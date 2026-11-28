27 ноября в Северодвинске на заводе «Севмаш» Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Пермь».

Сергей Карпухин/РИА Новости

В тот же день глава государства провел совещание о развитии группировки многоцелевых атомных подводных лодок Военно-морского флота.

Новый крейсер проекта «Ясень-М»

«Пермь» — многоцелевой атомный подводный крейсер проекта «Ясень-М» четвертого поколения. Это уже пятый корабль проекта, переданный флоту за последние шесть лет, и первый штатный носитель гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

Корабль был заложен в июле 2016 года, выведен из эллинга в марте 2025-го и успешно прошел все этапы государственных испытаний. Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил о завершении испытаний. Президент же в свою очередь отдельно остановился на задачах, которые предстоит решать новому кораблю:

«Уже в ближайшее время новый крейсер войдет в состав Тихоокеанского флота, будет нести боевую вахту, защищая морские рубежи и безопасность Отечества, наш Дальний Восток и нашу Арктику, всю Россию».

Глава государства отметил уникальные возможности российского судостроения:

«Россия — одна из немногих стран мира, которая способна строить такие мощные атомные подводные лодки, оружие глобального уровня и значения. Наши конструкторские бюро и верфи обладают для этого передовыми технологиями и инженерными решениями, богатым опытом и кадрами самой высокой квалификации».

Президент выразил уверенность в реализации программ развития флота и пожелал экипажу успешного выполнения задач, «семь футов под килем»:

«Уверен, что все намеченные планы по созданию современного, мощного, оснащенного оружием последних поколений Военно-морского флота будут выполнены в срок и в полном объеме, безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана надежно обеспечены».

Развитие группировки многоцелевых АПЛ

На совещании Владимир Путин сформулировал требования к боевым возможностям флота в современных условиях.

«В современных условиях Военно-морской флот играет крайне важную роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, защите наших национальных интересов, и все его составляющие — надводные и подводные корабли и соединения, а также береговые части и инфраструктура — должны быть готовы к отражению угроз с морских и океанских направлений, обладать серьезной ударной мощью, чтобы эффективно противостоять морским группировкам противника и поражать его стратегические объекты».

За последние восемь лет в состав ВМФ приняты пять стратегических ракетоносцев проекта «Борей-А» и пять крейсеров проекта «Ясень-М», а также восемь дизельных подводных лодок.

На этапе строительства находятся еще два корабля проекта «Борей-А», пять крейсеров проекта «Ясень-М» и четыре дизель-электрические подлодки. С «Севмаша» до 2030 года планируется передать флоту пять ракетоносцев, из них три — проекта «Ясень-М».

Президент обратил внимание, что стратегия и тактика боевых действий на море, в том числе подводных сил, меняется. Поэтому наряду со строительством новых лодок необходимо совершенствовать их вооружение, прежде всего высокоточное оружие большой дальности и противокорабельные ракеты.

Задачи по модернизации и производству

Глава государства потребовал ускорить внедрение современных решений на всех этапах создания кораблей: «Следует более активно внедрять новые технологии, использовать прорывные конструкторские и инженерные решения. А для этого вся цепочка коопераций, верфи, предприятия ОПК должны работать быстро и слаженно».

Он также указал на принципы расходования выделяемых средств: «Государство уже направило и будет продолжать направлять на развитие флота серьезные финансовые ресурсы. Использовать их нужно рационально, концентрировать на приоритетных направлениях, везде, где это возможно и результативно, привлекать для кооперации высокотехнологичные компании среднего и малого бизнеса».

Среди поставленных задач — модернизация и расширение промышленных мощностей, восстановление и наращивание критически важных компетенций и кадрового потенциала, а также совершенствование вооружения подводных лодок.

Икона для корабля

Перед совещанием Владимир Путин передал экипажу атомного крейсера «Пермь» икону из храма Вооруженных сил. Командир корабля капитан 1-го ранга Иван Артюшин сообщил, что икона будет размещена в кают-компании и станет корабельной реликвией.