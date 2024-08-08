Материалы с тегом «YouTube»
У большинства россиян перестал работать на компьютерах YouTube
Американский видеохостинг YouTube 8 августа перестал работать на компьютерах у большей части жителей России. Об этом 8 августа сообщил корреспондент ИА Регнум. Сайт YouTube не загружается вне зависимости от провайдера домашнего интернета, у некоторых пользователей выдает ошибку, а ещё у части...
8 августа 2024
«VK видео» оказалось самым скачиваемым приложением в России
Приложение «VK видео» возглавило списки самых скачиваемых приложений в России на фоне проблем с работой YouTube, следует из информации, размещённой в магазинах Google Play и AppStore. Указанные сведения также подтвердили журналистам в компании VK. Это происходит на фоне ситуации с замедлением...
6 августа 2024
VK видео стало самым скачиваемым приложением у россиян
Приложение VK видео стало лидером среди приложений по скачиваниям в России. Такие данные приводятся в магазинах приложений Google Play и AppStore, их также подтвердили в VK. Отмечается, что на фоне проблем с работой YouTube установки приложения VK видео выросло в 4,5 раза относительно...
6 августа 2024