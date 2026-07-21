Москва, 21 июля, 2026, 18:31 — ИА Регнум. Капитальные вложения «Роснефти» в проекты по вовлечению в полезное использование попутного нефтяного газа (ПНГ) в 2025 году составили 52,9 млрд рублей. Результаты представлены в опубликованном Отчете в области устойчивого развития.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Ответственное отношение к окружающей среде — неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности «Роснефти». Одной из стратегических целей компании является снижение эмиссии парниковых газов. «Роснефть» реализует комплекс мероприятий, направленных на внедрение инновационных технологий, повышение уровня производственной безопасности и заботу об окружающей среде.

При вводе новых активов «Роснефть» применяет комплексный подход к обустройству месторождений. Мероприятия по рациональному использованию ПНГ предусматриваются уже на стадии подготовки проектной документации, что позволяет обеспечивать высокие экологические стандарты с самого начала добычи. Для развития газовой инфраструктуры и повышения уровня использования ПНГ компания реализует Инвестиционную газовую программу. В 2025 году завершено строительство 14 основных объектов, которые способствуют достижению этой цели. Одним из наиболее значимых проектов стала дожимная компрессорная станция на Северо-Комсомольском месторождении в ЯНАО. Ввод объекта в эксплуатацию позволил вовлечь в полезное использование 0,7 млрд куб. м газа и к декабрю 2025 года достичь 95% уровня его утилизации по предприятию. На Русском месторождении АО «Тюменнефтегаз» введена в эксплуатацию первая очередь котельной мощностью 232 МВт. Объект задействован для подготовки нефти и нагрева рабочего агента, закачиваемого в систему поддержания пластового давления, что способствует увеличению коэффициента извлечения высоковязкой нефти. Кроме того, в отчетном году было завершено строительство газопроводов для поставки газа АО «Самаранефтегаз» на газоперерабатывающие заводы компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Повышение эффективности использования ПНГ достигается не только за счет масштабной инфраструктуры, но и через внедрение инноваций. Например, специалисты «Оренбургнефти» разработали и запатентовали технологию очистки попутного газа от сернистых соединений прямо в трубопроводе. В газовый поток подается жидкий реагент-нейтрализатор, снижающий содержание сероводорода и меркаптанов без установки дополнительного оборудования. Внедрение решения на Вахитовской группе месторождений позволило увеличить объемы использования ПНГ с 20 тыс. до 80 тыс. куб. м в сутки. Очищенный газ направляется на установку подготовки газа «Загорская» для дальнейшей переработки.

Уровень утилизации ПНГ по зрелым активам в 2025 году составил 92,2%.

В рамках своей экологической стратегии «Роснефть» также развивает перспективные технологии улавливания и хранения углекислого газа (CCS), которые обеспечивают его безопасную изоляцию в глубокозалегающих породах или полезное использование для повышения нефтеотдачи пластов.

В 2025 году завершились исследования потенциально пригодных геологических объектов для экологически стабильного хранения CO₂ в районах размещения предприятий нефтепереработки и нефтехимии. Первые полевые испытания технологий закачки углекислого газа запланированы на месторождениях Урало-Поволжья и Западной Сибири в 2026 году. Эту работу компания ведет совместно с компанией «Иннопрактика» и МГУ им. М. В. Ломоносова, изучая потенциал водоносных горизонтов, угольных и соляных пластов, а также истощенных нефтяных и газовых коллекторов.