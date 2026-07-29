Владивосток, 29 июля, 2026, 19:16 — ИА Регнум. Ежегодно 29 июля отмечается Международный день тигра, который был учрежден для привлечения внимания к проблемам сохранения этих редких хищников. Амурский тигр — одно из наиболее редких животных мировой фауны. Основными причинами снижения их популяции являются уничтожение природных мест обитания, сокращение кормовой базы и браконьерство.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

«Роснефть» уделяет особое внимание защите животного мира и поддержке устойчивого состояния экосистем. Компания реализует и поддерживает программы по изучению и сохранению диких животных в регионах присутствия, в том числе финансирует инициативы АНО «Центр «Амурский тигр» (далее — центр). Сотрудничество развивается с 2013 года и направлено на охрану окружающей среды в ареале амурского тигра и увеличение его численности.

В рамках этой работы «Роснефть» финансирует приобретение техники и оборудования для государственных охотинспекторов, осуществляющих контроль в особо охраняемых природных территориях Приморского и Хабаровского краев. Также компания поддерживает центры реабилитации и реинтродукции амурского тигра: обеспечивает кормление и ветеринарное сопровождение животных, закупает специальное оборудование для подготовки тигров к выпуску в дикую природу. Специалисты обучают хищников самостоятельной охоте и помогают им адаптироваться к бесконфликтному сосуществованию с человеком.

Средства компании также направляются на развитие полноценной системы охраны амурского тигра за пределами заповедных зон, сохранение кормовой базы и уменьшение конфликтных ситуаций между животными и людьми.

В результате проведенной работы численность амурского тигра в России удалось увеличить до 750 особей.

Среди проектов АНО «Центр «Амурский тигр», запланированных на 2026 год — создание центра реабилитации диких животных в Хабаровском крае и административного комплекса службы охотнадзора в Еврейской автономной области. Этот регион вернулся в ареал тигра спустя почти 50 лет после истребления хищников. Благодаря усилиям отечественных специалистов численность амурского тигра в Еврейской автономной области уже превысила 20 особей.

Справка. Амурский тигр — самая крупная кошка на нашей планете. Средний вес взрослого самца составляет 180 кг, однако встречаются особи весом 300 кг и более. Это единственный подвид тигра, приспособленный к жизни в условиях суровой зимы. Амурский тигр включен в Красный список Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации.