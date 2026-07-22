Тюмень, 22 июля, 2026, 16:48 — ИА Регнум. На базовой кафедре «Роснефти» в Тюменском индустриальном университете состоялся третий выпуск магистров по программе «Цифровые технологии в нефтегазовом деле». При активном содействии компании в ведущих вузах страны ведется подготовка инженерных кадров по востребованным в нефтяной отрасли специальностям.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Кафедра в Тюменском индустриальном университете на протяжении пяти лет реализует практико-ориентированную подготовку студентов. Ключевыми дисциплинами кафедры являются проектирование разработки месторождений углеводородов, современные методы интенсификации добычи и увеличения нефтеотдачи, инжиниринг добычи нефти, газа и конденсата. Будущие нефтяники и газовики учатся у опытных экспертов-практиков «Роснефти», проводят научные исследования, работают в современном специализированном программном обеспечении.

В процессе обучения магистранты трудятся в подразделениях мониторинга разработки месторождений корпоративного научного института в Тюмени, что открывает возможности совершенствования практических навыков на реальных проектах. Студенты базовой кафедры имеют уникальную возможность изучать свойства горных пород и пластовых флюидов в одном из самых крупных в России центре исследования керна.

Помимо магистратуры на базовой кафедре действует программа производственной аспирантуры по научной специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Научные работы аспирантов также направлены на решение актуальных производственных задач.

Сотрудничество с ведущими отечественными техническими вузами способствует укреплению технологического лидерства Компании — одного из ключевых элементов стратегии «Роснефть — 2030».

Справка. Корпоративный научный институт «Роснефти» «РН-Геология Исследования Разработка» активно развивает систему профессиональной подготовки кадров для нефтегазовой отрасли. Обучение магистров ведется на 11 базовых кафедрах ведущих вузов в Тюмени, Уфе и Красноярске. Для повышения доли сотрудников, имеющих научные степени, на базовых кафедрах осуществляется подготовка кадров высшей категории — аспирантов по научным специальностям «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и «Геофизика».