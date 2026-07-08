Томск, 8 июля, 2026, 15:40 — ИА Регнум. Проектный институт «Роснефти» в Томске оснастил лабораторию вуза-партнёра — Томского политехнического университета — испытательным стендовым комплексом. Оборудование позволяет моделировать реальные производственные условия, углубленно изучать физико-химические свойства материалов, а также отрабатывать инновационные решения для повышения эффективности и безопасности процессов добычи нефти и газа.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Используя стендовый комплекс, студенты и аспиранты смогут детально исследовать процессы движения микроскопических капель в нефтегазовых эмульсиях. Эксперименты покажут, как химический состав промысловой жидкости влияет на скорость и качество её разделения на нефть, воду и газ.

Кроме того, новый стенд позволит исследовать гравитационные методы сепарации нефтепродуктов, а также воздействие химических реагентов и различных температурных режимов. Результаты экспериментов станут основой для создания и верификации точных математических моделей, которые являются ядром интеллектуальных систем управления технологическими процессами на месторождениях.

Лабораторный комплекс также даст возможность готовить специалистов, обладающих не только теоретическими, но и практическими фундаментальными знаниями в области промысловой подготовки углеводородов.

Сотрудничество с ведущими отечественными техническими вузами способствует укреплению технологического лидерства компании — одного из ключевых элементов стратегии «Роснефть — 2030».

Справка. «Роснефть» на системной основе участвует в развитии научно-образовательной инфраструктуры вузов-партнеров.

В числе проектов, реализованных за последние годы: в МГУ имени М. В. Ломоносова оснащен серверами для вычислений и хранения данных Научно-образовательный центр «Роснефти» по цифровым технологиям в нефтегазовой отрасли; в Дальневосточном федеральном университете центр компетенций в области судостроения оснащен учебно-научным оборудованием, сгруппированным в тематические лаборатории; в Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова установлено современное лабораторное оборудование для физико-химического анализа нефти и нефтепродуктов, научно-исследовательская лаборатория «Цифровое месторождение нефти и газа» оснащена полномасштабным двойником реального цифрового месторождения; в Казанском (Приволжском) федеральном университете оснащена междисциплинарная лаборатория петрофизики и физики нефтяного пласта (оборудование для определения фильтрационно-емкостных свойств пород, пористости, проницаемости, измерения естественной радиоактивности пород); в Тюменском индустриальном университете центр компетенций компании по направлению «Бурение на суше» оснащен тренажерным комплексом, включающим тренажеры различных операций бурения и борьбы с газонефтеводопроявлениями; в Уфимском государственном нефтяном техническом университете оснащена наукоемким оборудованием (установки пиролиза, изучения периодических процессов, исследования каталитических и непрерывных процессов) лаборатория «Технология нефтехимических процессов».