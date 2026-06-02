Красноярск, 2 июня, 2026, 12:46 — ИА Регнум. «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») ввел в эксплуатацию на Ванкорском месторождении на севере Красноярского края многофункциональный учебно-тренажерный комплекс для обучения и повышения квалификации специалистов предприятия.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Современный отечественный симулятор обеспечивает полный цикл обучения — от теоретической подготовки до оценки практических навыков. Специализированное программное обеспечение и устройства виртуальной реальности тренажера позволяют отрабатывать алгоритмы действий в условиях, максимально приближенных к производственным. В ходе обучения имеется возможность моделировать различные сценарии — от планового осмотра оборудования и выполнения основных технологических операций до решения нештатных ситуаций.

Благодаря занятиям на тренажере у работников формируются устойчивые практические навыки, необходимые на реальной производственной площадке. Внедрение программно-аппаратного комплекса обеспечивает эффективную подготовку молодых специалистов и повышение квалификации опытных сотрудников. Для них предусмотрены специализированные программы обучения со сложными техническими операциями.

Приоритетом «Роснефти» является обеспечение безопасных условий труда сотрудников компании и подрядных организаций, а также внедрение экологически ответственных методов работы. Применение современных технологий в «РН-Ванкор» повышает уровень безопасности эксплуатации производственных объектов и охраны труда. Внедрение тренажеров виртуальной реальности на предприятии направлено на формирование новой культуры обучения, в которой безопасность начинается задолго до выхода на производственную площадку.