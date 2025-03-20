Москва, 20 марта, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Электросамокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды в Москве. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что сервисы проката снова заработали, потому что в столице установилась стабильная температура выше нуля.

Он добавил, что в этом сезоне компании подготовили для аренды 60 тыс. электросамокатов и 20 тыс. электровелосипедов. Услуги предоставляют «Велобайк», операторы Whoosh и МТС Юрент.

Старт сезона проката электросамокатов и велосипедов в Москве дали 15 марта. Но 17 числа операторы аренды приостановили свою работу из-за непогоды. Тогда же столичный дептранс порекомендовал владельцам личных самокатов и велосипедов пока воздержаться от поездок на этих видах транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта в 13 городах Подмосковья стартовал сезон проката электросамокатов и велосипедов. К 15 марта количество городов с работающим прокатом увеличилось до 39. Операторы обновили парк и подготовили к сезону 50 тыс. самокатов и 2 тыс. электровелосипедов.