Уфа, 28 июля, 2026, 12:25 — ИА Регнум. «РН-Пурнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») провел успешные опытно-промышленные испытания новой роторно-управляемой системы (РУС) отечественного производства. Разработанное в Республике Башкортостан оборудование позволило значительно увеличить скорость бурения.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Система в режиме реального времени передает на поверхность данные о положении и состоянии бурового инструмента на забое скважины, в том числе об угле наклона и уровне вибраций. Это позволяет своевременно реагировать на изменения условий бурения и снижать риск непредвиденных ситуаций.

Новая роторно-управляемая система обеспечивает точное движение бура по заданному маршруту и позволяет строить более протяженные скважины по сравнению с традиционными методами. Благодаря высокой скорости проходки в ходе испытаний удалось сэкономить 24 часа на бурение одной скважины, что сокращает затраты на работу буровой установки и потребление энергоресурсов.

Испытания проводились на Комсомольском и Тарасовском месторождениях с применением нового оборудования было пробурено свыше 2 200 метров горных пород. Результаты подтвердили его полную готовность к промышленной эксплуатации — по точности передачи данных и надежности работы система не уступает зарубежным аналогам.

Полученные результаты открывают перспективы для массового внедрения нового российского оборудования при строительстве горизонтальных скважин, что способствует укреплению технологического суверенитета отрасли.

Справка. ООО «РН-Пурнефтегаз» является одним из ключевых центров нефтегазодобычи «Роснефти» в Ямало-Ненецком автономном округе. Предприятие традиционно выступает в роли полигона для апробации и внедрения новых технологий и оборудования.