра Худилайнена, одобрившего решение об отстранении Ширшиной, показательно наказывает. Пока Петрозаводский городской суд подтвердил законность отставки госпожи мэра, но ведь он — еще не последняя инстанция.

Между тем куда менее резонансной на федеральном уровне стала история другого смещенного мэра. В чем-то даже похожая на историю Ширшиной. И происходила она в том же самом Северо-западном федеральном округе. Как и его петрозаводская коллега, Юрий Бобрышев был избран главой Великого Новгорода в сентябре 2013 года. Правда, она избиралась впервые, а он шел на второй срок. Даже их результаты на выборах оказались близки — 41,9% у нее и чуть менее 39% голосов у него.

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Несмотря на прохладные отношения с главами своих регионов у этих мэров, последние не были изгоями для Центра. Ширшина была включена в рабочую группу по вопросам НКО, возглавляемую Вячеславом Володиным. Бобрышев — в рабочую группу при Правительстве РФ по правовым вопросам перераспределения полномочий между органами власти федерального, регионального и местного уровней. Как и глава Петрозаводска, новгородский мэр был отстранен от должности решением городской Думы — только раньше, 29 мая 2015 года. Федеральный резонанс вокруг «дела Ширшиной» оказался куда больше, чем у «дела Бобрышева». Зато последний оказался куда успешнее в другом — Новгородский районный и областной суды признали решение о его смещении незаконным.

У истории двух мэров есть интересные аспекты.

Во-первых, эпопея с восстановлением Бобрышева происходила всего за несколько месяцев до отстранения Ширшиной, но карельские власти явно не восприняли новгородскую историю как прецедент. Так будет ли восприниматься в таком качестве история экс-главы Петрозаводска, чем бы она ни закончилась?

Во-вторых, возвращение Бобрышева отнюдь не нанесло смертельный удар по карьере новгородского губернатора Сергея Митина. Его отставку прочили давно, но он все равно остается на своем посту.

В-третьих, с решением суда в пользу новгородского мэра отнюдь не закончились другие его неприятности. К началу 2016 года он стал фигурантом уже двух уголовных дел. Так закончилась бы «черная полоса» в карьере петрозаводского мэра даже в случае ее восстановления в должности?

Понятно, что у историй глав Петрозаводска и Новгорода есть и различия. Но мы ведь говорим именно о силе прецедента, когда история в одном регионе может стать сигналом для других.

Однако главное даже не это. Уже очень давно публицисты для отношений в треугольнике Кремль—губернаторы—мэры любят проводить аналогии со средневековой Европой. По этой логике Центр захочет поддержать власти городов, чтобы укротить «феодалов"-губернаторов. Федеральные власти, однако же, последовательно не желают вести себя «по-королевски». Не поступали так на заре «вертикали власти» в начале 2000-х, явно не хотят и сейчас. И в этом есть логика.

Постоянные войны «вольных» мэров со строптивыми губернаторами приносят Центру куда больше головной боли, чем выгоды. В сложившейся системе сдержек и противовесов на местах большую роль играют не муниципальные главы, а федеральные корпорации, владеющие активами в регионах.

Конкретный мэр может получить федеральную поддержку — временно или надолго. Но в целом в противостоянии мэров и губернаторов Центр все равно делает ставку на усиление последних. Например, на местах по-прежнему отказываются от прямых выборов глав городов, и вряд ли это происходит без одобрения федеральных властей. Это — тенденция и любое исключение будет лишь подтверждать правило.