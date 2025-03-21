Ниамей, 22 марта, 2025, 01:50 — ИА Регнум. На юго-западе Нигера в деревне Фонбита террористы совершили атаки в мечети, в результате чего погибли 44 мирных жителя. Об этом 21 марта сообщили в министерстве внутренних дел Нигера.

IMAGO/Joerg Boethling/Global Look Press Нигер

«В эту пятницу, 21 марта, деревня Фонбита в сельской коммуне Кокору подверглась варварскому нападению террористов из «Исламского государства Сахары» (ИГ, — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ. — Прим. ред.)», — заявил представитель министерства внутренних дел в эфире телеканала Télé Sahel.

По данным МВД, нападение произошло около 14:00 по местному времени (16:00 по мск). Террористы окружили мечеть, в которой собрались местные жители для пятничной молитвы, после чего ворвались внутрь и устроили бойню. Во время отступления террористы подожгли рынок и жилые дома в деревне.

«Предварительное число погибших составляет 44 человека, все они мирные жители, 13 раненых, в том числе четыре тяжело раненых, которые проходят лечение», — заявил представитель МВД Нигера.

В стране объявили трехдневный общенациональный траур.

Как передавало ИА Регнум, 8 января боевики радикальной исламистской организации «Боко Харам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на президентский дворец в столице Чада Нджамене. В этот момент президент страны Махамата Идрис Деби находился внутри здания.

Агентство France-Presse сообщило, что при нападении на президентский дворец в Нджамене погибли 19 человек, 18 из которых — совершившие эту атаку боевики.