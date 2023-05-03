Париж, 3 мая, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон саркастично отреагировал на обвинения в связях с Россией, которые ему поступили из французского парламента. В своём ответе перед комиссией по теме «политического, экономического и финансового вмешательства иностранных держав» 2 мая он заявил, что сам решает, как именно ему вести свою профессиональную деятельность.

Ирина Калашникова/РИА Новости Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон

«Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади», — процитировал Фийона телеканал TV5 Monde.

Комиссию, перед которой держал ответ экс-премьер, собрала партия Марин Ле Пен «Национальный фронт». Она обвинила Фийона в якобы попытках влияния на общественное мнение и французские политические партии из-за его работы в совете директоров «Сибура» и «Зарубежнефти». Политик ответил на это, что за всю карьеру ни разу «не коснулся ни копейки денег из России».

Более того, по его словам, он успел посетить лишь по одному собранию совета директоров в российских компаниях до того, как их покинуть. При этом Фийон подчеркнул, что, в свою очередь, знаком с фактами вмешательства в дела Франции со стороны таких стран, как США, Китай, Турция, Марокко и Алжир.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Фийон заявил, что Запад искусственно создал из России отрицательный образ врага, и выразил уверенность, что Москва противником Европы не является.