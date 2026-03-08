Привычные календарные даты — 23 февраля и 8 марта — возвращают свой истинный смысл. День защитника Отечества перестал быть просто «мужским днём», но стал напоминанием о тех, кто сейчас защищает Россию на передовой СВО. Так и 8 марта — уже не только повод сделать подарки «милым дамам». Сегодня повод вспомнить, что во все времена, в том числе в самые тяжёлые, наша страна оставалось сильной благодаря женщинам.

Фото из личного архива Анестезиолог-реаниматолог Виктория Резник

Так было в годы Великой Отечественной — когда матери, жёны, сёстры и дочери ушедших на фронт бойцов брали на себя мужскую работу, выживали в голодающем тылу, в блокадном Ленинграде, в оккупации. Женщины спасали раненых в медсанбатах, налаживали связь — и воевали наравне с мужчинами.

Вспомним Героя Советского Союза Людмилу Павлюченко — самую результативную женщину-снайпера Второй мировой, на чьём счету было больше трёх сотен уничтоженных солдат и офицеров врага.

Летчица истребительной авиации Лидия Литвяк, прозванная «Белой лилией Сталинграда» (по изображению цветка на капоте её Яка-1), в 20 с небольшим вела воздушные бои на равных с асами люфтваффе.

Свою Звезду Героя Лидия получила посмертно — она погибла в 1943-м во время боевого вылета на Миус-фронте, в самые трудные дни битвы за Донбасс.

Фото из личного архива Наталья Арно (слева на фото)

Русские женщины часто становились для врага угрозой с неба — летчиц 46-го гвардейского бомбардировочного авиаполка немцы прозвали «ночными ведьмами». При этом мемуары свидетельствуют: «Девчонки оставались девчонками: возили в самолетах котят, танцевали в нелетную погоду на аэродроме, прямо в комбинезонах и унтах, вышивали на портянках незабудки».

В послевоенные годы вдовы фронтовиков в одиночку воспитывали детей, подготовив к жизни множество людей, вошедших в современную историю. В мирные десятилетия XX века участие женщин на равных в работе на производстве, в фундаментальной науке, в творческих профессиях было не пустым политкорректным лозунгом.

В наше время уважение к женщинам как к труженицам и защитницам страны — это такая же часть традиционного отношения, как и уважение к женщинам — матерям и жёнам.

«Особое отношение к делу»

«Женщины наши всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда отличаются особым отношением к тому делу, которым занимаются», — отметил президент Владимир Путин на встрече с представительницами разных профессий, которая прошла в Кремле 5 марта. Лидер страны подчеркнул: Россия благодарна женщинам за их особую ответственность в служении.

СВО вновь, в который раз в нашей истории показала, что перед лицом опасности объединяется вся страна, вне зависимости от национальности, отношения к религии, социального положения — и пола.

Девушки и женщины составляют заметную часть актива волонтёрских движений, которые занимаются сборами для передовой — от тёплых вещей и медикаментов до «броников» и тепловизоров.

Сейчас часто говорят, что плетение маскировочных сетей и изготовление окопных свечей стало «традиционным женским рукоделием».

Фото из личного архива Операционная медсестра Татьяна Христолюбова

Инициативы по помощи фронту выходят на всероссийский уровень. Женщины-волонтёры отправляют на передовую и в госпитали вещи собственного изготовления — от нижнего белья до подсумков и специальных изделий.

Женщины служат и на передовой — в частности, как операторы беспилотников. Как отмечают коллеги-мужчины, представительницы якобы слабого пола оказываются зачастую более результативными благодаря собранности, усидчивости и хладнокровию.

«В наше время женщины берут на себя обязанности по тем направлениям деятельности, которые — в нашей стране, во всяком случае, — традиционно всегда относились и относятся к таким мужским, как мы говорим, профессиям, — отметил Путин. — Вот все эти направления представлены и сейчас на нашей встрече в Кремле. Это и военнослужащие, причём разных специальностей и направлений воинской службы».

«Задача — не просто вылечить»

Как и в годы Великой Отечественной, женщины спасают жизни раненых бойцов, и зачастую не просто в «условиях, приближенных к боевым», но напрямую — на поле боя.

«Мы понимали, что наша задача не просто вылечить, но и поселить в сердцах искру надежды, вернуть этим людям веру в жизнь. Я просто делала то, что должна была», — рассказывает операционная медсестра Татьяна Христолюбова.

Её основное место работы — центральная медсанчасть №28 Ангарска (Иркутская область). Но самые первые недели и месяцы СВО она трудилась в прифронтовых медицинских пунктах от Донецка до Новоазовска.

