Материалы с тегом «Михаил Ефремов»
В Москве подожгли балкон следователя, который вёл дело Михаила Ефремова
Балкон квартиры Алексея Мишурова — следователя, который занимался делом о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, облили бензином и подожгли. Сейчас полиция ищет виновников пожара. Об этом ИА Регнум сообщил источник. Так, вечером 17 августа в полицию поступило сообщение о поджоге балкона на первом...
18 августа 2023
Выпавшему из окна сыну Михаила Ефремова сделали последнюю операцию
Врачи провели последнюю операцию сыну актёра Михаила Ефремова Николаю, сообщил 12 июля Telegram-канал 112. «Актёру установили спицы на бедренную кость», — говорится в сообщении. По данным источника, Николаю теперь предстоит длительная реабилитация. При этом отмечается, что молодой человек грубит...
12 июля 2023
При падении из окна сын Михаила Ефремова серьёзно повредил артерию
В Москве при падении из окна с третьего этажа Николай Ефремов, сын актёра Михаила Ефремова, сильно повредил артерию, сообщил 30 июня Telegram-канал «112». Ефремов, которого несколько часов назад доставили в больницу после падения из окна, потерял много крови. У него образовалась большая гематома в...
30 июня 2023
Выпавшего из окна сына Ефремова прооперировали
Выпавшего из окна своей квартиры сына актёра Михаила Ефремова прооперировали в столичной больнице. Об этом стало известно 30 июня. «31-летний Николай Ефремов находится на аппарате искусственной вентиляции легких», — сообщил Telegram-канал «112». Как сообщил источник ИА Регнум, мужчина выпал из окна...
30 июня 2023