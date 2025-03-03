Москва, 3 марта, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 марта на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым похвалил качество российского автомобиля Aurus, производимого в регионе.

Sergey Elagin/Global Look Press

Минниханов рассказал о полной сборке Aurus в Елабуге, пообещав и дальше развивать производство этих автомобилей.

«Хорошая машина», — отметил глава государства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950972" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча Путина с главой Татарстана Рустамом Миннихановым

Российские автомобили представительского класса Aurus выпускаются в Елабуге. Путин в 2021 году дал старт серийному выпуску Aurus Senat. Он отметил, что порядка 70% поставщиков предприятия — это российские компании.

Первые Aurus Senat были представлены на инаугурации президента 7 мая 2018 года. Это были седан Aurus-4123 и лимузин Aurus-41 231SB.

В июне 2024 года Путин подарил второй автомобиль Aurus главе КНДР Ким Чен Ыну. Российский президент во время визита в Пхеньян сел за руль машины и прокатил лидера республики, который занял пассажирское сидение. Первую машину этой марки Ким Чен Ын получил в подарок в сентябре 2023 года.