Оренбург, 22 июня, 2026, 14:59 — ИА Регнум. «Оренбургнефть», ключевой актив «Роснефти» в Оренбургской области, в рамках Года единства народов России провела многонациональный фестиваль «Вместе мы — Россия» с участием жителей г. Бузулука, семей работников предприятия, ветеранов отрасли и молодежи «Движения первых».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В ходе фестиваля команды представили национальные культуры своих семей, рассказали о самобытных традициях народов, проживающих в Оренбургской области, познакомили гостей праздника с русскими обычаями, колоритом тюркских и финно-угорских народов.

Участники в национальных костюмах представили жюри творческие визитные карточки и блюда национальной кухни — баурсаки, плов, блины и расстегаи, кумыс и русский квас. Гости фестиваля приняли участие в викторине «Энциклопедия родного края» на знание традиций и истории Оренбуржья. Отличившиеся эрудиты получили памятные сувениры от компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Участники исполнили национальные песни, стихи, танцы, обряды, инсценировки и сказки, провели для гостей мастер-класс по искусству бисероплетения. На сцене выступили творческие коллективы города, а также призеры «Энергии талантов», которые подарили зрителям вдохновляющие танцы, инструментальные композиции и многоголосые народные песни. Победители конкурса получили дипломы, ценные подарки от организаторов.

Благодаря фестивалю гости вместе с конкурсантами совершили путешествие по народным традициям, сделали яркие оригинальные фото в тематической фотозоне и попробовали блюда кухонь разных народов, познакомились с работами юных горожан на выставке рисунков и фотографий «Национальный костюм». Завершился фестиваль объединяющим флешмобом под зажигательные музыкальные композиции.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

«Роснефть» проводит патриотические и культурные мероприятия, отражающие уникальную идентичность страны, многообразие и единство ее народов, богатое национальное наследие. Особое внимание компания уделяет поддержке семейных ценностей, развитию массового спорта и сохранению исторической памяти, объединяющей поколения.