Известный польский блогер и политический эксперт Томаш Пикельник опубликовал интересную статистику: в период с 2020 по 2025 в его родном Вроцлаве в 80 раз возросла заболеваемость хламидиозом, в 36 — гонореей, в 10 — сифилисом и 6 — СПИДом.

ИА Регнум

Пикельник напрямую связывает этот рост с наплывом украинских мигрантов, которых в городе более 115 тыс., в том числе украинских проституток. Под публикацией блогера сразу появились десятки гневных комментариев, особенно негодовали женщины, которые негодуют еще с 2022 года.

«Украинки притащили с собой самое худшее, что с ними было. А еще говорят, что они такие хорошие жены», — разразилась гневной тирадой Луцина Клачинская.

«От нас ожидают, что мы уничтожим здоровье наших детей вакцинами, тогда как мигранты разносят болезни, и никто их не проверяет», — поддержала ее Галина Лах.

С первого взгляда может показаться, что поляки нашли очередной повод для обвинения украинцев в бедах, которые они принесли Польше. Но если изучить статистику различных медицинских учреждений, то становится ясным, что заявления Пикельника и других небезосновательны.

Согласно отчетам Национального института общественного здравоохранения NIPH, если в 2020 г. в стране было зафиксировано 915 новых случаев ВИЧ-инфекции и 716 случаев сифилиса, то в 2024-м — уже 2876 и более 3000 соответственно.

Директор Национального центра по борьбе со СПИДом Анна Мажец-Богуславская утверждает, что до войны на Украине насчитывалось более 250 тыс. человек больных СПИДом (в Польше таких было 90 тыс.), и это только те, кто стоял на учете.

С началом боевых действий десятки тысяч инфицированных сбежали за границу, многие из них так и не встали на учет, вели активную половую жизнь и, соответственно, заболеваемость возросла.

По данным медицинского портала abcZdrowie, за 9 месяцев 2026 года в стране зарегистрировали 1195 новых случаев гонореи (в 2025 году их было 1058), 2416 случаев сифилиса (в 2025 году — 2110).

«Ситуация плохая. Мы наблюдаем очень резкий рост случаев, особенно среди молодых, сексуально активных людей, сифилиса, гонореи, хламидиоза и ВИЧ. Мы часто диагностируем их у хорошо образованных людей, живущих в крупных городах и имеющих высокий социально-экономический статус», — заявляет в интервью этому порталу доктор Гражина Холевинская, руководитель инфекционной больницы в Варшаве.

Резкий рост венерических болезней наблюдается не только в Польше, но и по всему Евросоюзу.

В мае 2026 года Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) опубликовал ежегодный эпидемиологический отчет по хламидиозу, гонорее и сифилису, основанный на данных 2024 года. Согласно ему в 2024 году было зафиксировано 213 443 новых случаев хламидиоза, 106 331 случай гонореи (рост на 303% по сравнению с 2015-м) и 45 557 случаев сифилиса (рекорд с 2009 года).

Скачок венерических заболеваний отмечен не только в Польше, Германии, Испании, но и в таких странах, как Финляндия, Дания и даже Мальта.

По данным финского издания Helsingin Sanomat (HS), в 2025 году в стране было зафиксировано 2097 новых случаев заражения гонореей, рекорд за последние 20 лет. «Эти цифры высоки, потому что они включают инфекции, занесенные потоком беженцев, вызванным войной на Украине», — говорит в интервью HS старший научный сотрудник Финского института здравоохранения и социального обеспечения (THL) Кирси Лиитсола.

Волонтеры и различные социальные работники из государств Евросоюза также отмечают, что в ряде стран стремительно увеличилась численность проституток, преимущественно украинок.

Ситуация понятна — на Украине идет тотальная мобилизация мужчин, очень мало клиентов, и поэтому более 70% путан покинули пределы страны. В Польше проституция нелегальна, но вместе с этим в секс-индустрии, по разным данным, работают от 130 до 160 тыс. женщин, 60% которых — украинки.

В 2024 году издание Strajk.eu даже опубликовало скандальную статью под красочным названием «В польском секс-бизнесе говорят на украинском языке». В ней журналисты утверждают, что в Польшу хлынул поток украинок, которые занимаются проституцией, вследствие чего у польских путан значительно сократилось число клиентов (украинки демпингуют) и возросло количество венерических заболеваний.

В Германии, где проституция легализирована, по разным данным, секс-услуги предоставляют от 250 до 270 тыс. путан, но зарегистрированы только чуть более 28 тыс.

