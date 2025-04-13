Москва, 13 апреля, 2025, 06:31 — ИА Регнум. YouTube рассматривает возможность добавить новую функцию, которая позволит пользователям ограничивать время просмотра коротких видео (Shorts) на платформе. Об этом сообщает TechCrunch.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

По информации Android Authority, в последней бета-версии приложения уже можно заметить «следы» разработки таймера. Из фрагментов кода, опубликованных изданием, следует, что пользователи смогут устанавливать ежедневный лимит времени просмотра Shorts. По достижении этого лимита просмотр видео автоматически остановится.

При этом короткие видео не будут полностью заблокированы. Отдельные видео можно будет посмотреть.

Как сообщало ИА Регнум, видеохостинг YouTube следует полностью запретить в России. Об этом на деловом форуме в Национальном центре «Россия» заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По её мнению, видеохостинг является источником негативного контента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 июля посоветовал заблокированным в YouTube россиянам идти на другие ресурсы. По его мнению, западные страны не готовы слушать позицию России.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о проблемах в использовании YouTube в России, в декабре 2024 года отметил, что вопросов больше к владельцу видеохостинга, чем к российским властям.