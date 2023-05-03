Материалы с тегом «Франсуа Фийон»
Экс-премьер Франции готов продавать паштет на Красной площади
Бывший премьер-министр Франции при президентстве Николя Саркози Франсуа Фийон резко отреагировал на обвинения в связях с Россией со стороны французского парламента. Об этом 3 мая сообщил телеканал TV5 Monde. Он подчеркнул, что сам решает, как и с кем ему вести свою профессиональную деятельность. И...
3 мая 2023
Экс-премьер Франции собрался «продавать паштет» на Красной площади
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон саркастично отреагировал на обвинения в связях с Россией, которые ему поступили из французского парламента. В своём ответе перед комиссией по теме «политического, экономического и финансового вмешательства иностранных держав» 2 мая он заявил, что сам...
3 мая 2023