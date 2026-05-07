Уфа, 7 мая, 2026, 12:58 — ИА Регнум. АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») приняла участие в экологическом субботнике «Зеленая Башкирия — 2026» и всероссийском проекте «Сохранение лесов». Мероприятия приурочены ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В память о бессмертном подвиге фронтовиков и тружеников тыла нефтяники высадили свыше шести тысяч молодых деревьев в разных районах республики.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Аллеи, заложенные в канун 9 мая, стали живым напоминанием о тех, кто отстоял мир и свободу. В озеленении приняли участие 200 работников предприятий «Башнефти». Совместными усилиями высажены хвойные леса на территории Кушнаренковского и Чишминского районов Башкортостана на площади три гектара, что сопоставимо с четырьмя футбольными полями. Помимо традиционных лип, черемухи и рябины, нефтяники высадили японскую айву, краснолистный барбарис и спирею.

«Роснефть» и ее дочерние предприятия организуют и активно участвуют в патриотических мероприятиях, которые способствуют воспитанию гражданской ответственности. Участие «Башнефти» в акции символизирует эстафету памяти поколений, направленную на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и передачу этой памяти от ветеранов к молодежи.

Справка. АНК «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли России, которое занимается добычей нефти, ее переработкой и сбытом. Ключевые активы «Башнефти», включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Республике Башкортостан. Также «Башнефть» ведет разведку и добычу нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан.

Экологический проект «Зеленая Башкирия» направлен на совершенствование системы экологического образования и просвещения в Республике Башкортостан, повышение уровня экологической культуры населения, развитие межрегионального и международного сотрудничества в обеспечении экологически безопасного устойчивого развития региона.

Федеральный проект «Сохранение лесов» реализуется в рамках национального проекта «Экология» и направлен на достижение 100-процентного баланса между выбытием и воспроизводством лесов. Ключевые задачи включают проведение масштабного лесовосстановления, переоснащение региональных служб современной лесопожарной техникой и снижение ущерба от лесных пожаров.