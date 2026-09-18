Национальное управление океанических и атмосферных исследований США подтвердило: морское течение Эль-Ниньо официально перешло в категорию «очень сильное», неофициально наделяющую его приставкой «супер».

ИА Регнум

Речь идет про естественный климатический цикл, который происходит с периодичностью от трех до восьми лет и длится обычно от 9 до 12 месяцев. Он начинается с того, что пассаты, постоянные ветры, которые обычно круглый год дуют в тропических широтах от субтропиков к экватору, ослабевают, и теплая вода, которая в обычные годы скапливается у берегов Юго-Восточной Азии, начинает смещаться на восток, к Южной Америке.

Это меняет циркуляцию атмосферы на тысячи километров вокруг: там, где обычно идут дожди, наступает засуха, а там, где, как правило, сухо, начинаются ливни.

Ключевой индекс RONI, которым измеряют отклонение температуры поверхности воды в центральной части Тихого океана от нормы, достиг отметки +2,0 °C. Это высшая категория, установленная синоптиками. С этого момента событие перестало быть просто климатическим феноменом и превратилось в один из основных факторов, определяющих погоду во многих регионах нашей планеты как минимум до начала 2027 года.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) впервые за свою историю выпустила прогноз, не оставляющий пространства для интерпретаций: вероятность того, что Эль-Ниньо сохранится до февраля 2027 года, оценивается почти в 100%.

Пик явления ожидается в конце 2026 года, сообщается в совместном докладе Организации Объединенных Наций и ВМО.

«Эль-Ниньо увеличивается в размерах прямо на наших глазах, — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. — Наука не оставляет места для сомнений: планета находится в неизведанных водах, и эти воды нагреваются».

Глава ВМО Селеста Сауло добавила: «Эль-Ниньо означает «маленький мальчик» по-испански, но оно способно нанести огромный удар по сообществам и экономикам по всему миру».

Сила явления измеряется по нескольким индексам, и когда температура поверхности океана превышает норму более чем на два градуса Цельсия в течение продолжительного времени, обычно более трех месяцев, событие классифицируют как «очень сильное».

Нынешнее Эль-Ниньо началось в июне 2026 года и с тех пор усиливается с поразительной скоростью. В мае–июле среднее недельное отклонение от нормы в зоне Niño 3.4, которая считается показательной и используется учеными как «градусник» для отслеживания аномалии, составляло около +1,5 °C. В июле оно достигло +2,0 °C, а к середине августа — +2,6 °C.

Теперь же среднее значение уже за несколько месяцев превысило +2,0 °C, и обычный феномен вполне законно получил приставку «супер».

Еще тревожнее то, что в некоторых районах температура воды на глубине превышала норму более чем на восемь градусов Цельсия. Это означает, что у Эль-Ниньо есть значительный «запас топлива», и останавливаться на достигнутом оно не собирается.

Прогнозы указывают на то, что к ноябрю отклонение может достичь четырех градусов — уровня, который, по данным палеоклиматических исследований, не наблюдался как минимум тысячу лет, отметил в разговоре с The Guardian американский климатолог Зик Хаусфатер.

«То, что мы увидим в 2027 году, станет предвкушением того, каким станет «новая норма» в 2035 году. Мы станем свидетелями явлений, которые никогда ранее не наблюдались в нашей истории — таких как температурные рекорды, засухи и экстремальная жара», — рассказал он также The New Yotk Times.

Для сравнения: Эль-Ниньо 1982–1983 годов, который в свое время считался сильнейшим, показал отклонение около +2,5 °C. Событие 1997–1998 годов — +2,4 °C, а 2015–2016 гг. — примерно +3,0 °C. Нынешнее событие уже сейчас превышает показатели большинства предшественников, а его пик еще впереди.

По оценкам американского Национального управления океанических и атмосферных исследований, вероятность того, что на этот раз явление станет сильнейшим с 1950 года, составляет 75%.

ВМО в свою очередь подчеркивает, что впервые событие такого масштаба измеряется с помощью индекса RONI, который вычитает фоновое потепление океана, вызванное изменением климата. Иными словами, даже с поправкой на глобальное потепление масштабы явления остаются исключительными.

«Если эта траектория сохранится, это может быть сильнее всего, что наблюдалось с начала нашего мониторинга. То есть ⁠буквально за пределами шкалы», — сказала Селеста Сауло на пресс-конференции в Женеве.

Профессор Адам Скайф, возглавляющий отдел долгосрочных прогнозов Метеорологического бюро Великобритании, признался Sky News, что никогда не видел такого интенсивного Эль-Ниньо в своих прогнозах, и предупредил: если расчеты верны, 2026 год превзойдет всё, что мир пережил за последние десятилетия.

«Это затрагивает всех нас, независимо от того, живете вы в богатом регионе планеты в очень современном мегаполисе или в бедной стране в сельской местности», — считает Йохан Рокстрем, директор Потсдамского института исследований воздействия климата.

Последствия уже ощущаются по всему миру. В Индонезии бушуют начавшиеся еще летом масштабные лесные пожары. В Индии муссон оказался самым слабым за двадцать лет: с начала июня по начало сентября осадков выпало на 15% меньше нормы.

