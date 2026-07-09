Оренбург, 9 июля, 2026, 11:51 — ИА Регнум. При поддержке «Оренбургнефти», крупнейшего добывающего актива НК «Роснефть» в Приволжье, состоялся фестиваль «Дыхание степи». Масштабное событие, объединившее тысячи жителей и гостей региона, прошло на территории Центра реинтродукции лошади Пржевальского в заповеднике «Оренбургский». Центр был создан для сохранения и восстановления популяции последней дикой лошади на планете.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В ходе торжественного открытия фестиваля представителям «Оренбургнефти» были вручены свидетельство попечителей и паспорт подопечного жеребенка, который родился первым в 2026 году. Работники предприятия уже выбрали для него имя — Восход, которое символизирует надежду на успешное возрождение популяции в нашей стране.

Гости мероприятия имели возможность посетить экскурсии по экологическим тропам заповедника, чтобы понаблюдать за краснокнижными животными в естественной среде обитания. На интерактивной исторической площадке можно было познакомится с воссозданным бытом степных народов: традиционными жилищами, предметами обихода и одеждой, старинными ремеслами и праздничными атрибутами. Волонтеры «Оренбургнефти» организовали увлекательную программу, провели экологический квиз и викторину «Энциклопедия родного края», приуроченную к Году единства народов России. Гости фестиваля узнали о культуре, истории и обычаях народов, проживающих на территории Оренбургской области. Самые активные и эрудированные участники получили полезные сувениры от компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В рамках просветительской работы нефтяники и экологи заповедника организовали для молодежи «Движения первых» посещение экологической тропы, а также мастер-класс по созданию арома-саше. Подростки испытали массу положительных эмоций от наблюдения за лошадьми Пржевальского с близкого расстояния. Школьникам также подарили полезные сувениры с авторскими рисунками обитателей заповедника.

Справка. АО «Оренбургнефть» (ключевой добывающий актив «Роснефти» в регионе) с 2025 года является официальным партнером государственного природного заповедника «Оренбургский» и опекуном лошадей Пржевальского. Сотрудничество предприятия и Центра реинтродукции способствует улучшению условий содержания, питания и ветеринарного обслуживания животных, дальнейшему изучению исчезающих видов, а также развитию экологического просвещения в регионе.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Оренбургский заповедник — особо охраняемая природная территория, включающая в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую ценность. Среди представителей флоры и фауны заповедника много видов, относящихся к категории редких и исчезающих. Из общего числа животных, обитающих в заповеднике, 75 видов занесены в Красные книги России и Оренбургской области.

Лошадь Пржевальского своим названием обязана российскому ученому Николаю Михайловичу Пржевальскому, который 1879 году проводил экспедицию по Центральной Азии и открыл неизвестный науке вид. В конце 1970-х годов этот редкий вид оказался на грани полного исчезновения, в Красной книге ему присвоен статус «исчезнувший в природе».