Берлин, 13 апреля, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы ФРГ должны быть в состоянии полной боевой готовности к 2029 году. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер в беседе с немецкой газетой Welt am Sonntag.

Soeren Stache/Global Look Press

«Моя самая большая задача на данный момент — быстро обеспечить боевую готовность войск, и я должен сделать это всеми доступными на рынке средствами. Наша цель — 2029 год, к тому времени мы должны быть готовы», — отметил он.

Бройер также уточнил, что в настоящее время бундесверу не хватает около 100 тыс. военнослужащих. По его словам, общая численность немецкой армии должна достичь 200 тыс. бойцов.

«Я ожидаю, что из 800 тыс. бывших военных, вышедших в отставку за эти годы, прибудут еще 100 тыс. резервистов. Таким образом, остается пробел в 100 тыс. человек, который нам необходимо заполнить», — подчеркнул гениспектор.

Бройер обосновал необходимость наращивания военного потенциала ФРГ угрозой, которая якобы исходит от России.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта командующий Сухопутными войсками бундесвера генерал-лейтенант Харальд Ганте заявил, что ВС ФРГ не смогут эффективно решать растущие задачи без восстановления обязательной военной службы. Он считает, что текущая система, основанная на добровольном участии как работодателей, так и самих граждан, не решит проблему кадрового дефицита, особенно в резерве. Ганте подчеркнул, что перед бундесвером стоят новые задачи по защите страны и союзников, а также обеспечению внутренней безопасности.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года назвал абсурдными заявления о том, что Россия якобы планирует нападение на Европу. Антироссийская истерия на Западе раздувается для оправдания роста военных расходов и развязывания гонки вооружений, подчеркнул он.