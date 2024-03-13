Материалы с тегом «Бундесвер»
Бундестаг: суть скандала с утечкой разговора офицеров в его содержании
Депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт считает, что скандал вокруг слива разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus заключается не столько в самом факте перехвата беседы, сколько в сути беседы. Об этом политик сказала в эфире...
13 марта 2024
Госдума приняла обращение к бундестагу после утечки переговоров военных ФРГ
Депутаты Госдумы России призвали парламент ФРГ провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины. Об этом говорится в обращении к бундестагу, принятом на пленарном заседании 12 марта. Поводом для обращения к немецким парламентариям стала...
новость часа
12 марта 2024
Атака на Крымский мост станет актом войны против России, заявил Риттер
Атака немецкими крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту, возможность которой обсуждали высокопоставленные офицеры бундесвера, будет прямым актом войны против России. Такое мнение 8 марта высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, комментируя утечку разговора немецких...
8 марта 2024
Запад обеспокоился из-за масштабов работы российской разведки, сообщили СМИ
После утечки беседы высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших возможность атаки на Крымский мост, западные разведслужбы встревожились по поводу усилившейся, по их мнению, деятельности российских коллег. Об этом 6 марта написала газета Financial Times. По словам автора статьи, произошедшая...
6 марта 2024
Посол РФ: утечка из бундесвера показала вовлечённость ФРГ в конфликт
Утечка разговора высокопоставленных офицеров бундесвера с обсуждением возможности нанесения удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus указывает на вовлечённость Германии в конфликт на Украине, а также накладывается на агрессивную риторику Берлина в отношении России. Об этом 6 марта заявил...
6 марта 2024
Захарова назвала бесславными ублюдками офицеров ФРГ за планы атаковать Крым
Немецкие офицеры, рассуждавшие о ракетной атаке на Крымский мост — бесславные ублюдки, заявила 5 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она напомнила, что нацисты во время Великой Отечественной войны раздали советским детям в Керчи еду, отравленную...
5 марта 2024
В Британии раскрыли планы Запада на Украине
Утечка разговоров высокопоставленных офицеров бундесвера о возможности атак по Крымскому мосту немецкими ракетами Taurus свидетельствует о том, что западные страны находятся на грани рискованной и бесполезной эскалации украинского конфликта. Такое мнение 5 марта высказал журналист Саймон Дженкинс в...
5 марта 2024
В Германии назвали имя виновного в утечке разговора офицеров бундесвера
Виновным в утечке разговора немецких военных с обсуждением возможности атаки на Крымский мост, видимо, является начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, находившийся в это время в Сингапуре. Об этом 5 марта сообщило немецкое издание Bild. Ранее глава минобороны...
5 марта 2024
Писториус нашёл повод пожаловаться на Россию
Россия в течение последних нескольких недель или даже месяцев задаёт повестку в Германии, определяя, какие темы будут в стране активно обсуждать. Об этом 5 марта заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции в Берлине, посвящённой первым итогам проверки утечки разговора офицеров...
5 марта 2024
Минобороны ФРГ начало проверку после утечки разговора про Крымский мост
Министр обороны Германии Борис Писториус подписал указ о начале проверки в отношении участников перехваченной беседы офицеров бундесвера о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту. Он заявил об этом 5 марта на пресс-конференции в Берлине. «Сегодня утром я подписал [указ о] дисциплинарной...
5 марта 2024
В США раскрыли, что привело к расколу между Германией и НАТО
Утечка обсуждения офицерами бундесвера возможности нанесения ударов по Крымскому мосту привела к расколу между Германией и союзниками по поводу поставок новых вооружений Украине. Об этом 4 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в НАТО. «Страны НАТО выразили обеспокоенность...
5 марта 2024
В США восхитились «операцией Путина» против Шольца
Публикация обсуждения военными бундесвера возможности нанесения ударов по Крымскому мосту нанесла удар по позициям канцлера Германии Олафа Шольца, показав превосходство президента России Владимира Путина. Такое мнение 5 марта высказал обозреватель Politico Мэтью Карничниг. «После стольких лет в...
5 марта 2024
В Берлине высказались за продвижение военных исследований в Германии
Германии необходимо продвигать военные исследования и усиливать инновации в сферах безопасности и обороноспособности. Об этом 4 марта заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью газете Handelsblatt. По его словам, немецкие власти долго ошибочно...
4 марта 2024
В Совфеде назвали тревожные сигналы из-за утечки разговора офицеров ФРГ
Реакция немцев на утечку разговора офицеров ФРГ о возможности ударов по Крымскому мосту показывает, что военные круги страны снова «рвутся в бой». Об этом 3 марта в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков. «Показательно, что в Германии возмущение вызывает не само по себе обсуждение планов...
4 марта 2024
В Швейцарии заявили, что офицеры бундесвера втягивают ФРГ в войну с РФ
Высокопоставленные немецкие военнослужащие своим обсуждением ударов по Крымскому мосту втягивают Германию в войну с Россией. Об этом заявил шеф-редактор швейцарского издания Die Weltwoche Роджер Кёппель на своем YouTube-канале. «Такими разговорами генералы ВВС втягивают Германию всё глубже в войну...
3 марта 2024
Перехваченный разговор военных может привести к напряжению между ФРГ и НАТО
Отношения Германии и стран НАТО могут стать напряжёнными в свете последних событий с обнародованным разговором четырёх немецких высокопоставленных офицеров, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост с использованием ракет Taurus. Такое мнение привела газета The Wall Street Journal (WSJ)...
3 марта 2024
Канцлер ФРГ не изменил свою позицию по поставкам Taurus Украине
Обнародованная запись беседы немецких военных о возможных ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту не отразилась на решении канцлера Олафа Шольца не поставлять эти дальнобойные ракеты на Украину. Об этом 2 марта написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в его...
3 марта 2024
Полянский назвал тему разговора немецких офицеров позором Германии
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал разговор высокопоставленных немецких офицеров с обсуждением темы о ракетном ударе по Крымскому мосту «полным позором» для Берлина. По словам дипломата, Германия потеряла своё лицо и показала себя лживой, злой, агрессивной...
2 марта 2024
В Госдуме обвинили бундесвер в хладнокровной подготовке нападения на Россию
Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал 40-минутную аудиозапись разговора четырёх офицеров немецкого бундесвера, на которой они обсуждают, «как будут бомбить Крымский мост», подготовкой нападения на Россию. «Разговор немецких вояк — это непросто трёп под пиво и сосиски с...
2 марта 2024
В ФРГ предложили пойти ва-банк при поддержке Украины
Германия должна пойти ва-банк в вопросе поставок вооружения Украине и передать ей дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Соответствующее заявление депутата бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера опубликовала 1 марта газета Handelsblatt. Необходимо...
2 марта 2024