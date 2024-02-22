Материалы с тегом «Рустам Минниханов»
Первый глава Татарстана Шаймиев присоединился к беседе Путина и Минниханова
Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани тепло поприветствовал присоединившегося к беседе первого руководителя республики, государственного советника региона Минтимера Шаймиева. Видео встречи 22 февраля опубликовала пресс-служба...
22 февраля 2024
Минниханов рассказал Путину о модернизации Казанского авиазавода
Казанский аваиационный и Казанский вертолётный заводы проходят серьёзную модернизацию и нарастят объёмы производства, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов 22 февраля на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Казани. «В прошлом году мы 75 вертолётов изготовили, сейчас наращиваем...
22 февраля 2024
Путин по ВКС дал старт созданию центра НИОКР «Сибура» в Татарстане
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии по случаю открытия медицинских объектов и начала строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий ПАО «СИБУР Холдинг» в Татарстане, сообщили в Кремле. «Проект создания Центра НИОКР и масштабирования в...
22 февраля 2024
Путин поблагодарил главу Татарстана за организацию «Игр будущего»
Президент России Владимир Путин встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщили 22 февраля в Кремле. «Всё очень достойно — достойно Татарстана, достойно России», — поблагодарил президент главу Татарстана за организацию «Игр будущего». Путин также отметил, что «Игры будущего» —...
22 февраля 2024
Президент Киргизии посетит Россию по приглашению Путина
Президент Киргизии Садыр Жапаров в ближайшие дни совершит визит в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства. «Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению президента РФ Владимира Путина 20–21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию», ―...
19 февраля 2024
Минниханов необычно поздоровался с Путиным
Глава Татарстана Рустам Минниханов 1 февраля на совещании по развитию и строительству студенческих кампусов необычно обратился с приветствием к президенту России Владимиру Путину. «Это я. Здравствуйте, добрый день», — сказал Минниханов. Во время совещания Путину были представлены объекты...
1 февраля 2024
Как сериал «Слово пацана» может повлиять на современную молодёжь
Криминальный сериал с «ностальгическим» оттенком — об истории молодёжных группировок Казани конца 1980-х — оказался не только одним из самых популярных шоу сезона, но и элементом актуальной политики. 4 декабря глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и...
5 декабря 2023
Сын Кадырова удостоен второй по значимости награды Татарстана
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам удостоен второй по значимости награды Татарстана — ордена «Дуслык». Медаль 15-летнему подростку вручил глава республики Рустам Минниханов, сообщил 24 октября депутат Госдумы Адам Делимханов («Единая Россия»). «С большим удовольствием поздравляю Адама...
24 октября 2023
Молдавия выслала сотрудника посольства России
Молдавия выдворяет из страны сотрудника посольства России, обосновав решение инцидентом с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе МИД республики. «Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской...
19 апреля 2023
Главу Татарстана не впустили в Молдавию
Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом. Видеозапись заявления Минниханова опубликовал Telegram-канал «Gagauznews — Новости Гагаузии». Глава региона сообщил, что прибыл в Кишинёв по приглашению кандидата на пост руководителя Гагаузии Виктора...
17 апреля 2023