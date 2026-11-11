Горе объединило дочерей: в Москве простились с Федосеевой-Шукшиной
Мечтала помирить дочерей, но не успела. В Москве простились с Федосеевой-Шукшиной
В храме Воскресения Словущего 11 ноября простились с народной артисткой РСФСР Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной. Церемония собрала родных, друзей и коллег актрисы.
Среди тех, кто пришел проводить артистку в последний путь, — участники группы «На-На», художник Никас Сафронов, актеры Александр Панкратов-Черный, Лариса Лужина и Сергей Никоненко. Никоненко был однокурсником Лидии Николаевны и близким другом на протяжении жизни. Именно он вытащил актрису из затяжной депрессии после внезапной смерти любимого мужа Василия Шукшина.
Однако старшая дочь артистки от брака с Вячеславом Ворониным— Анастасия Воронина-Франсишку — на похороны не приехала. Как писали СМИ, отношения женщины с матерью давно не задались. Кроме того, Анастасия долгие годы живет за рубежом.
Не смог приехать пятый супруг артистки продюсер Бари Алибасов. Причиной стали серьезные проблемы со здоровьем. Он прислал траурный венок и глубочайшие соболезнования. Брак Федосеевой-Шукшиной и Алибасова продлился недолго, но дружеские отношения они сохранили.
Присутствовали дочери актрисы от писателя Василия Шукшина — Мария и Ольга. Раньше они были очень близки, но из-за семейных разногласий в последние годы полностью перестали общаться. Даже на прощании с мамой в церкви едва взглянули друг на друга и разошлись по разным сторонам.
«Не могу вспомнить, что случилось, как произошла ссора… У них была такая любовь! Такое счастье было смотреть на них, жить для них. А теперь ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу. Маша не подходит к телефону, не хочет разговаривать. В общем, для меня это всё сложно», — говорила Федосеева-Шукшина в одном из интервью.
При этом она отмечала, что мечтает помирить дочерей и готова ради этого на всё.
И вот общее горе будто и правда дало толчок к тому, чтобы Мария и Ольга снова стали самыми близкими друг для друга. На похоронах сёстры, простоявшие всю службу в разных частях храма, обнялись. Обе женщины не смогли сдержать слез. Сёстры проводили маму в последний путь, взявшись за руки.
Лидия Федосеева-Шукшина скончалась в больнице 6 ноября 2026 года в возрасте 88 лет. Официальной причиной смерти названа сердечная недостаточность. В медучреждение Лидия Николаевна попала в середине октября из-за обострения астмы. Она уже с трудом самостоятельно передвигалась по квартире.
Самые известные роли Федосеева-Шукшина сыграла в картинах второго супруга — писателя, режиссера и актера Василия Шукшина, который считал свою Лиду истинно народной красавицей, а поэтому именно с нее писал образы своих героинь и для «Калины красной» и для «Печек-лавочек».
Похоронят Лидию Федосееву-Шукшину на Новодевичьем кладбище, рядом с Василием Шукшиным, который ушёл из жизни в 1974 году.