Каждый день группа командированных врачей и медсестер, в которую входила Татьяна, везла в эти пункты множество раненых бойцов и мирных жителей из освобождённых сёл и городов.

Фото из личного архива Анестизиолог-реаниматолог Виктория Резник

Христолюбова рассказывает, что экипировали её так же, как и всех коллег по выездной бригаде: полуторакилограммовая каска, бронежилет весом под 25 кг, в руках — тяжёлый чемодан с инструментами для операций. Фронтовая хирургия — это экстренное, до эвакуации в безопасный тыл, удаление осколков, обработка рваных ран, ампутация искалеченных рук и ног.

Но, как вспоминает Татьяна, едва ли не тяжелее было видеть, в каком состоянии доставляли мирных жителей освобождённых от ВСУ сёл и городов — эти люди, в том числе старики, зачастую по два-три месяца ютились в подвалах до прихода наших бойцов. Они уже не рассчитывали на спасение.

«Там, в подвалах, мы видели глаза, полные отчаяния», — делится Христолюбова. Поэтому, подчёркивает фронтовая медсестра, её задачей и задачей её коллег было вернуть этих людей к жизни не только в медицинском смысле. «И я горжусь тем, что была частью этой команды, где каждый готов отдать последнее ради спасения другого», — говорит военный медик.

«Особое слово — призвание»

У Натальи Арно из Мурманска не было врачебного образования, она — участница добровольческого движения. Она помогала пациентам, которых везли «на большую землю», — работала в петербургском 442-м окружном военном клиническом госпитале.

«Когда началась СВО, я сказала, что я должна поехать, что мои руки должны помогать там. И ушла как доброволец в зону СВО. Год проработала в военных госпиталях Луганска», — рассказывает она.

Наталья совмещала труд на кухне и работу санитаркой, а затем медсестрой, спасала раненых солдат и офицеров на фронте.

По возвращении домой военный медик получила новую специальность — окончила предпринимательские курсы, которые предлагает программа «СВОй бизнес», один из многочисленных проектов поддержки ветеранов спецоперации.

Фото из личного архива Реанимационная сестра Екатерина Снедкова

«После того как вернулась почувствовала невероятную тягу к творчеству», — рассказывает Арно. Она открыла сувенирную лавку, где продаются вещи авторской работы. «В будущем мечтаю создать в Мурманске арт-резиденцию для ремесленников, где мастера могли бы обмениваться опытом, проводить мастер-классы и совместные выставки», — делится планами ветеран СВО.

Реанимационная сестра Екатерина Снедкова из Снежинска Челябинской области, медик с 30-летним стажем, трижды побывала в командировках на приграничных территориях.

«Когда мне предложили поехать в командировку, я не колебалась ни секунды. Это мой вклад в поддержку наших ребят» — говорит Екатерина.

По её словам, она получила опыт, несопоставимый с тем, с чем медик сталкивается в мирной жизни. Во время выездов в белгородское приграничье срочную помощь тяжёлым пациентам с минно-взрывными и осколочными ранениями оказывали в машине, на ходу, нередко под обстрелами и «прилётами».

Сейчас Снедкова вернулась к работе в родном Снежинске в отделении анестезиологии-реанимации центральной медсанчасти №15 ФМБА России.

Фото из личного архива Операционная медсестра Татьяна Христолюбова

«Если снова позовут в зону СВО, поеду не раздумывая, — подчёркивает она. — Вне реанимации себя не представляю. Работа в реанимации дает «внутренний огонь», который движет вперед. Особую радость дарит возможность помогать людям в самые трудные моменты их жизни. Здорово видеть плоды своего труда».

Коллега Екатерины Снедковой, анестезиолог-реаниматолог из Ростова-на-Дону Виктория Резник семь раз отправлялась в добровольные командировки в зону СВО — туда, где бойцам и мирным жителям может пригодиться её опыт операций при лечении огнестрельных и минно-взрывных ран. Виктория Александровна помогала пострадавшим после подрыва Каховской ГЭС, за что получила благодарность Минздрава. Но главная благодарность — от спасённых людей.

«Я понимала, как важна любая помощь и поддержка в зоне СВО. В медицине есть всеобъемлющее особое слово — призвание», — подчёркивает Виктория Резник. Что же до тяжёлых фронтовых условий, то, как замечает врач, эмоции медицинские работники научились не смешивать с профессиональной деятельностью.

«При оказании помощи совершенно не замечаешь внешние условия, что бы ни происходило вокруг, в такие моменты только одна задача, которую ты должен выполнить максимально хорошо. Ты четко знаешь, что должен делать, и делаешь это, — отмечает фронтовой реаниматолог и добавляет: — Ни минуты не усомнилась в том, что мой выбор не оставаться в стороне был самым верным решением».