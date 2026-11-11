В храме Воскресения Словущего 11 ноября простились с народной артисткой РСФСР Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной. Церемония собрала родных, друзей и коллег актрисы.

Илья Питалев/РИА Новости Прощание с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной

Среди тех, кто пришел проводить артистку в последний путь, — участники группы «На-На», художник Никас Сафронов, актеры Александр Панкратов-Черный, Лариса Лужина и Сергей Никоненко. Никоненко был однокурсником Лидии Николаевны и близким другом на протяжении жизни. Именно он вытащил актрису из затяжной депрессии после внезапной смерти любимого мужа Василия Шукшина.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Прощание с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной

Однако старшая дочь артистки от брака с Вячеславом Ворониным— Анастасия Воронина-Франсишку — на похороны не приехала. Как писали СМИ, отношения женщины с матерью давно не задались. Кроме того, Анастасия долгие годы живет за рубежом.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Надежда Бабкина

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Никас Сафронов

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Александ Панкратов- Черный

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Лариса Лужина

Не смог приехать пятый супруг артистки продюсер Бари Алибасов. Причиной стали серьезные проблемы со здоровьем. Он прислал траурный венок и глубочайшие соболезнования. Брак Федосеевой-Шукшиной и Алибасова продлился недолго, но дружеские отношения они сохранили.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Участник группы «На-НА» Вячеслав Жеребкин

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Солист группы «На-На» Владимир Политов

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Сергей Никоненко

Присутствовали дочери актрисы от писателя Василия Шукшина — Мария и Ольга. Раньше они были очень близки, но из-за семейных разногласий в последние годы полностью перестали общаться. Даже на прощании с мамой в церкви едва взглянули друг на друга и разошлись по разным сторонам.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Мария Шукшина

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Ольга Шукшина

«Не могу вспомнить, что случилось, как произошла ссора… У них была такая любовь! Такое счастье было смотреть на них, жить для них. А теперь ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу. Маша не подходит к телефону, не хочет разговаривать. В общем, для меня это всё сложно», — говорила Федосеева-Шукшина в одном из интервью.

Илья Питалев/РИА Новости Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной, актрисы Ольга Шукшина и Мария Шукшина (слева направо)

При этом она отмечала, что мечтает помирить дочерей и готова ради этого на всё.

И вот общее горе будто и правда дало толчок к тому, чтобы Мария и Ольга снова стали самыми близкими друг для друга. На похоронах сёстры, простоявшие всю службу в разных частях храма, обнялись. Обе женщины не смогли сдержать слез. Сёстры проводили маму в последний путь, взявшись за руки.

Кадр из видео Сестры проводили маму в последний путь, взявшись за руки

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась в больнице 6 ноября 2026 года в возрасте 88 лет. Официальной причиной смерти названа сердечная недостаточность. В медучреждение Лидия Николаевна попала в середине октября из-за обострения астмы. Она уже с трудом самостоятельно передвигалась по квартире.

Александр Щербак/ТАСС Прощание с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной

Самые известные роли Федосеева-Шукшина сыграла в картинах второго супруга — писателя, режиссера и актера Василия Шукшина, который считал свою Лиду истинно народной красавицей, а поэтому именно с нее писал образы своих героинь и для «Калины красной» и для «Печек-лавочек».

Похоронят Лидию Федосееву-Шукшину на Новодевичьем кладбище, рядом с Василием Шукшиным, который ушёл из жизни в 1974 году.