«Спрос на украинских женщин высок, поэтому и предложение растет», — утверждает Герхард Шёнборн, сотрудник благотворительной организации Neustart, которая оказывает помощь уличным проституткам. А сотрудница этой же конторы добавляет, что в борделях молодых женщин с Украины — половина.

Но если посмотреть официальную статистику даже в тех странах, где проституция легализирована (Германия, Греция, Австрия, Нидерланды и прочие), то цифры «не бьются» — в Германии среди официально зарегистрированных проституток доминируют румынки, болгарки и немки, а в Испании — латиноамериканки.

Дело в том, что большинство украинок, предоставляющих секс-услуги, работают «в тени» — нигде не зарегистрированы, не платят налоги, не стоят на медицинском учете. Такие барышни снимают квартиру (либо находят себе сутенеров) и размещают объявления о предоставлении услуг на различных сайтах и в мессенджерах.

Например, в Германии по состоянию на 2024 год легально работали лишь 470 путан с Украины.

«Я окончила три курса университета, потом у меня появился парень, и я родила от него. Началась война. Мы с парнем не состояли в официальных отношениях, и он попросту сбежал за границу. Я тоже уехала с подругой в Польшу. Остановились в Кракове, работы хорошей не нашли и решили предоставлять интим-услуги как индивидуалки.

Однажды пьяные клиенты сильно избили подругу, и она попала в больницу, а позже пропала. Я решила пристроиться в интим-салоне. Есть защита, жилье, 2000–3000 евро в месяц. Регулярно отправляю деньги сыну, которого воспитывает моя мама. Говорю маме, что ухаживаю за стариками», — утверждает в беседе с ИА Регнум 26-летняя жительница Полтавы Ирина.

Опытные ночные бабочки пользуются средствами защиты и знают, как уберечь себя от венерических болезней. А вот большое количество обычных украинок, которые пытаются найти спонсора за рубежом, чтобы не искать жилье и работу, за здоровьем особо не следят.

«Очень многие украинки не хотят работать. Им нравится быть содержанками. С одной из таких в баре познакомился мой брат, который уже пять лет в разводе. Она была на семь лет младше его.

Три месяца они сожительствовали — она ему готовила, убирала в квартире ну и, естественно, дарила секс. Потом сказала, что надо возвращаться на Украину, но, как оказалось, нашла нового ухажера и переехала в Германию», — рассказывает ИА Регнум Марыся из Люблина.

Александра из Харькова, которая имеет два высших образования, хорошо разговаривает на английском и итальянском, в Италии смогла устроиться простой продавщицей в обувной бутик, а до этого работала в магазине тканей. Но хозяин магазина стал приставать к женщине:

«Он предложил мне стать его любовницей, обещал снять квартиру, но я должна была воплощать различные его сексуальные фантазии, которые он не решался попробовать с женой».

Большое количество украинок, которые пытаются найти свое счастье за границей, разводятся с мужьями. По данным украинского министерства юстиции, в 2025 году было зарегистрировано 124 785 разводов (98 503 через суд), а в первом квартале 2026-го — более 58 тыс. (примерно 46 тыс. через суд). Через суд разводят преимущественно тех, кто сбежал за границу, либо погиб/пропал без вести на войне.

«Я с 2016 года на заработках. Испания, Канада, Польша, Чехия. Купил квартиру, два автомобиля. Началась война, я на то время был в Украине, и меня мобилизовали. В боях на Харьковщине потерял ногу, три месяца провалялся в госпиталях. Пока я воевал и лечился, моя жила в Италии, меняла ухажеров, а сына оставила моим родителям.

До войны она нигде не работала, жила полностью за мой счет. Сестра постоянно намекала, что она изменяла мне, но я не верил. Нас развели через суд, у нее второй ребенок, не в браке. Наша история закончилась. Пускай идет своей дорогой», — делится с ИА Регнум Дмитрий из Тернополя.

Немецкая телерадиокомпания DW* ещё в ноябре 2025 года сообщила, что переехавшие в Германию украинки массово (29%) разводятся с остающимися на Украине мужьями.

Так или иначе, всё это тоже «процесс интеграции», а разумной альтернативы этому нет. Даже если на Украине окончится война, львиная доля беженцев вряд ли захочет вернуться в разруху и «поднимать страну из руин», глядя на одуревшую от потока денег «элиту».

Пока львовские и киевские пропагандисты натужно вещают про «нацию», она растворяется в других народах. И каждая из тех женщин, которые вынужденно продают свое тело тем или иным способом, мечтает о том, что ее дети будут жить иначе — и точно не там, откуда приехала их мать.

Ведь, как известно, чем дальше от Украины — тем сильнее любовь к ней.

*иностранное СМИ, выполняющие функции иноагента