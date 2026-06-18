Томск, 18 июня, 2026, 11:34 — ИА Регнум. Участники XIX Кустовой научно-технической конференции молодых специалистов «Роснефти» в Томске представили программное решение с искусственным интеллектом для мониторинга состояния нефтепроводов. Новая система предназначена для решения технически сложных и затратных по времени задач при прогнозировании износа линейной инфраструктуры.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Особенность проекта начинающих инженеров — в гибридной нейросетевой модели, которая наряду с обработкой статистического массива данных применяет уравнения электрохимии, гидродинамики и теплопередачи. Таким образом, помимо исторической информации, алгоритм анализирует текущие физико-химические процессы, состояние материалов, уровень отложения солей и прочие показатели.

Система может демонстрировать техническое состояние трубопроводов в режиме реального времени, в том числе процент и скорость износа по всей протяженности линейного объекта. Программное обеспечение также включает функцию динамического прогноза показателей на несколько лет вперед, что повышает эффективность профилактики дефектов и точность планирования ремонтных работ.

Данная разработка — одна из 150 идей молодых специалистов «Роснефти», представленная на конференции в блоке «Наука». Мероприятие, организатором которого выступил проектный институт «Роснефти» в Томске, объединило более 200 начинающих инженеров компании и свыше 50 ведущих экспертов из разных регионов страны — от Краснодара до Сахалина.

В рамках 10 профильных секций участники также обсудили развитие технологий информационного моделирования для уникальных объектов нефтегазового комплекса, внедрение новейших антикоррозийных покрытий, использование модернизированных термоопор для фундаментов и новых материалов для нефте — и газопроводов, практику постройки быстровозводимых зданий и другие актуальные темы отрасли. Жюри оценивали работы с учетом их научной новизны, инженерной «зрелости», экономической эффективности и безопасности.

Конференции молодых специалистов «Роснефти» традиционно носят прикладной характер, открывая возможность прямого трансфера идей молодежи в производство. Только в 2025 году по итогам серии аналогичных мероприятий внедрено более 30 проектов с ожидаемым экономическим эффектом свыше 780 млн рублей. Еще около 20 проектов запланировано к внедрению в ближайшие два года.

За все время проведения кустовых научно-технических конференций на объектах «Роснефти» внедрено свыше 1,2 тысячи проектов с экономическим эффектом более 5,6 млрд рублей.