В Южной Америке картина иная: там Эль-Ниньо приносит обильные дожди. В Перу и Эквадоре ожидаются наводнения, а в Центральной Америке, в так называемом «сухом коридоре», уже сейчас фиксируют массовые неурожаи.

В Восточной Африке вероятность более влажных, чем обычно, условий в южной Эфиопии, центральной и южной частях Сомали и северо-восточной Кении оценивается в 90% — эти дожди дают до 70% годовых осадков, поэтому риск наводнений там особенно высок.

В Южной Африке, напротив, ожидается засуха, которая может поставить более двадцати миллионов человек перед угрозой острого голода.

Особую тревогу у ученых вызывает Амазония. Супер-Эль-Ниньо, по прогнозам, вызовет там засуху, которая может стать самой разрушительной за всю историю наблюдений.

В Северной Америке Калифорния готовится к возможным наводнениям и колоссальным объемам осадков. Некоторые эксперты предупреждают о сценарии мегабури, ущерб от которой может достичь почти триллиона долларов.

На севере США и в Канаде зима ожидается более теплой и менее снежной.

А вот на погоду в России явление практически не влияет, поскольку очаг его находится от нас очень далеко. Российские климатологи и метеорологи считают, что если текущая ситуация как-то и отразится на нашей стране, то очень опосредованно и, вероятно, далеко не везде.

Между тем экономические последствия этого феномена во многих частях мира ощущаются не менее остро, чем погодные. Четыре культуры — пшеница, рис, кукуруза и соя — обеспечивают более 60% мирового потребления калорий, и все они чувствительны к Эль-Ниньо.

Засуха в Австралии, Индии, Индонезии, Вьетнаме и Бразилии снижает урожаи риса и кукурузы, а жара в Канаде и Китае бьет по пшенице. С учетом того, что в связи с летней засухой в Европе, блокадой украинских морских портов и ситуацией в Ормузском проливе продовольственный рынок и так испытывает дефицит зерна, массовый голод в некоторых регионах мира практически неизбежен.

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) предупреждает, что к концу 2027 года еще от 49 до 50 миллионов человек могут столкнуться с острым голодом, а общее число голодающих вырастет с 225 до 274 миллионов.

«Эль-Ниньо — это огромная угроза продовольственной безопасности миллионов людей, которые уже уязвимы», — заявил Al Jazeera Карл Скау, исполняющий обязанности исполнительного директора ВПП.

Засуха влияет и на энергетику. В Колумбии, где около 65% электроэнергии вырабатывается на гидроэлектростанциях, снижение уровня воды уже приводило к росту цен и угрозе отключений.

Явление также останавливает подъем холодных вод у побережья Перу, лишая планктон питательных веществ и заставляя рыбные стаи мигрировать. Это бьет по рыболовству от Калифорнии до Чили и от Папуа — Новой Гвинеи до Микронезии.

История уже знает, к чему приводят сильные Эль-Ниньо. Событие 1982–1983 годов застало мир врасплох: оно стало самым разрушительным на тот момент, и именно после него была создана современная система мониторинга. В 1997–1998 годах мир пережил еще более мощный удар, который, по оценкам, нанес ущерб в 5,7 триллиона долларов.

Эль-Ниньо 2015–2016 годов затронул более шестидесяти миллионов человек: в Эфиопии случилась сильнейшая засуха за пятьдесят лет, в Великобритании — рекордные наводнения, в Амазонии — массовая гибель деревьев. Событие 2023–2024 годов также затронуло более шестидесяти миллионов человек, оставило более двадцати миллионов жителей юга Африки оказались на грани острого голода.

Исследование, охватывающее период с 1950 года, показало, что более 20% гражданских конфликтов были так или иначе связаны с Эль-Ниньо, обостряющим социальную напряженность и конкуренцию за ресурсы.

К примеру, засухи, спровоцированные им, привели к ожесточенным столкновениям за ресурсы между кочевыми арабскими племенами севера и оседлыми земледельцами юга в Судане, что стало причиной многолетней гражданской войны. На индонезийских островах феномен стал причиной катастрофической засухи, которая обернулась массовыми беспорядками и межэтническими столкновениями.

Также с последствиями Эль-Ниньо связывают беспорядки и гражданские конфликты в Перу, Анголе, Сальвадоре, Уганде, Мьянме и на Филиппинах.

В этом году, по предварительным оценкам специализирующейся на оценке подобных рисков компании Verisk Maplecroft, сильные погодные катаклизмы могут послужить причиной внутренних конфликтов в Индии, Индонезии и на Филиппинах.

Тем не менее важно понимать: сила явления не всегда равна силе его последствий в каждом конкретном регионе. ВМО неоднократно подчеркивает, что на погоду влияют и другие факторы. Поэтому даже очень сильное событие может проявиться по-разному в разных странах и в разные сезоны.

Но общая картина остается тревожной: вероятность того, что в связи с последствиями поведения Эль-Ниньо 2027 год станет самым жарким за всю историю наблюдений, оценивается как очень высокая.

«Это своего рода предвкушение будущего», — заявил AFP Эндрю Десслер, профессор Техасского университета A&M.