Материалы с тегом «Госсовет»
Путин встретится с членами РАН и проведёт госсовет по науке и образованию
Президент России Владимир Путин на следующей неделе, 5–11 февраля, поздравит членов Российской академии наук (РАН) с её 300-летием и проведёт заседание госсовета по науке и образованию, сообщил 4 февраля в своём Telegram-канале автор программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел...
4 февраля 2024
Путин призвал формировать повестку развития РФ с участием муниципалитетов
Муниципалитеты должны участвовать в формировании общенациональной повестки развития, в том числе в работе на площадке Госсовета. Об этом президент России Владимир Путин заявил 16 января на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ. Открывая совещание, глава государства отметил, что работа на...
16 января 2024
Путин проведёт заседание Госсовета о роли педагога и наставника
Президент РФ Владимир Путин проведёт на следующей неделе заседание Государственного совета, посвящённое роли педагога и наставника. Об этом 24 декабря сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Кроме того, глава государства приедет в Санкт-Петербург, где проведёт...
24 декабря 2023
Путин обсудит с членами Госсовета повышение престижа педагогов
Президент РФ Владимир Путин распорядился провести 27 декабря заседание Государственного совета, посвящённое повышению роли и престижа педагога и наставника. Текст распоряжения опубликован на сайте правовой информации. В документе говорится, что мероприятие состоится в Большом кремлёвском дворце...
21 декабря 2023
Путин проведёт итоговое собрание Госсовета в конце декабря
Президент России Владимир Путин планирует провести итоговое собрание Госсовета в конце декабря. Об этом 7 декабря сообщил помощник главы государства Игорь Левитин. «Планируется в конце декабря, тема — наставничество. Будем закрывать Год педагога и наставника», — сказал Левитин. Ежегодно с 2007 года...
7 декабря 2023
Харичев: против России ведут сразу три войны
В отношении России прямо сейчас ведутся три войны. Однако, несмотря на продуманную стратегию, успехов противники России не добились. Об этом 27 ноября в ходе идеологической сессии XXV Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил начальник управления президента России по обеспечению...
27 ноября 2023
Путин распорядился провести заседание Госсовета в сентябре в Новгороде
Расширенное заседание президиума Госсовета состоится 20–21 сентября в Великом Новгороде. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Уточняется, что в ходе заседания обсудят вопросы развития рынка труда в стране. «Провести 20–21 сентября 2023 года в городе Великий...
18 сентября 2023
Путин назвал правильным бережное отношение к средствам ФНБ
Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета 4 апреля назвал правильным бережное отношение к средствам Фонда национального благосостояния (ФНБ), однако указал, что сейчас удалось освободить часть денег. «Понимаю, что мы очень бережно подходим к ФНБ, и это правильно, но, исходя...
4 апреля 2023
Путин поручил снизить налоговую нагрузку на небольшие промпредприятия
Владимир Путин поручил правительству найти возможные варианты для снижения административной и налоговой нагрузки на небольшие промышленные предприятия. Своё поручение глава государства озвучил 4 апреля на заседании президиума Госсовета. «Я прошу правительство рассмотреть возможность снижения...
4 апреля 2023
Путин прибыл в Тульскую область
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область, сообщает ТАСС. Глава государства планирует посетить завод «Тулажелдормаш», а также проведёт заседание президиума Госсовета. Уточняется, что завод специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для...
4 апреля 2023