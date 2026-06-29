Москва, 29 июня, 2026, 16:06 — ИА Регнум. Волонтеры «Роснефти» провели в Тимирязевском парке Москвы экологическую акцию — плоггинг-забег.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Плоггинг — международное экологическое движение, во время которого участники совмещают бег трусцой со сбором мусора. Мероприятие помогает сохранять чистоту и порядок в открытых городских пространствах, а также объединяет людей, предоставляя им возможность провести время на свежем воздухе и получить заряд бодрости и энергии.

Участие в мероприятии приняли сотрудники компании вместе с членами семей и друзьями. Эковолонтеры преодолели дистанцию протяженностью почти 10 километров и собрали 250 кг мусора.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть социальной политики «Роснефти». Компания популяризирует культуру здорового образа жизни, поддерживает профессиональный и любительский спорт.

Волонтерство является важным элементом корпоративной культуры «Роснефти». Корпоративная программа «Платформа добрых дел» объединяет свыше 108 тысяч работников компании. Силами волонтеров в 2025 году было реализовано около 1 700 социальных проектов и мероприятий. Корпоративное волонтерство имеет большое значение для решения общественно значимых задач в регионах присутствия «Роснефти» и охватывает различные направления: гуманитарное, социальное, спортивное и экологическое.

Сотрудники компании, ее дочерних предприятий и проектных институтов регулярно участвуют в различных экологических инициативах, способствуют развитию культуры рационального и ответственного потребления природных ресурсов. Сотрудники с детьми принимают участие в мероприятиях по озеленению и благоустройству городских территорий и природных рекреационных зон, ежегодных плоггинг-забегах, очистке береговых линий в рамках федеральных экологических акций, таких как «Зеленая весна», «Сад Памяти», «Вода России», «Чистые берега» и др. Волонтеры «Роснефти» также активно способствуют экологическому просвещению молодежи и проводят экологические квесты, мастер-классы, викторины и экоуроки для школьников.