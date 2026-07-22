Самара, 22 июля, 2026, 16:45 — ИА Регнум. Специалисты самарского проектного института компании разработали Справочник нормативных затрат на работы по подготовке документации для проведения геотехнического мониторинга. Это первый документ в России, который регламентирует расчет затрат по данному направлению работ.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Нормативы обеспечат отечественному сметному сообществу единый прозрачный подход к формированию и определению стоимости работ, снижение трудозатрат на формирование и согласование сметного расчета с заказчиком.

Стоимость проектных работ определяется в зависимости от основных технико-экономических показателей проектируемого объекта. При разработке нормативов специалисты компании рассмотрели и обработали массив данных по более чем 1 400 сооружениям. По каждому сооружению учтены фактические трудозатраты на разработку проектной документации.

В рамках реализации стратегии развития «Роснефть-2030» компания последовательно оптимизирует производственные процессы. Системный подход к управлению затратами и внедрение инноваций позволяют сохранять лидерские позиции в отрасли и обеспечивать устойчивый рост в условиях меняющейся конъюнктуры рынка.

Введение в действие нормативного документа утверждено приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2026 г. № 383.