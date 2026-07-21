Москва, 21 июля, 2026, 18:28 — ИА Регнум. Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» утвердил Отчет в области устойчивого развития за 2025 год. Документ подтверждает неизменную приверженность компании принципам ответственности и открытости.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Отчет, ставший двадцатым по счету, раскрывает вклад компании в реализацию национальных целей, определенных Президентом Российской Федерации. В нем представлены достижения и ключевые события «Роснефти» в области устойчивого развития за прошедший год.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В 2025 году «Роснефть» подтвердила статус системообразующего элемента российской экономики. Компания сохранила операционную и финансовую эффективность, а также нарастила инвестиции в экологию и технологическое развитие, увеличила вклад в человеческий капитал.

На протяжении многих лет «Роснефть» остается крупнейшим налогоплательщиком страны. Объем уплаченных налогов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в 2025 году превысил 5,3 трлн руб. Весомый вклад обеспечивают и дивиденды, которые «Роснефть» непрерывно выплачивает акционерам уже более четверти века. В 2025 году число акционеров-физических лиц достигло 1,7 млн человек, увеличившись за последние пять лет более чем в восемь раз — это свидетельствует о высоком уровне доверия к стратегии и устойчивости бизнеса.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Забота о людях и высокая социальная ответственность лежат в основе деятельности компании, на предприятиях которой трудятся более 330 тысяч человек. В 2025 году общие затраты на обеспечение благоприятных условий труда достигли 32 млрд руб. На регулярной основе проводится расширенная диспансеризация работников, программами личного страхования охвачены свыше 300 тыс. работников, в труднодоступных районах развивается телемедицина. На удаленных месторождениях «Роснефть» строит современные вахтовые комплексы с технологией «Умный поселок» — они оснащены цифровыми сервисами и передовыми коммуникациями.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В компании действует комплексная модель поддержки сотрудников — от приема на работу до выхода на пенсию. Социальные проекты в регионах присутствия охватывают образование, здравоохранение, культуру, спорт и городскую инфраструктуру.

Экологическая повестка остается одним из приоритетов в деятельности «Роснефти». В 2025 году объем «зеленых» инвестиций достиг рекордных 77 млрд рублей. Значимый вклад в сохранение окружающей среды вносят усилия «Роснефти» по лесовосстановлению — по всей стране высажено около 8 млн саженцев деревьев.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

На всех этапах производственного цикла «Роснефть» придерживается принципов ответственного использования водных ресурсов. В 2025 году доля оборотной и повторно-последовательно используемой воды превысила 93,5% от общего объема воды, направленной на производственные нужды. Это позволило снизить объемы забираемой «свежей» воды из внешней среды. Общие затраты компании на управление водными ресурсами в 2025 году составили 12 млрд рублей.

В рамках экологической программы «Тамура» продолжаются масштабные исследования арктических экосистем и животных-биоиндикаторов: белого медведя, дикого северного оленя, ценных видов птиц и рыб. Компания также поддерживает проекты по сохранению амурского тигра, лошади Пржевальского, серых китов, кабарги, овцебыков, орланов и многих других видов. В 2025 году реализовано более 300 добровольных природоохранных инициатив с участием работников компании и членов их семей, что свидетельствует о высоком уровне экологической культуры коллектива.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Технологическое лидерство остается ключевым фактором долгосрочной устойчивости. «Роснефть» вносит значительный вклад в формирование технологического суверенитета страны, наращивает собственные компетенции и внедряет разработки своих научных институтов. По итогам 2025 года портфель патентов Компании достиг 1 178 единиц. Также была завершена разработка собственных технологий и катализаторов для всей цепочки процесса GTL — преобразования попутного нефтяного газа в синтетическую нефть. Создана опытно-исследовательская установка, проведен полный цикл исследований и обеспечен переход к промышленной стадии.

Справка. Отчет в области устойчивого развития является публичным нефинансовым отчетом «Роснефти» и направлен на информирование широкого круга заинтересованных сторон, включая акционеров, инвесторов, представителей органов государственной и муниципальной власти, работников, партнеров и клиентов, общественных и экологических организаций, научных и учебных заведений. Документ подготовлен с использованием международных стандартов Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития GRI 2021, методических рекомендаций Банка России.