Материалы с тегом «Роман Старовойт»
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил 14 марта губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале. «Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он. Как передавало...
14 марта 2024
Губернатор сообщил о попытках украинских ДРГ прорваться в Курскую область
Украинские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток прорваться на территорию Курской области. Российские военные не дают им этого сделать, сообщил губернатор региона Роман Старовойт 14 марта в Telegram-канале. «Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу...
новость часа
14 марта 2024
Жителей Курской области предупредили о работе ПВО
В небе над Курской областью работают средства противовоздушной обороны, сообщил 14 марта губернатор региона Роман Старовойт. «ПВО работает в Курске и Курском районе. Прошу сохранять спокойствие», — написал Старовойт Telegram-канале. Сообщение губернатор опубликовал в 04:42 мск. Как сообщало ИА...
14 марта 2024
В Курской области предупредили об опасности атаки БПЛА
Жителей Курской области предупредили об опасности атаки беспилотников. Об этом ночью 14 марта сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал он в Telegram-канале. Пост глава региона опубликовал в 03:33 мск. Старовойт подчеркнул, что...
14 марта 2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил 13 марта губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале. «В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он. Как...
13 марта 2024
В Курске и Курском районе объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Курске и Курском районе, сообщила 13 марта пресс-служба ГУ МЧС в своём в Telegram-канале. «Авиационная опасность г. Курск, Курский район!» — сказано в сообщении. Губернатор Курской области Роман Старовойт также предупредил о ракетной опасности и призвал жителей...
13 марта 2024
В Курской области умер житель, пострадавший при обстреле 10 марта
Житель села Кульбаки в Курской области умер в больнице после обстрела населённого пункта 10 марта со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. «К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь мужчины, который получил сильнейшие ожоги после обстрела ВСУ села...
13 марта 2024
В небе над Курским районом сбили три беспилотника ВСУ
В Курской области ночью 13 марта средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он уточнил, что вражеские дроны были сбиты в небе над Курским районом. Как сообщало ИА Регнум, в Курской области этой же ночью, 13 марта...
13 марта 2024
В Курской области объявлена ракетная опасность, работают системы ПВО
На территории Курской области действует режим ракетной опасности, сообщил 13 марта губернатор Роман Старовойт. «Курский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице —...
13 марта 2024
В Курской области сбили два украинских БПЛА
В Курской области ночью 13 марта российские военные отразили атаку украинских беспилотников, заявил губернатор Роман Старовойт. «В небе над Курском работает ПВО. Сбито два украинских БПЛА», — написал в Telegram-канале глава региона. Как сообщало ИА Регнум, в Курской области 12 марта почти 19 часов...
13 марта 2024
Попытка прорыва украинских ДРГ и атака беспилотников ВСУ 12 марта. Главное
Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ утром 12 марта сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале. По данным оборонного ведомства, около 3:00 мск после интенсивного обстрела...
12 марта 2024
Украинская ДРГ попыталась прорваться в Тёткино Курской области
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) 12 марта попыталась прорваться в село Тёткино Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале. «С утра идёт обстрел населённого пункта Тёткино Глушковского района. Была попытка прорваться...
12 марта 2024
ВСУ утаковали дронами семь российских территорий. Главное
Возгорание, возникшее на одной из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области, которую 12 марта атаковал украинский беспилотник, локализовано, у региона достаточно сил и средств для ликвидации огня, известил в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин...
12 марта 2024
Ещё три беспилотника ВСУ сбили над Курской областью
Ещё три беспилотника ВСУ уничтожили российские силы ПВО над территорией Курской области, сообщил 12 марта губернатор региона Роман Старовойт. «Ещё три украинских БПЛА самолётного типа сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами», — написал он в Telegram-канале. Старовойт поблагодарил...
12 марта 2024
Старовойт: за ночь над Курском были сбиты два беспилотника
Над Курском в ночь на 12 марта силами ПВО было сбито ещё два вражеских беспилотника. «Ещё два украинских беспилотника самолётного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районами», — написал в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. О последствиях на земле не уточняется. Как сообщает...
12 марта 2024
В Курской области средства ПВО сбили украинский беспилотник
В Курской области ночью 12 марта уничтожили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «В небе над Фатежским районом нашей ПВО сбит украинский беспилотник. Последствия на земле уточняются», — написал он в Telegram-канале. Глава Курской области напомнил жителям о правилах...
12 марта 2024
Старовойт: над Курском работает система ПВО
Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил жителей о том, что в небе работают средства противовоздушной обороны. «Над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие», — написал ночью 12 марта Старовойт. Как сообщало ИА Регнум, ракетная опасность объявлена в Курской области 12 марта...
12 марта 2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил 12 марта губернатор региона Роман Старовойт. Предупреждение об опасности глава Курской области опубликовал в своём Telegram-канале в 01:27 мск. «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в...
12 марта 2024
В Курской области скончался пострадавший при обстреле со стороны ВСУ
Пострадавший при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) житель села Гончаровка в Курской области скончался, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. «К сожалению, житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле, скончался в больнице. Врачи...
11 марта 2024
Два человека пострадали при обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области
В Курской области в результате обстрела села Гончаровка со стороны ВСУ пострадали два человека, сообщил 11 марта глава региона Роман Старовойт. «Один из жителей получил тяжёлое ранение, другая жительница получила контузию», — написал он в Telegram-канале. В настоящее время пострадавшим оказывается...
новость часа
11 марта 2024