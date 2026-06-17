Самара, 17 июня, 2026, 13:54 — ИА Регнум. Предприятия самарской производственной площадки «Роснефти» получили награды престижного регионального конкурса «ЭкоЛидер». Высокая оценка подтверждает эффективность экологической политики компании и комплекса природоохранных мероприятий, реализуемых в дочерних обществах.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Сызранский НПЗ стал победителем в номинации «Общественность». Жюри конкурса высоко оценило системную просветительскую и информационную работу природоохранной направленности, которую предприятие на протяжении 11 лет проводит среди воспитанников детских дошкольных учреждений и учащихся школ Сызрани. Это уроки экологической грамотности, творческая площадка «С заботой о природе» в рамках Дня города, семейный фестиваль «ФорматЭко», экологические экспедиции, творческий конкурс «Свежий взгляд». В мероприятиях Сызранского НПЗ ежегодно принимают участие свыше тысячи человек, из которых около 800 — дети и подростки.

Сотрудники предприятия со своими семьями регулярно участвуют в различных экологических инициативах: озеленении и благоустройстве городских территорий, лесовосстановлении, очистке водоемов, сборе вторичных ресурсов. В 2025 г. сотрудники Сызранского НПЗ высадили 2,5 тысячи сеянцев березы и сосны в Рачейском лесничестве Самарской области. За несколько лет благодаря нефтяникам восстановлено около 10 гектаров леса, высажено порядка 30 тысяч сеянцев. Предприятие одним из первых в городе перешло на раздельный сбор пластика и бумаги. В 2025 году эковолонтеры сдали на переработку более девяти тонн макулатуры.

В числе призеров конкурса — самарский проектный институт компании, третий год подряд он получает награду в номинации «Экологическая организация». Специалисты института разработали технологию утилизации буровых отходов. Инновация успешно апробирована и внедрена на ряде предприятий «Роснефти». Технология позволяет из бурового шлама получать экологически чистый материал — искусственный грунт, который можно использовать в различных сферах инженерно-хозяйственной деятельности. В этом году экспертное жюри конкурса также отметило работу Института и в популяризации бережного отношения к природе и активное развитие эковолонтерства. Работники предприятия инициировали акцию «Экологическое просвещение», в рамках которой в фонды городских и районных библиотек переданы книги по экологии и естественным наукам.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Дипломом участника в номинации «Энтузиаст» отмечен работник Новокуйбышевского завода масел и присадок за эковолонтерскую работу, участие в экоакциях — «Родники России», «Чистые берега», «День Волги», «Сад Памяти» и других.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства, активно поддерживает экологические проекты и реализует в регионах своей деятельности «зеленые» инициативы.

Справка. Ежегодный региональный конкурс «ЭкоЛидер» проводится с 2000 года Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в целях выявления и стимулирования муниципальных образований, организаций и граждан, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на территории Самарской области, для распространения положительного практического опыта работы и формирования экологической культуры населения Самарской области.