Москва, 30 апреля, 2025, 13:59 — ИА Регнум. Актер Михаил Ефремов после выхода из колонии держит обещание и больше не садится за руль автомобиля. Об этом 30 апреля сообщает Telegram-канал SHOT.

Соцсети Михаил Ефремов

«Теперь актер передвигается по Москве на общественном транспорте», — говорится в публикации, к которой прикреплены кадры с Ефремовым в автобусе.

Ранее во время заседания по вопросу условно-досрочного освобождения (УДО) мужчина пообещал бросить пить и никогда больше не водить транспорт. При этом он также отмечал, что не планирует восстанавливать свое водительское удостоверение.

Кроме того, его знакомый рассказал, что сейчас артист даже не курит и начал много читать. Также адвокат Юрий Падалко в беседе с ИА Регнум рассказал, что у Ефремова обострилась хроническая обструктивная болезнь легких, он займется восстановлением здоровья.

Актера признали виновным по делу о ДТП со смертельным исходом в июне 2020 года. В результате аварии погиб Сергей Захаров, а Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей. С декабря 2020 года Ефремов отбывал наказание в колонии № 4 в Белгородской области.

24 марта было принято решение об УДО. Ефремов заявил, что за время пребывания в колонии он все переосмыслил, тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу. 9 апреля актер покинул исправительную колонию в Белгородской области и отбыл по месту регистрации.