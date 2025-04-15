Москва, 15 апреля, 2025, 19:08 — ИА Регнум. Необходима стабильная политика по ипотеке в России. Об этом 15 апреля заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Марат Хуснуллин

«Для поддержания набранных темпов строительства и выполнения всех показателей необходима стабильная политика по ипотеке на все время реализации (жилищного. — Прим. ред.) нацпроекта», — рассказал он в ходе заседания президиума Госсовета РФ с президентом РФ Владимиром Путиным.

На сегодняшний день при высокой ключевой ставке, недоступной рыночной ипотеке и ограничениях на участии в льготных программах у населения стало меньше возможностей для улучшения жилищных условий, отметил Хуснуллин.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин поручил навести порядок в сфере семейной ипотеки, а взимание дополнительных комиссий банками недопустимо. По его словам, банки берут до 10%, из-за чего не все граждане, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять. Кроме того, он добавил, что ипотечное кредитование в России сжимается.