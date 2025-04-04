Москва, 4 апреля, 2025, 15:20 — ИА Регнум. Две комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота завершили расследование причин крушения двух танкеров в Керченском проливе, произошедшего в декабре прошлого года. Об этом 4 апреля заявил министр транспорта России Роман Старовойт на заседании правкомиссии.

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что ущерб от аварии оценили почти в 85 млрд рублей. Компаниям, виновным в загрязнении акватории, предъявили иски. С ООО «Кама Шиппинг», владельца танкера «Волгонефть-212», взыскивают 49,46 млрд рублей, а с собственника танкера «Волгонефть-239» ЗАО «Волгатранснефть» — 35,48 млрд рублей. У предприятий есть месяц на добровольное возмещение вреда, после чего заявления направят в суд.

В ходе расследования установлено, что основной причиной крушения танкеров стало невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в Азовском море и Керченском проливе. Кроме того, комплектование экипажей квалифицированными кадрами не соответствовало нормам, установленным Минтрансом РФ. Ведомство передаст материалы расследования в Следственный комитет России.

Минтранс также сообщил в Telegram-канале, что по результатам расследования комиссии Ространснадзора был разработан комплекс мероприятий, чтобы избежать новых подобных аварий. В том числе предлагается внедрить систему превентивного мониторинга за соблюдением судами сезонных ограничений навигации и срокам освидетельствований.

Ведомство совместно с Институтом законодательства при правительстве РФ и Российским морским регистром судоходства планирует использовать выводы расследования для совершенствования нормативной базы в сфере безопасности морских и речных грузоперевозок. Особое внимание будет уделено транспортировке опасных грузов. Работа ведется в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина о пересмотре законодательства в области водного транспорта.

Как передавало ИА Регнум, в результате крушения танкеров в Керченском заливе в море попал мазут. Экипажи судов были эвакуированы, но один человек погиб.

Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов МЧС РФ привлекло более 32,5 тыс. добровольцев. Российский Красный Крест (РКК) для волонтеров, участвующих в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, доставил более 7,5 тыс. индивидуальных средств защиты.

Путин поблагодарил добровольцев за вклад в ликвидацию последствий крушения танкеров. Он выразил надежду, что чиновники будут проявлять такую же ответственность для минимизации ущерба от происшествия.

По данным на 4 апреля, от нефтепродуктов очистили более 418,7 км берега в Керченском проливе. В ходе работ по ликвидации последствий было собрано более 154,3 тыс. т загрязненного песка и грунта. Также водолазы собрали свыше 214 т мешков с нефтесодержащими отходами, обследовав 3,1 тыс. кв. м дна, совершив более 2,6 тыс. спусков.